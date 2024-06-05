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Yaşam
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Gelincik tarlasında hayran bırakan manzara

2024-06-05 15:32:49
Gelincik tarlasında hayran bırakan manzara

Van'da yağışlar sonrası açan gelincikler, tarlaları adeta kırmızı renge boyadı.

#1
Foto - Gelincik tarlasında hayran bırakan manzara

Van'da gelincik çiçekleri kartpostallık güzel görüntüler oluştururken doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Van-Erciş karayolu üzerinde seyahat ederken gelincik çiçeği açan tarlayı görenler, araçlarını durdurarak bu güzelliklerin fotoğraflarını çekiyor.

#2
Foto - Gelincik tarlasında hayran bırakan manzara

Fotoğraf tutkunları da Van Gölü'nün maviliğiyle bütünleşen bu güzelliği fotoğraflayarak eşsiz manzarayı kayıt altına aldı.

#3
Foto - Gelincik tarlasında hayran bırakan manzara

Van Doğu Anadolu Bölgesi'nin incisi bir kent olduğunu ifade eden gazeteci Ziya Türk, “Vanlılar, ‘dünyada Van, ahirette iman' diyorlar. Bu yıl baharda yağan bereketli yağmurlardan sonra Van'ın her yeri yeşerdi ve çiçek açtı. Yüksek kesimlerde sulak alanlarda sarıçiçekler açarken, rakımı daha düşük olan sahile yakın olan yerlerde de gelincikler yer alıyor. Yine Van'ı ters lalleleriyle ile biliyorduk, bunun gibi Van'ın kendisine özgü endemik türleriyle, yada Türkiye'de herkesin bildiği çiçekleriyle rangarenk ortamı Türkiye'den Van'ı merak edenlere gezip görmeleri için gelip buraları dolaşmaları için güzel ortamlar sunuyor. Sahil boyunda özellikle gelincikler adeta bütün her yeri kaplamış durumda, gelincik tarlaları oluşmuş durumda. Rüzgarla birlikte gelincik tarlalarında gelincik çiçekleri sanki Van Gölü'ndeki suyun dalgalanması gibi dalgalanıyor. Görenleri kendisine hayran bırakıyor” dedi.

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