Fransızlar gözünü Lüleburgaz'a dikti! Resmi başvuru yapıldı

“Sanofi ve Fareva arasında imzalanan global anlaşma doğrultusunda, Lüleburgaz Üretim ve Tedarik tesisi uzun vadeli gelişimi destekleyen, güçlendirilmiş bir ortaklık yapısına kavuşmaktadır. İki şirket, istihdamın korunması ve üretim kapasitesinin artırılması yönündeki ortak taahhütleriyle, Türkiye’nin endüstriyel ekosistemine katkı sağlamayı ve bu yapıyı daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir. Sanofi olarak, immünoloji alanında küresel liderlik hedefimiz doğrultusunda stratejik önceliklerimize odaklanıyor; temel tedavi alanlarında derinleşirken endüstriyel ağımızı hem gelecekteki iş ihtiyaçlarımız hem de gelişen ürün portföyümüzle uyumlu şekilde dönüştürüyoruz. Bu kapsamda, üretim ağımızın güçlendirilmesini ve modernizasyonunu destekleyecek fırsatları düzenli olarak değerlendiriyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda, Lüleburgaz Üretim ve Tedarik Tesisi’nin uzun vadeli gelişimini en güçlü şekilde destekleyebilecek iş ortağını belirlemek amacıyla kapsamlı bir değerlendirme süreci yürütülmüştür. Uzmanlık, teknik yetkinlik ve stratejik uyum kriterleri temelinde yapılan değerlendirme sonucunda; sözleşmeli üretim alanındaki köklü deneyimi ve Türkiye’deki faaliyetlerini büyütmeye yönelik güçlü taahhüdü ile Fareva, en uygun stratejik ortak olarak belirlenmiştir. Sanofi ve Fareva, istihdamın korunması ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımlar konusunda ortak bir vizyonu paylaşmaktadır. Bu doğrultuda Lüleburgaz Üretim ve Tedarik Tesisi, mevcut Sanofi ürünlerinin üretimine devam ederken, aynı zamanda Fareva’nın stratejik büyüme planlarıyla uyumlu şekilde faaliyet alanlarını genişleterek uzun vadeli değer yaratmayı sürdürecektir.