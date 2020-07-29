Gaziantep Valisi Davut Gül'den koronavirüs açıklaması: 18 bin kişi karantinada

DÜĞÜN SALONLARININ KAMERALARI GÜNLÜK TOPLANACAK Hayatını birleştirecek kişilere nikah yapmaları tavsiyesinde bulunan Vali Gül, birçok kişinin düğün yapmak istediğini ve bu etkinliği de 2 saat ile sınırladıklarını ifade etti. Düğünlerde kurallara uyulmasını da günlük olarak kameraları toplayıp inceleyerek denetlediklerini ifade eden Vali Gül, şöyle devam etti: "Düğünlerde kurallara uyulmazsa evlenen çiftlerin doğacak çocukları, ninelerini, dedelerini, komşularını hiç göremeyebilir. Bunun için biz insanlara nikah tavsiyesinde bulunuyoruz. Düğün yapmak isteyenler var, onları da anlıyoruz ve 2 saatte etkinliği bitirmelerini istiyoruz. Birbiri ardına kına, çeyiz ve düğün olsun davul zurnayla kalabalık etkinlik yapalım denirse yazık olur. Geçtiğimiz günlerde evlenen bir çift balayı için Kıbrıs'a gidiyor ve burada yapılan testte ikisi de pozitif çıkıyor. Buradan düğünlerin ne kadar riskli olduğunu anlayabiliriz. Vatandaşlar yıllarca düğünlere gidip takı taktıklarını ve kendi düğünlerinde takılarını toplamak istiyor. Bunları da anlıyoruz ve açık alanda düğün yapmalarını, kapalı alanda yapılan düğünlerde de kurallara uyulmasını istiyoruz. Şimdi kapalı alanlardaki düğünlerde kamera kayıtlarını her gün topluyoruz. Kurallara uyulmayan durum varsa salonu 15 gün kapatacağız. Bulaş riskini artıran durum tespit edilirse orada düğün yaptırmayacağız. Ben mecbur kalmadıkça düğünlere gitmiyorum, gidince de 5-10 dakika durup tebrik edip çıkıyorum. Bu işin ayıbı yok. Çünkü ortada hayati risk var ve gitmemek lazım. Mutlaka gidilecekse de 5 dakika durup çıkılmalı."