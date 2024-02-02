  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngilizler’den beklenmedik karar! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler: Büyük balon patladı…

Galatasaray'ın transfer hatasını açıkladı: Patır patır bu olmaya başladı: Açık açık tehdit etti: Gelişme depreme yol açtı…

Muğla'da korkutan görüntü!

Demeti 30 lira: Yiyen 100 yaşını hedefliyor!

Ece Üner'den beklenmedik karar! İstifa ettiğini duyurdu

Ancelotti’den flaş Arda kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler: Real’de şok eden gelişme…

Vidal’den “at” şoku! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Az önce tüm dünyaya duyuruldu: Görgüsüzlüğün bu kadarına da pes doğrusu…

AK Parti’ye “Yeniden Refah” şoku! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

İHA’larla ilgili şok gelişme! Ne olduysa bir gecede oldu! Patır patır bu olmaya başladı

Milli Muharip Uçak'ın rakibi olacaktı! Uçağın tüm teknik, gizli bilgileri çalındı, proje çöp olabilir
Spor
6
Futbol efsanesi ne hallere düştü! Messi Messi olalı böylesini görmedi

2024-02-02 14:06:42
Futbol efsanesi ne hallere düştü! Messi Messi olalı böylesini görmedi

Cristiano Ronaldo’nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta Al-Nassr, Inter Miami'yi 6-0 mağlup etti. Maçın 83. dakikasında oyuna giren Lionel Messi skor 6-0'ken sahaya dahil edilmesine çok sinirlendi. Talisca şov yaptı! Messi, hezimet sonrası çıldırdı GİRİŞ 02.02.2024 11:58GÜNCELLEME 02.02.2024 11:58 Suudi Arabistan’da düzenlenen ve 8 Şubat'ta sona erecek olan Riyadh Cup’ta, futbol dünyasının efsane isimleri karşı karşıya gelirken gözler Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin kozlarını paylaşacağı Inter Miami ile Al-Nassr maçındaydı.

#1
Foto - Futbol efsanesi ne hallere düştü! Messi Messi olalı böylesini görmedi

Dünya futbol tarihinin son dönemdeki iki büyük yıldızı; Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, bu maçla belki de son kez rakip olmaya hazırlanırken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

#2
Foto - Futbol efsanesi ne hallere düştü! Messi Messi olalı böylesini görmedi

Al Nassr'da forma giyen Ronaldo sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken Inter Miami'de oynayan Messi ise hafif sakatlığı sebebiyle karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

#3
Foto - Futbol efsanesi ne hallere düştü! Messi Messi olalı böylesini görmedi

AL-NASSR FARKA KOŞTU - Al-Nassr, Anderson Talisca'nın hat-trick yaptığı hazırlık mücadelesinde Inter Miami'yi 6-0 mağlup etti.

#4
Foto - Futbol efsanesi ne hallere düştü! Messi Messi olalı böylesini görmedi

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Otavio, 10. 51. ve 73. dakikalarda Anderson Talisca, 12. dakikada Aymeric Laporte ve 68. dakikada Mohammed Khalil Marran kaydetti.

#5
Foto - Futbol efsanesi ne hallere düştü! Messi Messi olalı böylesini görmedi

MESSİ'DEN HOCASINA TEPKİ - Maçta skor 6-0'ken 83. dakikada oyuna alınan Lionel Messi'nin, karşılaşma sonrası moralinin bozuk olduğu gözlendi. Arjantinli yıldız, maçın bitiş düdüğünün ardından yedek kulübesinde Inter Miami Teknik Direktörü Gerardo Martino'ya öfkeyle "Skor 6-0'ken oyuna alınmam bana hakaret... Neden yaptın bunu?" dediği ileri sürüldü.

Mahkemeden o otobüs firması için iflas kararı
Ekonomi

Mahkemeden o otobüs firması için iflas kararı

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yolcu ulaşımı yapan Pamukkale AŞ'nin iflasına karar verdi.
Gezi isyanında
Gündem

Gezi isyanında "Palalı Sabri" olarak tanınmıştı... Öldürüldü!

Gezi isyanı sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı Palalı Sabri olarak kalan Sabri Çelebi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayat..
Bülent Kaya’ya, İHL’li savcının katillerini savunmak mı düştü!
Siyaset

Bülent Kaya’ya, İHL’li savcının katillerini savunmak mı düştü!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Bülent Kaya’ya, İHL’li savcının katillerini savunmak mı düştü!" ..
Türkiye'de sabır taştı! İdamı geri getirin
Sosyal Medya

Türkiye'de sabır taştı! İdamı geri getirin

Devşirme hukuk sisteminin narkoz etkisi yaptığı adalet sistemi kış uykusuna devam ederken İzmir'deki vahşet sonrası idam yeniden gündeme gel..
Halil Konakcı Hoca'ya namaz sonrası büyük alçaklık!
Sosyal Medya

Halil Konakcı Hoca'ya namaz sonrası büyük alçaklık!

Sohbetleri ve vaazlarıyla Müslümanların gönül dünyasına hitap eden Halil Konakcı Hoca namaz sonrası alçakça saldırının hedefi oldu...
Bir iflas haberi daha! En büyük giyim markalarından... Kimse beklemiyordu!
Gündem

Bir iflas haberi daha! En büyük giyim markalarından... Kimse beklemiyordu!

Dünya genelinde milyonlarca müşterisi olan ünlü kot markası olan Yeans Halle, iflasını duyurdu. Karar hem kamuoyunda hem de sektörde şok etk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23