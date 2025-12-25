Haber Merkezi Giriş Tarihi: Geleceğin komutanları için geri sayım: 2026 MSÜ takvimi belli oldu
Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim alarak şanlı Türk ordusunun bir parçası olmak isteyen gençlerin beklediği kritik açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) geldi. ÖSYM tarafından paylaşılan 2026 sınav takvimiyle birlikte, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru tarihleri ve sınavın gerçekleştirileceği gün resmen netleşti. Geleceğini askerlik mesleği üzerine inşa etmek isteyen milyonlarca aday için kritik hazırlık süreci bu duyuruyla birlikte hız kazandı.