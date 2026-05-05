  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kongre, seçim, hoca derken... Yönetim ayakta uyudu, Fenerbahçeli oyuncu Trabzonspor ile anlaştı! Füze maliyetine ordu kuracaklar! Hem ucuz hem ölümcül hamleyi yapıp, kartondan askeri dron ürettiler Okan Buruk kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bir ismin daha kalemini kırdı! Yeni takımı olay oldu Resmi Gazete'de yayımlandı! Nükleer tesislere yeni yükümlülük getirildi ABCDE kuralı hayat kurtarabilir! Benlerdeki bu değişimlere dikkat Gram altın fiyatı güne yükselişle başladı: Jeopolitik riskler ons fiyatını dipten çevirdi Apple'dan Türkiye kararı! Fiyatlar birden fırladı! Limonlu çay mucizesi gerçek mi? Araştırmalar sonucu ortaya çıktı Listede büyük sürprizler var! İşte Türkiye’nin en çok altın biriktiren şehirleri 'Erdoğan sinirlendi elini sert bir şekilde masaya vurdu, çatal bıçak yere düştü: Otur sana demedim'
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Füze maliyetine ordu kuracaklar! Hem ucuz hem ölümcül hamleyi yapıp, kartondan askeri dron ürettiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Füze maliyetine ordu kuracaklar! Hem ucuz hem ölümcül hamleyi yapıp, kartondan askeri dron ürettiler

Japonya Savunma Bakanlığı, modern savaş sahalarında maliyet etkinliğini zirveye taşıyacak bir adımla oluklu mukavvadan üretilen "karton İHA" projesini gündemine aldı. AirKamuy 150 modeliyle dikkat çeken bu teknoloji, 3 bin dolarlık düşük maliyeti ve rakiplerini geride bırakan hızıyla savunma sanayisinde kartların yeniden dağıtılmasına neden olabilir. Hafif yapısı ve pratik kullanımıyla öne çıkan bu dronlar, yüksek maliyetli füzelerin yerini alabilecek stratejik bir alternatif olarak görülüyor.

#1
Foto - Füze maliyetine ordu kuracaklar! Hem ucuz hem ölümcül hamleyi yapıp, kartondan askeri dron ürettiler

Japonya Savunma Bakanlığı, oluklu mukavva tasarımlarıyla tanınan insansız hava aracı (İHA) üreticisi Air Kamuy ile yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu temas, Tokyo yönetiminin düşük maliyetli dron üretiminde liderlik rolü üstlenme hedefini gözler önüne seriyor.

#2
Foto - Füze maliyetine ordu kuracaklar! Hem ucuz hem ölümcül hamleyi yapıp, kartondan askeri dron ürettiler

Bakanlığın odak noktasında, çok rollü sabit kanatlı bir yapıya sahip olan AirKamuy 150 modeli yer alıyor. Araç, kavramsal olarak savaş alanlarında etkisini kanıtlamış Amerikan yapımı Lucas ve İran üretimi Shahed modelleriyle karşılaştırılıyor.

#3
Foto - Füze maliyetine ordu kuracaklar! Hem ucuz hem ölümcül hamleyi yapıp, kartondan askeri dron ürettiler

Shahed tasarımı, Rusya'nın 2022'deki Ukrayna işgalinin ardından büyük kitleler halinde kullanılmasıyla adından söz ettirmişti. Maliyet ve hacim avantajıyla öne çıkan söz konusu araçlar, bir Tomahawk füzesinin maliyetinin çok küçük bir kısmına hızlıca fırlatılabiliyor. Öte yandan ABD, ilerleyen süreçte ilgili tasarımı tersine mühendislikle inceleyerek Lucas modelini geliştirdi ve aracı İran hedeflerine karşı kullandı. Şimdi ise Japonya, aynı kulvarda sahaya sürülmesi çok daha pratik bir alternatifle karşımıza çıkıyor.

#4
Foto - Füze maliyetine ordu kuracaklar! Hem ucuz hem ölümcül hamleyi yapıp, kartondan askeri dron ürettiler

Karton gövdesiyle dikkat çeken AirKamuy 150, üretim maliyeti açısından sektördeki dengeleri değiştirmeye aday. Amerikan yapımı Lucas dronlarının yaklaşık 10 bin dolarlık üretim masrafına karşın, Air Kamuy imzalı karton tasarımın birim maliyeti yalnızca 3 bin dolar seviyesinde kalıyor. Son olarak maliyet etkinliğini bir adım ileriye taşıyan araç, hız konusunda da rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. Lucas modeli saatte 63 mil hıza ulaşırken, karton araç saatte yaklaşık 74 mil hıza çıkarak performans farkını ortaya koyuyor. Ayrıca muadillerine kıyasla oldukça hafif bir yapı sergiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bülent Arınç'tan şaşırtmayan ziyaret
Gündem

Bülent Arınç'tan şaşırtmayan ziyaret

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, İBB Başkanvekili CHP'li Nuri Aslan’ı ziyaret etti.
Erdoğan'ın korumaları korudu: İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı
Gündem

Erdoğan'ın korumaları korudu: İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı

İsrail’in hedefindeki İspanyol Başbakanı’nın uçağı Ankara’ya zorunlu iniş yaparken, Türkiye Sanches’e kalkan oldu.
Ankara'dan Brüksel'e tarihi rest! Başkan Erdoğan'dan AB'ye net mesaj
Gündem

Ankara'dan Brüksel'e tarihi rest! Başkan Erdoğan'dan AB'ye net mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerine dair yaptığı son açıklamalarda Batı merkezli dışlayıcı siyasete adeta savaş açtı..
Gece yarısı yaşananlar ortaya çıktı! Özgür Özel’e Pedro Sanchez şoku
Siyaset

Gece yarısı yaşananlar ortaya çıktı! Özgür Özel’e Pedro Sanchez şoku

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in uçağı teknik arıza nedeniyle Ankara’ya acil iniş yapmıştı. Bu sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sanc..
Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı
Gündem

Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul’a getirildi. Haval..
Paşinyan’dan Ani Köprüsü paylaşımı! ‘Tarihi birlikte inşa edeceğiz’
Gündem

Paşinyan’dan Ani Köprüsü paylaşımı! ‘Tarihi birlikte inşa edeceğiz’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23