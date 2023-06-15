2023-06-15 11:40:45 Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin
Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı! Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, yaz transfer döneminde bambaşka bir transfer politikası uygulama kararı almıştı. Transferde dünyaca ünlü yıldızlara yönelen Kanarya, sürpriz bir isim için devreye girdi. Yönetimin, geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ı şampiyon yapmış yıldızın transferi için harekete geçtiği belirtildi.