"Bayram öncesi her yere baklava gönderiyoruz" Bayram öncesi yoğunluğun had safhaya ulaştığını ve dünyanın pek çok noktası ile Türkiye'nin dört bir yanına baklava gönderdiklerini de vurgulayan Murat Bakır, "Bayram öncesi her yere baklava gönderiyoruz. Dünyada Amerika, Dubai, İsviçre Davos gibi noktalar olmak üzere her yere buradan baklava gönderiyoruz. Şehirlerarası olarak da İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere 1 günde teslim şartıyla baklava gönderiyoruz" diye konuştu.