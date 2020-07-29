2020-07-29 14:19:28 Gaziantep Valisi Davut Gül'den koronavirüs açıklaması: 18 bin kişi karantinada
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın en son açıkladığı koronavirüs vakaların binin altında olması ve iyileşen sayısının giderek artması umutlandırdı. Ancak bazı illerde ise vakalar her geçen gün artıyor. Koronavirüste vaka artışının en çok görüldüğü Gaziantep’te Vali Davut Gül konuyla ilgili yaptığı açıklamada kentte 18 bin kişinin karantinada olduğunu söyledi. Vali Gül, virüsün yayılma nedeninin küçük evlerde kalabalık ailelerle yaşanmasından kaynaklandığını ifade etti.