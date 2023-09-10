Gaziantep kuş fotoğrafçılarının uğrak yeri oldu

"Çok sayıda kuş geliyor hatta bu kuşları gözlemlemek adına Türkiye’nin her yerinden, her bölgesinden kuş/ornito fotoğrafçıları gelip kuşları fotoğraflıyor. Gaziantep'te birçok kuş gözlem noktası var ama özellikle su kenarları çok önemli. Bir arkadaşımız uzun zamandır görünmeyen yaz ördeğini gördü. Biz de onu yakalamak (fotoğraflamak) ümidiyle geldik hatta haberi duyan şehir dışından arkadaşlar da geldi. Bizim en büyük sıkıntımız, bilinçsiz avlanma. Hayvanlar kaçıyor ve fotoğraflamak zorlaşıyor."