Füze maliyetine ordu kuracaklar! Hem ucuz hem ölümcül hamleyi yapıp, kartondan askeri dron ürettiler

Shahed tasarımı, Rusya'nın 2022'deki Ukrayna işgalinin ardından büyük kitleler halinde kullanılmasıyla adından söz ettirmişti. Maliyet ve hacim avantajıyla öne çıkan söz konusu araçlar, bir Tomahawk füzesinin maliyetinin çok küçük bir kısmına hızlıca fırlatılabiliyor. Öte yandan ABD, ilerleyen süreçte ilgili tasarımı tersine mühendislikle inceleyerek Lucas modelini geliştirdi ve aracı İran hedeflerine karşı kullandı. Şimdi ise Japonya, aynı kulvarda sahaya sürülmesi çok daha pratik bir alternatifle karşımıza çıkıyor.