Galatasaray'da büyük operasyon başlıyor! Okan Buruk'tan neşter...

MOSTAFA MOHAMED-2021 devre arasında 2 milyon Dolar kiralama ve 4 milyon Dolar satın alma opsiyonula birlikte transfer edilen Mostafa Mohamed, Cimbom'da iyi bir performans sergiledi. Mısırlı yıldız sezon başında Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralandı ve ligde 29 maçta 6 gol - 3 asistlik performans sergiledi. 2025 yazında kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro... Galatasaray bu oyunculara teklif gelmesi halinde kolaylık sağlayacak. Bu sayede hem bonservis geliri elde edilecek hem de maaş yükü azaltılacak.