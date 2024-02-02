2024-02-02 14:06:42 Futbol efsanesi ne hallere düştü! Messi Messi olalı böylesini görmedi
Cristiano Ronaldo’nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta Al-Nassr, Inter Miami'yi 6-0 mağlup etti. Maçın 83. dakikasında oyuna giren Lionel Messi skor 6-0'ken sahaya dahil edilmesine çok sinirlendi. Talisca şov yaptı! Messi, hezimet sonrası çıldırdı GİRİŞ 02.02.2024 11:58GÜNCELLEME 02.02.2024 11:58 Suudi Arabistan’da düzenlenen ve 8 Şubat'ta sona erecek olan Riyadh Cup’ta, futbol dünyasının efsane isimleri karşı karşıya gelirken gözler Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin kozlarını paylaşacağı Inter Miami ile Al-Nassr maçındaydı.