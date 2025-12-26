  • İSTANBUL
Fransızlar gözünü Lüleburgaz'a dikti! Resmi başvuru yapıldı

Haber Merkezi
Fransızlar gözünü resmen Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine dikti. Sanofi, Lüleburgaz’daki tesisini bir başka Fransıza satıyor.

#1
Patronlar Dünyası'dan Necla Dalan'ın haberine göre, Fransız Sanofi’nin Lüleburgaz’daki tesisini 60 milyon dolara bir başka Fransız Fareva’ya satacağını konuşuluyordu. Sanofi ve Fareva, tesisin gelecekteki operasyonlarını kapsayan stratejik iş birliği için Rekabet Kurumu’na başvurdu. Devir işlemine onay çıkarsa tesisi bünyesinde bulunduran Sanofi İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin hisselerinin yüzde 70'i Fareva’ya geçecek.

#2
İki Fransız 25 Kasım’da Lüleburgaz Üretim ve Tedarik Tesisi’nin gelecekteki operasyonlarını kapsayan stratejik bir anlaşmaya imza attı.

#3
Bu anlaşma ile sözleşmeli üretim alanında küresel ölçekte 40’tan fazla tesisi bulunan Fareva ile stratejik bir iş ortaklığı hayata geçirildi. İşte o anlaşmada resmi süreç için ilk adım atıldı. Sanofi ve Fareva, anlaşma için Rekabet Kurumu’na başvurdu. Anlaşma resmi onayları aldığında Sanofi İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin hisselerinin yüzde 70'i Fareva’ya geçecek. Bu arada Sanofi kanadında anlaşmayla ilgili verilen bilgi ise şöyle:

#4
“Sanofi ve Fareva arasında imzalanan global anlaşma doğrultusunda, Lüleburgaz Üretim ve Tedarik tesisi uzun vadeli gelişimi destekleyen, güçlendirilmiş bir ortaklık yapısına kavuşmaktadır. İki şirket, istihdamın korunması ve üretim kapasitesinin artırılması yönündeki ortak taahhütleriyle, Türkiye’nin endüstriyel ekosistemine katkı sağlamayı ve bu yapıyı daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir. Sanofi olarak, immünoloji alanında küresel liderlik hedefimiz doğrultusunda stratejik önceliklerimize odaklanıyor; temel tedavi alanlarında derinleşirken endüstriyel ağımızı hem gelecekteki iş ihtiyaçlarımız hem de gelişen ürün portföyümüzle uyumlu şekilde dönüştürüyoruz. Bu kapsamda, üretim ağımızın güçlendirilmesini ve modernizasyonunu destekleyecek fırsatları düzenli olarak değerlendiriyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda, Lüleburgaz Üretim ve Tedarik Tesisi’nin uzun vadeli gelişimini en güçlü şekilde destekleyebilecek iş ortağını belirlemek amacıyla kapsamlı bir değerlendirme süreci yürütülmüştür. Uzmanlık, teknik yetkinlik ve stratejik uyum kriterleri temelinde yapılan değerlendirme sonucunda; sözleşmeli üretim alanındaki köklü deneyimi ve Türkiye’deki faaliyetlerini büyütmeye yönelik güçlü taahhüdü ile Fareva, en uygun stratejik ortak olarak belirlenmiştir. Sanofi ve Fareva, istihdamın korunması ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımlar konusunda ortak bir vizyonu paylaşmaktadır. Bu doğrultuda Lüleburgaz Üretim ve Tedarik Tesisi, mevcut Sanofi ürünlerinin üretimine devam ederken, aynı zamanda Fareva’nın stratejik büyüme planlarıyla uyumlu şekilde faaliyet alanlarını genişleterek uzun vadeli değer yaratmayı sürdürecektir.

#5
Bu stratejik ortaklık sadece Lüleburgaz Üretim tesisi üzerindedir. Sanofi’nin Türkiye’de sunduğu tüm ürünlerin ruhsat sahibi Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.’dir ve bu şirket tamamen Sanofi’ye ait olmaya devam edecektir. Sanofi Türkiye olarak, 66 yılı aşkın süredir devam eden köklü varlığımızla faaliyetlerimizi kesintisiz biçimde sürdürürken, yenilikçi ürün lansman ve ruhsatlandırma süreçlerimizi kararlılıkla yürütüyor, ülkemize yapmaya devam ettiğimiz yatırımlarla inovasyon ekosistemini güçlendiriyoruz. Bilimin mucizelerinin peşinde, Türkiye’nin 17 farklı ülkenin yönetim merkezi olması gücünden aldığımız ivmeyle ülkemizin sağlıklı geleceğine katkı sunmaya ve insan sağlığını daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.”

