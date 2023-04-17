Genç kadın hayata böyle tutunuyor

Gezici, sabah önce hamur yoğurduğunu, ardından da gözleme içi hazırladığını dile getirerek, temizlik ve düzeni sağladıktan sonra da sacda pişirdiği ürünleri sattığını söyledi. Depremden sonra çok zorluklar yaşadıklarını ancak devletin kendilerine çok iyi baktığını vurgulayan Gezici, şöyle devam etti: "Bunu kesinlikle inkar edemem. Devlet çok iyi baktı ve her şeyimizi çok iyi karşıladı ama dedim ki 'Benim elimden iyi kötü gelen bir şeyler var. Orada durup beklemektense kendim ekmeğimi açayım, mücadelemi vereyim.' Çok şükür Rabb'ime, güç kuvvet verdi. Geldim işte burada ekmeğimi açıyorum, kendi geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz." Gezici, kızlarının da kendisine yardım ettiğini belirterek, "Üç metrekare küçük dükkanımızda milletimize elimizden geldiği kadarıyla yufka ve gözleme sunmaya çalışıyoruz. Kızlarımla birlikte biz de hayata bu şekilde tutunduk. Kazandığım bana ve çocuklarıma yetiyor. Kazandığım para ve devletin verdiği çocuk parası ile geçiniyoruz." ifadelerini kullandı.