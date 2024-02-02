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Spor
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Galatasaray'dan yerli harekatı! Tüm Türkiye'ye az önce ilan ettiler: Beklenmedik gelişmesi: Peşini bırakmıyor! Açığını bulup paylaşım yaptılar…

2024-02-02 13:02:29
Galatasaray'dan yerli harekatı! Tüm Türkiye'ye az önce ilan ettiler: Beklenmedik gelişmesi: Peşini bırakmıyor! Açığını bulup paylaşım yaptılar…

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Sacha Boey ve Angelino ayrılıklarıyla transfer görüşmelerini hızlandıran sarı-kırmızılı ekip, yerli futbolcu için görüşmelere başladı. Yönetim, Okan Buruk'un özellikle kadroda görmek istediği oyuncu için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

#1
Foto - Galatasaray'dan yerli harekatı! Tüm Türkiye'ye az önce ilan ettiler: Beklenmedik gelişmesi: Peşini bırakmıyor! Açığını bulup paylaşım yaptılar…

Ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, yeni sol bekine kavuşuyor.

#2
Foto - Galatasaray'dan yerli harekatı! Tüm Türkiye'ye az önce ilan ettiler: Beklenmedik gelişmesi: Peşini bırakmıyor! Açığını bulup paylaşım yaptılar…

Yaşadığı ayrılıklarla dikkat çeken sarı-kırmızılılarda sıra transferlere geldi.

#3
Foto - Galatasaray'dan yerli harekatı! Tüm Türkiye'ye az önce ilan ettiler: Beklenmedik gelişmesi: Peşini bırakmıyor! Açığını bulup paylaşım yaptılar…

Ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, yeni sol bekine kavuşuyor.

#4
Foto - Galatasaray'dan yerli harekatı! Tüm Türkiye'ye az önce ilan ettiler: Beklenmedik gelişmesi: Peşini bırakmıyor! Açığını bulup paylaşım yaptılar…

Yaşadığı ayrılıklarla dikkat çeken sarı-kırmızılılarda sıra transferlere geldi.

#5
Foto - Galatasaray'dan yerli harekatı! Tüm Türkiye'ye az önce ilan ettiler: Beklenmedik gelişmesi: Peşini bırakmıyor! Açığını bulup paylaşım yaptılar…

Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e satan Cimbom, önemli bir bonservis gelirini kasasına koydu.

#6
Foto - Galatasaray'dan yerli harekatı! Tüm Türkiye'ye az önce ilan ettiler: Beklenmedik gelişmesi: Peşini bırakmıyor! Açığını bulup paylaşım yaptılar…

Genç yıldızı 30 milyon euro artı bonuslarla Bayern Münih'e gönderen yönetim, Süper Lig bonservis rekorunu kırdı.

#7
Foto - Galatasaray'dan yerli harekatı! Tüm Türkiye'ye az önce ilan ettiler: Beklenmedik gelişmesi: Peşini bırakmıyor! Açığını bulup paylaşım yaptılar…

A Spor'a göre; Vedalara devam eden Galatasaray'da Kongolu forvet Cedric Bakambu ile de yollarını ayırdı.

#8
Foto - Galatasaray'dan yerli harekatı! Tüm Türkiye'ye az önce ilan ettiler: Beklenmedik gelişmesi: Peşini bırakmıyor! Açığını bulup paylaşım yaptılar…

Sarı-kırmızılılardan ayrılan Bakambu, İspanya La Liga ekibi Real Betis ile anlaşmaya vardı.

#9
Foto - Galatasaray'dan yerli harekatı! Tüm Türkiye'ye az önce ilan ettiler: Beklenmedik gelişmesi: Peşini bırakmıyor! Açığını bulup paylaşım yaptılar…

Kulüpten yapılan resmi açıklamada; Transferin 5 milyon euro garanti ücret artı 5.050.000 euro bonuslarla gerçekleştiği ifade edildi.

#10
Foto - Galatasaray'dan yerli harekatı! Tüm Türkiye'ye az önce ilan ettiler: Beklenmedik gelişmesi: Peşini bırakmıyor! Açığını bulup paylaşım yaptılar…

Galatasaray yönetimi, Cedric Bakambu'nun yerini İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen Carlos Vinicius ile dolduruyor.

#11
Foto - Galatasaray'dan yerli harekatı! Tüm Türkiye'ye az önce ilan ettiler: Beklenmedik gelişmesi: Peşini bırakmıyor! Açığını bulup paylaşım yaptılar…

Tarafların her konuda anlaşmaya vardığı ve Brezilyalı golcünün kiralık olarak imza atacağı öğrenildi.

#12
Foto - Galatasaray'dan yerli harekatı! Tüm Türkiye'ye az önce ilan ettiler: Beklenmedik gelişmesi: Peşini bırakmıyor! Açığını bulup paylaşım yaptılar…

Angelino ile de yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, sol bek transferi için düğmeye bastı.

#13
Foto - Galatasaray'dan yerli harekatı! Tüm Türkiye'ye az önce ilan ettiler: Beklenmedik gelişmesi: Peşini bırakmıyor! Açığını bulup paylaşım yaptılar…

Bir süredir milli sol bek Rıdvan Yılmaz ile ilgilenen Cimbom, görüşmelerden istediği sonucu çıkaramadı.

#14
Foto - Galatasaray'dan yerli harekatı! Tüm Türkiye'ye az önce ilan ettiler: Beklenmedik gelişmesi: Peşini bırakmıyor! Açığını bulup paylaşım yaptılar…

Genç futbolcunun kulübü Rangers ile yapılan pazarlıklarda İskoç ekibinin 5 milyon Euro bonservis talebinin yanında, Rıdvan Yılmaz'ın da yıllık 1.6 milyon Euro istemesinin ardından transfer durma noktasına geldi.

#15
Foto - Galatasaray'dan yerli harekatı! Tüm Türkiye'ye az önce ilan ettiler: Beklenmedik gelişmesi: Peşini bırakmıyor! Açığını bulup paylaşım yaptılar…

Galatasaray yönetimi, Rıdvan Yılmaz'da pürüz çıkmasının ardından alternatiflere yöneldi.

#16
Foto - Galatasaray'dan yerli harekatı! Tüm Türkiye'ye az önce ilan ettiler: Beklenmedik gelişmesi: Peşini bırakmıyor! Açığını bulup paylaşım yaptılar…

Sol bek transferinde mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'a yoğunlaştı.

#17
Foto - Galatasaray'dan yerli harekatı! Tüm Türkiye'ye az önce ilan ettiler: Beklenmedik gelişmesi: Peşini bırakmıyor! Açığını bulup paylaşım yaptılar…

23 yaşındaki oyuncu için kulübü Fatih Karagümrük, Kazımcan Karataş + 3 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

#18
Foto - Galatasaray'dan yerli harekatı! Tüm Türkiye'ye az önce ilan ettiler: Beklenmedik gelişmesi: Peşini bırakmıyor! Açığını bulup paylaşım yaptılar…

Tarafların bugün yeniden görüşmesi ve transferin sonuca bağlanması bekleniyor.

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