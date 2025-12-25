Geleceğin komutanları için geri sayım: 2026 MSÜ takvimi belli oldu

MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ MSÜ başvuruları 5 Ocak itibarıyla başlayacak ve 29 Ocak tarihine kadar sürecek. Bu başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günü ise 3 Şubat 2026 olacak. Adaylar, başvurularını her yıl olduğu gibi ÖSYM'nin internet sitesi (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecekler. Sınavın sonuçları 26 Mart tarihinde adaylar ile buluşacak.