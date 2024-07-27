2024-07-27 12:04:30 Galatasaray’a şok! Çok büyük iddia: Her an alabilirler: Kriz fışkırırken yine Icardi haberleri geldi: Kabus olacak…
Son dakika Galatasaray haberi: Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, transferde dikkat çeken adımlar atmaya devam ederken son olarak Elias Jelert'i kadrosuna kattı. Bu transferin tamamlanmasının ardından orta saha bölgesine yoğunlaşan Aslan, sürpriz bir gelişmeyle sarsıldı. Takımın yıldızı olan Mauro Icardi için yıkan haberi İtalyanlar açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…