Çin uygulamayı resmen başlattı! Elektrikli otomobillerde bir ilk

MODEL ÇEŞİTLİLİĞİ KORUNACAK, YÜKSEK TÜKETİMLİ ARAÇLAR PİYASADAN ÇEKİLECEK Yetkililer, yeni standardın araç ağırlığı, kullanım profili ve teknik özelliklere göre farklılaştırılması sayesinde model çeşitliliğini korurken üreticilere gelecekte uygulanacak enerji verimliliği gereklilikleri konusunda net bir rehber sunduğunu belirtiyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Çin’in elektrikli binek otomobil pazarında araç başına enerji verimliliğinin artırılması, yüksek tüketimli modellerin kademeli olarak piyasadan çekilmesi, ısıl yönetim, hafifletme ve sistem entegrasyonu gibi alanlarda teknolojik yatırımların hızlanması bekleniyor.