Çin uygulamayı resmen başlattı! Elektrikli otomobillerde bir ilk

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çin uygulamayı resmen başlattı! Elektrikli otomobillerde bir ilk

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Çin, elektrikli araç sektöründe standartları tamamen değiştirecek dev bir adım attı.

Çin uygulamayı resmen başlattı! Elektrikli otomobillerde bir ilk

Çin Piyasa Düzenleme Devlet İdaresi tarafından 26 Aralık itibarıyla resmen duyurulan karara göre, elektrikli binek araçlar için enerji tüketim sınırları artık ulusal düzeyde zorunlu hale getiriliyor.

Çin uygulamayı resmen başlattı! Elektrikli otomobillerde bir ilk

1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek olan bu uygulama, belirlenen verimlilik kriterlerini karşılayamayan modellerin piyasada tutunmasını zorlaştıracak. Sektörde teknolojik bir elemeye yol açması beklenen bu hamle, küresel otomotiv devlerini de yeni standartlara uyum sağlamak için şimdiden harekete geçirdi.

Çin uygulamayı resmen başlattı! Elektrikli otomobillerde bir ilk

Yeni düzenleme, dünyada elektrikli binek otomobiller için zorunlu enerji tüketimi üst sınırı getiren ilk uygulama olma özelliğini taşıyor. Standart, mevcut araçların enerji tüketim seviyeleri, verimlilik artırıcı teknolojilerin potansiyeli, maliyet kısıtları ve özel araç kategorilerinin teknik özellikleri dikkate alınarak hazırlandı.

Çin uygulamayı resmen başlattı! Elektrikli otomobillerde bir ilk

Yetkililer, bir önceki gönüllü standarda göre yaklaşık yüzde 11 oranında daha sıkı tüketim sınırları getirildiğini bildirdi. Araçların ağırlık segmentlerine göre, farklılaştırılmış tüketim üst limitleri uygulanacak. Örneğin, yaklaşık iki ton ağırlığındaki bir elektrikli binek otomobilin 100 kilometre menzilde, en fazla 15,1 kWh enerji tüketmesine izin verilecek.

Çin uygulamayı resmen başlattı! Elektrikli otomobillerde bir ilk

OTOMOTİV ÜRETİCİLERİ İÇİN 2025 SONUNA KADAR TEKNİK UYUM MECBURİYETİ

Çin uygulamayı resmen başlattı! Elektrikli otomobillerde bir ilk

Standart yürürlüğe girdiğinde, Çin’de üretilecek tüm yeni elektrikli binek otomobillerin, bu sınırları karşılaması gerekecek. Bu çerçevede otomotiv üreticilerinin 2025 yılı içinde gerekli teknik güncellemeleri tamamlaması ve resmi bildirim süreçlerini bitirmesi gerekiyor.

Çin uygulamayı resmen başlattı! Elektrikli otomobillerde bir ilk

Düzenleyici kurumlara göre enerji tüketim sınırlarının sıkılaştırılması, mevcut batarya kapasitesi korunurken araçların ortalama sürüş menzilini yaklaşık yüzde 7 artırabilecek, verimlilik iyileştirmelerini beraberinde getirecek.

Çin uygulamayı resmen başlattı! Elektrikli otomobillerde bir ilk

VERGİ TEŞVİKLERİ 2026’DAN İTİBAREN DOĞRUDAN ENERJİ VERİMLİLİĞİNE BAĞLANACAK Yeni standart, Çin’in elektrikli araçlara yönelik teşvik politikasında yapılan güncellemelerle uyumlu ilerliyor. Ekim ayında yayımlanan karar doğrultusunda, 2026-2027 dönemi Yeni Enerji Aracı (NEV) satın alma vergisi muafiyeti, enerji tüketimi ve sürüş menzili kriterlerine göre yeniden belirlendi.

Çin uygulamayı resmen başlattı! Elektrikli otomobillerde bir ilk

BEV modellerinin, vergi muafiyeti için yeni enerji tüketimi sınırlarını karşılaması şart olacak. PHEV ve EREV modellerinin, en az 100 km eşdeğer elektrikli menzil sunması ve hem elektrik hem yakıt tüketiminde ulusal limitlerin altında kalması gerekecek. Uygunluk şartlarını karşılamayan modeller, 2026 itibarıyla vergi muafiyeti listesinden çıkarılacak.

Çin uygulamayı resmen başlattı! Elektrikli otomobillerde bir ilk

MODEL ÇEŞİTLİLİĞİ KORUNACAK, YÜKSEK TÜKETİMLİ ARAÇLAR PİYASADAN ÇEKİLECEK Yetkililer, yeni standardın araç ağırlığı, kullanım profili ve teknik özelliklere göre farklılaştırılması sayesinde model çeşitliliğini korurken üreticilere gelecekte uygulanacak enerji verimliliği gereklilikleri konusunda net bir rehber sunduğunu belirtiyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Çin’in elektrikli binek otomobil pazarında araç başına enerji verimliliğinin artırılması, yüksek tüketimli modellerin kademeli olarak piyasadan çekilmesi, ısıl yönetim, hafifletme ve sistem entegrasyonu gibi alanlarda teknolojik yatırımların hızlanması bekleniyor.

