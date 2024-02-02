2024-02-02 13:02:29 Galatasaray'dan yerli harekatı! Tüm Türkiye'ye az önce ilan ettiler: Beklenmedik gelişmesi: Peşini bırakmıyor! Açığını bulup paylaşım yaptılar…
Ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Sacha Boey ve Angelino ayrılıklarıyla transfer görüşmelerini hızlandıran sarı-kırmızılı ekip, yerli futbolcu için görüşmelere başladı. Yönetim, Okan Buruk'un özellikle kadroda görmek istediği oyuncu için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri