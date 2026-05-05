Füze maliyetine ordu kuracaklar! Hem ucuz hem ölümcül hamleyi yapıp, kartondan askeri dron ürettiler
Japonya Savunma Bakanlığı, modern savaş sahalarında maliyet etkinliğini zirveye taşıyacak bir adımla oluklu mukavvadan üretilen "karton İHA" projesini gündemine aldı. AirKamuy 150 modeliyle dikkat çeken bu teknoloji, 3 bin dolarlık düşük maliyeti ve rakiplerini geride bırakan hızıyla savunma sanayisinde kartların yeniden dağıtılmasına neden olabilir. Hafif yapısı ve pratik kullanımıyla öne çıkan bu dronlar, yüksek maliyetli füzelerin yerini alabilecek stratejik bir alternatif olarak görülüyor.