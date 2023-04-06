  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
17
Galatasaray'da büyük operasyon başlıyor! Okan Buruk'tan neşter...

2023-04-06 11:45:31
Galatasaray'da büyük operasyon başlıyor! Okan Buruk'tan neşter...

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda gelecek oyuncular kadar gönderilecek futbolcular da, gerek maaş yükünü hafifletmek gerek yeni gelecek transferlere kaynak oluşturmak amacıyla büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk 8 isim konusunda kararını verdi. İşte son gelişmeler ve gönderilmesi beklenen 8 futbolcu...

#1
Foto - Galatasaray'da büyük operasyon başlıyor! Okan Buruk'tan neşter...

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takımda gelen isimler kadar gönderilen futbolcular da adından söz ettirdi.

#2
Foto - Galatasaray'da büyük operasyon başlıyor! Okan Buruk'tan neşter...

Devre arası transfer döneminde de 3 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren Cimbom, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. Süper Lig'in 27. haftasında G.Saray, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı ve F.Bahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesiyle birlikte puan farkını 1 maç fazlasıyla 9'a çıkardı.

#3
Foto - Galatasaray'da büyük operasyon başlıyor! Okan Buruk'tan neşter...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Cimbom, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı ve turnuvaya veda etti.

#4
Foto - Galatasaray'da büyük operasyon başlıyor! Okan Buruk'tan neşter...

Bu karşılaşmada hakem Kadir Sağlam ve VAR hakemi Özgür Yankaya'nın kararları çok tartışıldı. Teknik direktör Okan Buruk, gelecek planlamaları kapsamında sezon sonu için çalışmalarına da devam ediyor.

#5
Foto - Galatasaray'da büyük operasyon başlıyor! Okan Buruk'tan neşter...

Takıma dahil edilecek futbolcular kadar, gönderilecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Yeni transferlere kaynak oluşturmak, maaş yükünü hafifletmek ve yabancı kontenjanı da düşünülerek ilk hedef ise kiralık oyuncularla yolları ayırmak...

#6
Foto - Galatasaray'da büyük operasyon başlıyor! Okan Buruk'tan neşter...

Bu doğrultuda 8 futbolcu konusunda karar verildi. İşte detaylar... ALPASLAN ÖZTÜRK-2021 yazında Galatasaray'a bedelsiz şekilde gelen Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılılarda beklenen performansı sergileyemedi. Sezonu 1. Lig ekibi Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki stoperle yollar ayrılacak. Alpaslan Öztürk Eyüpspor'da 12 maça çıktı ve 868 dakika süre alarak 1 gol kaydetti. 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 700 bin Euro...

#7
Foto - Galatasaray'da büyük operasyon başlıyor! Okan Buruk'tan neşter...

OLIMPIU MORUTAN-2021 yazında Galatasaray'a 4.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılarda 1 sezon forma giydikten sonra Pisa'ya kiralandı.

#8
Foto - Galatasaray'da büyük operasyon başlıyor! Okan Buruk'tan neşter...

Serie B ekibinde başarılı bir performans sergileyen Rumen oyuncu, 29 maçta 6 gol - 7 asistlik performans gösterdi. 2026 yazında kadar mukavelesi olan 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...

#9
Foto - Galatasaray'da büyük operasyon başlıyor! Okan Buruk'tan neşter...

OĞULCAN ÇAĞLAYAN-2020 yazında G.Saray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan, 1.5 sezon sarı-kırmızılı takımda forma giydi. Daha sonra sırasıyla Eyüpspor, Giresunspor ve Pendikspor'la süre aldı. Sezona 1. Lig ekibi Pendikspor'da devam eden Oğulcan, 8 maçta 156 dakika süre aldı ve skor katkısı sağlayamadı. 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 475 bin Euro...

#10
Foto - Galatasaray'da büyük operasyon başlıyor! Okan Buruk'tan neşter...

Sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Luyindama, 5 maçta 386 dakika süre alabildi. Galatasaray'la 2024 yazında kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro...

#11
Foto - Galatasaray'da büyük operasyon başlıyor! Okan Buruk'tan neşter...

CHRISTIAN LUYINDAMA-2019 devre arasında 3 milyon Euro kiralama ve 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte toplam 8 milyon Euro maliyetle gelen Christian Luyindama, ilk geldiğinde iyi bir performans sergiledi.Demokratik Kongolu stoper milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından kendini toparlayamadı ve formasından uzakta kaldı.

#12
Foto - Galatasaray'da büyük operasyon başlıyor! Okan Buruk'tan neşter...

TAYLAN ANTALYALI-2019'da bedelsiz olarak kadroya dahil edilen Taylan Antalyalı, 3 yıl forma giydikten sonra sezon başında Ankaragücü'ne kiralandı. Burada takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Taylan Başkent ekibinde, 22 maçta 1.468 dakika süre aldı ve 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 2026 yazında kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro...

#13
Foto - Galatasaray'da büyük operasyon başlıyor! Okan Buruk'tan neşter...

EMRE KILINÇ-2020 yazında bonservisi elinde bir şekilde Galatasaray'a gelen Emre Kılınç, sezon başında Taylan Antalyalı'yla birlikte Ankaragücü'ne kiralandı.

#14
Foto - Galatasaray'da büyük operasyon başlıyor! Okan Buruk'tan neşter...

22 Süper Lig maçında süre alan Emre, takımı adına 2 gol - 3 asistlik performans gösterdi. 2024 yazında kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro...

#15
Foto - Galatasaray'da büyük operasyon başlıyor! Okan Buruk'tan neşter...

ALEXANDRE CICALDAU-2021 yazında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Alexandre Cicaldau, G.Saray'da eleştirilerin hedefi oldu. Rumen oyuncu, sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Ittihad Kalba'ya kiralandı. Burada 21 lig maçına çıkan Rumen oyuncu, 4 gol - 4 asistlik performans gösterdi. 2026 yazında kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...

#16
Foto - Galatasaray'da büyük operasyon başlıyor! Okan Buruk'tan neşter...

MOSTAFA MOHAMED-2021 devre arasında 2 milyon Dolar kiralama ve 4 milyon Dolar satın alma opsiyonula birlikte transfer edilen Mostafa Mohamed, Cimbom'da iyi bir performans sergiledi. Mısırlı yıldız sezon başında Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralandı ve ligde 29 maçta 6 gol - 3 asistlik performans sergiledi. 2025 yazında kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro... Galatasaray bu oyunculara teklif gelmesi halinde kolaylık sağlayacak. Bu sayede hem bonservis geliri elde edilecek hem de maaş yükü azaltılacak.

Vatandaş HDP’li Mithat Sancar’ı tokatladı
Gündem

Vatandaş HDP’li Mithat Sancar’ı tokatladı

Bitlis’in Güroymak ile Tatvan ilçelerindeki seçim bürolarının açılışına katılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat S..
Yurt dışında oylar hep o partiye gidiyor Köln konsolosluğunun önünde açıkladılar! Oyumuzu o partiye vereceğiz
Dünya

Yurt dışında oylar hep o partiye gidiyor Köln konsolosluğunun önünde açıkladılar! Oyumuzu o partiye vereceğiz

Seçimlerde oy kullanmak için Köln'de bulunan konsolosluk önünde kayıt sırası bekleyen gurbetçiler, 'Seçimde kime oy vereceksiniz?' sorusuna ..
Gençlere 2 bin lira bayram harçlığı verilecek!
Ekonomi

Gençlere 2 bin lira bayram harçlığı verilecek!

Seçim öncesi yeni müjdeler yolda! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak, detaylar ortaya çıkıyor. Seçim çalışmalarına tam gaz hazır..
İYİ Parti seçmeninden Kılıçdaroğlu'na veto!
Siyaset

İYİ Parti seçmeninden Kılıçdaroğlu'na veto!

İYİ Parti tabanından 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na veto geldi. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, 'Se..
HÜDA PAR'dan Özgür Özel'e tokat gibi sözler!
Siyaset

HÜDA PAR'dan Özgür Özel'e tokat gibi sözler!

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, iki yüzlülüğünü ortaya koyduğu CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tokat gibi sözl..
İzmir açıklarında hareketlilik! Türkiye'den Yunan'a ders
Gündem

İzmir açıklarında hareketlilik! Türkiye'den Yunan'a ders

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 73 düzensiz göçmen karaya çıkarıld..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23