Geleceğin komutanları için geri sayım: 2026 MSÜ takvimi belli oldu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Geleceğin komutanları için geri sayım: 2026 MSÜ takvimi belli oldu

Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim alarak şanlı Türk ordusunun bir parçası olmak isteyen gençlerin beklediği kritik açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) geldi. ÖSYM tarafından paylaşılan 2026 sınav takvimiyle birlikte, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru tarihleri ve sınavın gerçekleştirileceği gün resmen netleşti. Geleceğini askerlik mesleği üzerine inşa etmek isteyen milyonlarca aday için kritik hazırlık süreci bu duyuruyla birlikte hız kazandı.

Foto - Geleceğin komutanları için geri sayım: 2026 MSÜ takvimi belli oldu

2026-MSÜ süreci için geri sayım hızlandı. 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte, adayların hazırlık planlarını şekillendirecek tarihler paylaşıldı. Ocak ayında başlayacak olan başvuru maratonunun ardından adaylar, Mart ayının ilk gününde ter dökecekler. Süreç, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak müracaatlarla başlayacak. İşte, MSÜ başvuru ve sınav takvimi:

Foto - Geleceğin komutanları için geri sayım: 2026 MSÜ takvimi belli oldu

MSÜ 2026 NE ZAMAN? ÖSYM 2026 sınav takvimi kapsamında açıklanan tarihlere göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

Foto - Geleceğin komutanları için geri sayım: 2026 MSÜ takvimi belli oldu

MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ MSÜ başvuruları 5 Ocak itibarıyla başlayacak ve 29 Ocak tarihine kadar sürecek. Bu başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günü ise 3 Şubat 2026 olacak. Adaylar, başvurularını her yıl olduğu gibi ÖSYM'nin internet sitesi (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecekler. Sınavın sonuçları 26 Mart tarihinde adaylar ile buluşacak.

