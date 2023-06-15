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Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

2023-06-15 11:40:45
Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı! Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, yaz transfer döneminde bambaşka bir transfer politikası uygulama kararı almıştı. Transferde dünyaca ünlü yıldızlara yönelen Kanarya, sürpriz bir isim için devreye girdi. Yönetimin, geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ı şampiyon yapmış yıldızın transferi için harekete geçtiği belirtildi.

#1
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Yeni sezonda iddialı bir takım kuracak olan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

#2
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Sarı lacivertliler yaz transfer döneminde bomba hamleler yapmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Kanarya ilk olarak Rangers ile sözleşmesi biten Ryan Kent'i kadrosuna kattı.

#4
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Yönetim, Jorge Jesus'un takımdan ayrılmasına rağmen transfer operasyonuna büyük bir hızla devam ediyor.

#5
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Yeni hocasını kısa sürede açıklamayı planlayan kurmaylar, transferde de elini çabuk tutmak istiyor.

#6
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Başkan Ali Koç'un bu transfer dönemindeki politikası ise Avrupa'da tanınmış, yüksek profilli oyunculara yönelmek olacak.

#7
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Hem izleme komitesi hem de menajerlerin önerdiği isimleri değerlendirmeye alan yönetim, transfer etmek istediği futbolculara net şekilde karar verdi.

#8
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Sarı lacivertliler yoğun bir çalışma sonrası transfer adaylarını belirledi.

#9
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Fenerbahçe'de özellikle geçtiğimiz sezonlardaki transfer politikası büyük eleştiri almıştı.

#10
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Transfer edilen futbolcuların birçoğundan verim alınamaması taraftarların tepkisini çekmişti.

#11
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Ancak yaz transfer döneminde sarı lacivertliler bambaşka bir politika izleyecek.

#12
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Dünyaca ünlü yıldızlarla görüşme halinde olan sarı lacivertlilerin gündemine ise sürpriz bir oyuncu geldi.

#13
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın eski yıldızı için devreye girdiği ifade edildi.

#14
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Sarı kırmızılı takımla şampiyonluk yaşamış o isim için tüm şartların zorlanacağı kaydedildi.

#15
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Fenerbahçe, bu transferle birlikte uzun süredir yaşadığı problemleri de sonlandırmış olacak.

#16
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Yönetim yapacağı bu hamleyle yeni gelen hocanın elini epey rahatlatmış olacak.

#17
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Başkan Ali Koç ve kurmayları, bu takviyiyle birlikte taraftarı da havaya sokmayı hedefliyor.

#18
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki o yıldız...

#19
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Fenerbahçe, La Liga takımlarından Sevilla'da forma giyen Fernando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

#20
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

ASpor'a göre; Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun ayrılığına kesin gözüyle bakan yönetim, 35 yaşındaki yıldızın transferini kısa süre için tamamlamayı hedefliyor.

#21
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da birçok kupa kazanan Fernando'nun ise sarı lacivertli ekibe gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

#22
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Sevilla'dan ayrılmak isteyen Sambacı'nın, Fenerbahçe'den resmi teklif gelmesi durumunda 'evet' diyeceği ifade edildi.

#23
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Fenerbahçeli kurmayların, Sevilla ile 1 senelik sözleşmesi kalan Brezilyalı orta saha için makul bir bonservis ücreti teklif edeceği iddia edildi.

#24
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Bu sezon kadroda büyük bir değişime gitme kararı alan İspanyol temsilcisinin de transfere 'olur' diyeceği öne sürüldü.

#25
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Yönetim yapacağı bu transferle birlikte Galatasaray'a önemli bir psikolojik üstünlük sağlamayı planlıyor.

#26
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Fenerbahçe'nin birkaç gün içinde resmi teklifini Sevilla'ya iletmesi ve transferin hızlı bir şekilde noktalanması bekleniyor.

#27
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Fernando bu sezon Sevilla'da 36 maça çıktı.

#28
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

#29
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Fernando, kariyerinde Manchester City, Porto, CF Estrela ve Vila Nova FC gibi ekiplerde de boy göstermişti.

#30
Foto - Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı… Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor! Devini satın alacak.. Bomba tahmin

1.83 boyundaki Fernando, 2019 yılında Galatasaray'dan 4.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu

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