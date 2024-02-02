Galatasaray haberi: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Kilometrekareden peşini bırakmıyor! Ettirdiler: Sona eren ne kadar varsa…

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Golcüsü Cedric Bakambu'yu Real Betis'e satan Cimbom, yeni golcüsünü Premier Lig'den getiriyor. Okan Buruk'un da çok istediği Brezilyalı yıldız ile anlaşmaya varıldı. Ayrıca Galatasaray, sağ bek ve sol bek transferleri için de o yıldızlarla da temasa geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...