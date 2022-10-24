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Gebze'de ekipleri harekete geçiren kaza

2022-10-24 19:57:06
Gebze'de ekipleri harekete geçiren kaza

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen kimyasal yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

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Foto - Gebze'de ekipleri harekete geçiren kaza

Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen Barış A. idaresindeki 41 AKC 130 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

#2
Foto - Gebze'de ekipleri harekete geçiren kaza

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Gebze'de ekipleri harekete geçiren kaza

Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

#4
Foto - Gebze'de ekipleri harekete geçiren kaza

Kaza nedeniyle geçici trafiğe kapatılan Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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