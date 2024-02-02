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Spor
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Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

2024-02-02 12:30:21
Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Golcüsü Cedric Bakambu'yu Real Betis'e satan Cimbom, yeni golcüsünü Premier Lig'den getiriyor. Okan Buruk'un da çok istediği Brezilyalı yıldız ile anlaşmaya varıldı. Ayrıca Galatasaray, sağ bek ve sol bek transferleri için de o yıldızlarla da temasa geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

#1
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

Süper Lig'de bugün Samsunspor deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak olan Galatasaray hata yapmak istiyor.

#3
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

Galatasaray'da Boey ve Bakambu'nun gitmesinden sonra gözler yeni gelecek olan yıldızlara çevrildi.

#4
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

Fransız yıldızı Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e ve golcüsü Cedric Bakambu'yu da Real Betis'e transfer eden sarı kırmızılılar, yeni golcü için harekete geçti.

#5
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

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#6
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

Tüm bu gelişmeler sonrası Cimbom, aradığı yeni golcüsünü Premier Lig'de buldu ve yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı. Galatasaray aynı zamanda sağ ve sol bek için 2 yıldızla da görüşme sağladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

#7
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

Ara transfer döneminin bitmesine 1 hafta kala sarı-kırmızılı camiada hareketlilik yaşanıyor.

#8
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

ARANAN GOLCÜ PREMIER LİG'DE BULUNDU Icardi'nin yanına bir yıldız golcü daha getirmek isteyen Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı.

#9
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

A Spor'da yer alan habere göre; Cimbom, Premier Lig ekibi Fulham'dan Carlos Vinicius transferi için önemli bir aşama kaydetti.

#10
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

Gelen son dakika haberine göre, sarı kırmızılı takımın, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

#11
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Carlos Vinicius, 2022 yılında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer oldu.

#12
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

Fulham'da 48 maça çıkan 28 yaşındaki Brezilyalı forvet, 8 gol ve 3 asist yaptı.

#13
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

Sacha Boey sonrası sağ beke bir takviye yapacak olan Galatasaray, Trabzonspor'un da ilgilendiği Youcef Atal için resmi teklif yaptı.

#14
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

Yönetim, oyuncu ve Nice kulübünden yanıt almak için beklemeye geçti. Youcef Atal'ın Nice'le kontratı sezon sonunda bitiyor. Bu sezon 6 maçta 362 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.

#15
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

Rıdvan Yılmaz transferinin çıkmaza girmesinden sonra alternatif isimlere yönelen Galatasaray, Levent Mercan transferine yoğunlaştı.

#16
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

23 yaşındaki oyuncu için kulübü Fatih Karagümrük, Kazımcan

#17
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

Karataş + 3 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Tarafların bugün yeniden görüşmesi ve transferin sonuca bağlanması bekleniyor.

#18
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

#19
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

#20
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

#21
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

#22
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

#23
Foto - Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

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