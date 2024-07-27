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Galatasaray’a şok! Çok büyük iddia: Her an alabilirler: Kriz fışkırırken yine Icardi haberleri geldi: Kabus olacak…

2024-07-27 12:04:30
Galatasaray’a şok! Çok büyük iddia: Her an alabilirler: Kriz fışkırırken yine Icardi haberleri geldi: Kabus olacak…

Son dakika Galatasaray haberi: Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, transferde dikkat çeken adımlar atmaya devam ederken son olarak Elias Jelert'i kadrosuna kattı. Bu transferin tamamlanmasının ardından orta saha bölgesine yoğunlaşan Aslan, sürpriz bir gelişmeyle sarsıldı. Takımın yıldızı olan Mauro Icardi için yıkan haberi İtalyanlar açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Galatasaray’a şok! Çok büyük iddia: Her an alabilirler: Kriz fışkırırken yine Icardi haberleri geldi: Kabus olacak…

Avusturya kampında son hazırlık maçını Parma ile oynadıktan sonra Türkiye'ye dönecek olan Aslan, flaş transfer gelişmeleri yaşıyor.

#2
Foto - Galatasaray’a şok! Çok büyük iddia: Her an alabilirler: Kriz fışkırırken yine Icardi haberleri geldi: Kabus olacak…

Son olarak Elias Jelert'i kadrosuna katan Galatasaray, orta saha bölgesi için de ince eleyip sık dokuyor.

#3
Foto - Galatasaray’a şok! Çok büyük iddia: Her an alabilirler: Kriz fışkırırken yine Icardi haberleri geldi: Kabus olacak…

Bu sırada Galatasaray'da son iki sezondur Süper Lig'e damga vuran Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

#4
Foto - Galatasaray’a şok! Çok büyük iddia: Her an alabilirler: Kriz fışkırırken yine Icardi haberleri geldi: Kabus olacak…

İşte son dakika haberinin tüm detayları…

#5
Foto - Galatasaray’a şok! Çok büyük iddia: Her an alabilirler: Kriz fışkırırken yine Icardi haberleri geldi: Kabus olacak…

İtalya'dan gelen haberler, iki Avrupa devinin Arjantinli golcüyü kadrosuna katmak istediği yönünde...

#6
Foto - Galatasaray’a şok! Çok büyük iddia: Her an alabilirler: Kriz fışkırırken yine Icardi haberleri geldi: Kabus olacak…

Ajansspor'ın haberine göre; İtalya'nın en iyi scoutlarından biri olarak kabul edilen Michele Fratini, Icardi'yi isteyen iki dev takımı açıkladı.

#7
Foto - Galatasaray’a şok! Çok büyük iddia: Her an alabilirler: Kriz fışkırırken yine Icardi haberleri geldi: Kabus olacak…

Calciomercato'ya konuşan Fratini, Milan ve Napoli'nin Mauro Icardi'yi istediğini söyledi.

#8
Foto - Galatasaray’a şok! Çok büyük iddia: Her an alabilirler: Kriz fışkırırken yine Icardi haberleri geldi: Kabus olacak…

İtalyan futbol adamı yaptığı açıklamada "Milan şu anda sessiz ama Mauro Icardi'yi almayacaklarından emin miyiz?

#9
Foto - Galatasaray’a şok! Çok büyük iddia: Her an alabilirler: Kriz fışkırırken yine Icardi haberleri geldi: Kabus olacak…

Romelu Lukaku'yu isteyen Napoli de Icardi'yi isteyebilir. Bence Milan ve Napoli, Mauro Icardi için yarışacak." ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Galatasaray’a şok! Çok büyük iddia: Her an alabilirler: Kriz fışkırırken yine Icardi haberleri geldi: Kabus olacak…

31 yaşındaki Arjantinli dünya yıldızı, Süper Lig'e adım attığından bu yana milyonları peşinden koşturdu.

#11
Foto - Galatasaray’a şok! Çok büyük iddia: Her an alabilirler: Kriz fışkırırken yine Icardi haberleri geldi: Kabus olacak…

Sabah'a göre; Birçok taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, Galatasaray'da gösterdiği performansla da takımını 2 sezon üst üste şampiyon yapan isimlerden oldu. Icardi'nin bu performansı Galatasaraylı taraftarları mest ederken İtalya'dan gelen transferi haberi de yıkıcı nitelikte oldu.

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