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Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım: Sütün içine 3 diş ekleyin! Sabaha zımba gibi uyanacaksınız

2023-11-07 09:02:49
Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım: Sütün içine 3 diş ekleyin! Sabaha zımba gibi uyanacaksınız

Havaların sık sık değişmesiyle birlikte grip de kaçınılmaz bir hale geldi. Gribin inatçı bir şekilde geçmemesi ve yaşam kalitesini düşürmesi ise rahatsız edici ve sinir bozucu bir durum. Gripten kurtulabilmek için tamamen doğal bir yol mevcut. Boğaz ağrısından burun akıntısına kadar gribin bütün etkilerini ortadan kaldırabilirsiniz. Sütün içine bu şifalı besinden 3 diş ekleyerek sabahları zımba gibi olabilirsiniz. İşte geçmeyen gribe şifa olan mucizevi karışımın detayları…

#1
Foto - Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım: Sütün içine 3 diş ekleyin! Sabaha zımba gibi uyanacaksınız

Gribi ortadan kaldırabilmek için sütün ve sarımsağın bir araya gelerek oluşturduğu karışımı tüketebilirsiniz. Sütün sağlığa olan faydaları ise sarımsakla bir araya gelince katbekat artar nitelikte. Bu iki besinden oluşan karışım adeta doğal antibiyotik. Geçmeyen inatçı gripten öksürüğe kadar oldukça etkili. Mucizevi etkileri olan bu karışımla hastalıkları kolaylıkla engelleyebilirsiniz.

#2
Foto - Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım: Sütün içine 3 diş ekleyin! Sabaha zımba gibi uyanacaksınız

Sarımsak, içeriğinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde antibiyotik niteliğinde bir besindir. Sarımsaklı sütün anti-inflamatuar ve antimikrobiyal etkisi sayesinde burun tıkanıklığı ve öksürük sorunlarının giderilmesinde rol oynar.

#3
Foto - Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım: Sütün içine 3 diş ekleyin! Sabaha zımba gibi uyanacaksınız

Sarımsak ve sütün bir araya gelmesiyle ortaya çıkan sarımsaklı süt, öksürük, zatürre ve astım gibi solunum hastalıklarına karşı iyi gelir.

#4
Foto - Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım: Sütün içine 3 diş ekleyin! Sabaha zımba gibi uyanacaksınız

HASTALIKLARA KARŞI KORUR Günde bir bardak sarımsaklı süt içmek, kış aylarında çok sık görülen soğuk algınlığı, grip ve zatürre gibi hastalıklara karşı korur. Bu hastalıklar esnasında da sarımsaklı süt içmek, hastalıkların daha kısa süre içerisinde ve kolaylıkla geçmesinde rol oynar.

#5
Foto - Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım: Sütün içine 3 diş ekleyin! Sabaha zımba gibi uyanacaksınız

Sarımsaklı süt içmek; inatçı kuru öksürüğün kesilmesini sağlar ve boğaz ağrısının geçmesinde etkili olur.

#6
Foto - Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım: Sütün içine 3 diş ekleyin! Sabaha zımba gibi uyanacaksınız

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI İÇİN FAYDALI Sarımsaklı süt; kalp ve damar sağlığı için faydalıdır. Kötü kolesterol seviyesinin düşmesini sağlayarak pıhtı oluşma ihtimalinin azalmasında etkilidir.

#7
Foto - Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım: Sütün içine 3 diş ekleyin! Sabaha zımba gibi uyanacaksınız

Kan basıncının düşmesini sağlar ve hipertansiyon riskini düşürür.

#8
Foto - Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım: Sütün içine 3 diş ekleyin! Sabaha zımba gibi uyanacaksınız

ANTİBAKTERİYEL ETKİSİ Sarımsağın antibakteriyel etkisi bulunur bu sayede sindirim sorunlarına karşı fayda sağlayabilir.

#9
Foto - Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım: Sütün içine 3 diş ekleyin! Sabaha zımba gibi uyanacaksınız

Sarımsaklı süt tüketmek, karaciğerlerin temizlenmesini sağlar ve karaciğerde yer alan toksinlerin dışarıya atılmasında etkilidir.

#10
Foto - Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım: Sütün içine 3 diş ekleyin! Sabaha zımba gibi uyanacaksınız

Karaciğerde oluşturduğu detoks etkisi sayesinde karaciğerin zarar görmesinin önüne geçer.

#11
Foto - Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım: Sütün içine 3 diş ekleyin! Sabaha zımba gibi uyanacaksınız

AĞRILARI İYİLEŞTİRİR Kireçlenme sonucunda meydana gelen ağrıların geçmesine yardımcı olur ve kireçlenmenin azalmasını sağlar. Ayrıca kol, bacak ve eklemlerde oluşan ağrıları iyileştirir.

#12
Foto - Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım: Sütün içine 3 diş ekleyin! Sabaha zımba gibi uyanacaksınız

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR Sarımsağın içeriğinde yer alan allicin isimli madde, bağışıklık sisteminin güçlendirerek hastalıklara karşı korur.

#13
Foto - Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım: Sütün içine 3 diş ekleyin! Sabaha zımba gibi uyanacaksınız

DERİN BİR UYKU İÇİN… Uyumadan önce sarımsaklı süt içmek, kolay bir biçimde uykuya dalmayı sağlar ve derin bir uyku uyumaya destek olur.

#14
Foto - Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım: Sütün içine 3 diş ekleyin! Sabaha zımba gibi uyanacaksınız

CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR Sarımsaklı süt içmek, akneleri ve diğer lekeleri gidererek cildi güzelleştirir.

#15
Foto - Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım: Sütün içine 3 diş ekleyin! Sabaha zımba gibi uyanacaksınız

TARÇINLI BALLI SÜT KARIŞIMI Tarçınlı ballı süt karışımı; soğuk algınlığına ve gribe iyi gelir, ciğerlerin ve boğazların rahatlamasına yardımcı olur. Bu karışım için; 1 su bardağı ılık süte, 1 tatlı kaşığı kadar bal ekleyin ve üzerine toz tarçın serpin ardından tüketebilirsiniz.

#16
Foto - Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım: Sütün içine 3 diş ekleyin! Sabaha zımba gibi uyanacaksınız

BALLI ZENCEFİL Ballı zencefil karışımı tüketmek, enflamatuarların engellenmesinde etkilidir. Bu karışım için 1 tatlı kaşığı bal ve 1 çay kaşığı toz zencefili karıştırıp tüketin. Böylece grip, soğuk algınlığı ve nezleye karşı koruma sağlayabilir ve öksürük ile boğaz ağrısını hafifletebilirsiniz.

#17
Foto - Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım: Sütün içine 3 diş ekleyin! Sabaha zımba gibi uyanacaksınız

PEKMEZ LİMON Pekmezle hazırlayabileceğiniz bu karışım grip ve nezle gibi hastalıklara karşı koruma sağlar, var olan hastalıkların ise kısa sürede geçmesine destek olur. Bu karışım için ilk olarak bir su bardağından biraz daha az olacak miktarda suyun içerisine 3 yemek kaşığı pekmez ekleyin. Ardından yarım limonun suyu sıkıp karıştırdıktan sonra içebilirsiniz.

#18
Foto - Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım: Sütün içine 3 diş ekleyin! Sabaha zımba gibi uyanacaksınız

UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin, tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışması tavsiye edilir. Hamile ve emziren kişilerin tüketmemesi ya da tüketmeden önce kesinlikle bir doktora danışması gerekir.

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