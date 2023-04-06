2023-04-06 11:45:31 Galatasaray'da büyük operasyon başlıyor! Okan Buruk'tan neşter...
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda gelecek oyuncular kadar gönderilecek futbolcular da, gerek maaş yükünü hafifletmek gerek yeni gelecek transferlere kaynak oluşturmak amacıyla büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk 8 isim konusunda kararını verdi. İşte son gelişmeler ve gönderilmesi beklenen 8 futbolcu...