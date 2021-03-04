2021-03-04 16:55:40 Fransa halkı devletten umudu kesti!
Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı ekonomik sıkıntı, özellikle banliyölerde yaşayanları vururken, günlük gıda ihtiyacını dahi karşılamakta zorlananlar, devletten umudu keserek gönüllülerin oluşturduğu yardım kuruluşlarına akın etti. Yaklaşık 1 yıldır etkili olan salgının ekonomik etkileri, Fransa’da günlük hayatın her alanında görülse de özellikle Paris’in banliyölerinde yaşayan gelir düzeyi düşük halkı ve öğrencileri ciddi bir darboğaza soktu. Devletin yardım elini uzatmadığı halk ve öğrenciler, aç kalmamak için sosyal yardım derneklerinin kapılarında kuyruk oluşturdu. Mülteci kamplarındaki yardım dağıtımı sahneleri, Paris ve banliyölerinde sıradan görüntüler haline geldi. Diğer yandan Müslüman toplumun "ayrılıkçı" ithamlara maruz kaldığı bölgelerden Yvelines’deki Müslüman dernekler, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için seferber oldu. AA muhabirinin yardım kuyruğunda mikrofon uzattığı banliyö sakinleri, salgınla alt üst olan hayatlarına dair açıklamalarda bulundu.