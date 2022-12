Şu an açılan 5 kuyu var. 6’ncısı açıldı ama üretime geçmedi. 5 bin 300 varil, çok yüksek grafite ve bir araca koyduğumuzda direkt çalışabilecek vaziyettedir. Türkiye petrol çalışanları gece gündüz demeden çalışıyorlar. Sadece sondaj çalışmaları ile birlikte Cudi, Gabar, Bestler Dereler'de, Kato’da şu an Şırnak’ın her yerinde TPAO ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte petrol arıyorlar. Artık güvenliği sağladık bu dağlarda, artık Şırnak son dönemlerde petrol ile adından söz ettiriyor. Şırnak artık çok fazla gündemde kalacak.