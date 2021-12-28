Gece terlemesi neden olur! İşte nedenleri

Endokrin hastalıklar Endokrin organların hastalıklarında ter bezlerinin çalışması değişir. Bu nedenle, hiperhidroz gelişir. Çoğu zaman hipertiroidizm, şeker hastalığı ve akromegalide aşırı terleme görülür. Artan terleme tedavisi için bir doktora görünün. Hormon testi isteyecek. Göstergeler normal dışıysa, doğru tedaviyi bulmak için bir endokrinologa gönderileceksiniz. Uyku apnesi Uyku apnesi tehlikeli bir durumdur, uyku sırasında ani solunum durmasına neden olur. Aynı zamanda kişi nefes almayı bıraktığını hissetmez, ancak terlemesi yoğunlaşır. Ek bir semptom ağır horlamadır. Uyku apnesi kalp yetmezliği, kalp krizi ve felç riskini artırır ve obez ve hipertansiyonu erkek ve kadınlarda sık görülür. Çevrenizdeki kişiler uykunuzda çok horladığınızı söylüyorsa ve sabahları baş ağrınız ve şiddetli halsizliğiniz varsa mutlaka bir uzmana başvurun. Kilo vermek, sigarayı ve alkolü bırakmak, sırt üstü yatmamak, uyku hapı almamak da bu süreçte yardımcınız olabilir.