Fransa halkı devletten umudu kesti!

Mantes Sud bölgesindeki As-Sufa vakfından ihtiyaçlarını temin eden Rigault Gerard da eşinin kendisini terk etmesinin ardından tek başına kaldığını, köpeğiyle yaşamını devam ettirdiğini söyledi. Emeklilik döneminin başından bu yana ciddi ekonomik sıkıntılar çektiğini kaydeden Gerard, "Caminin yardımları sayesinde ayakta duruyorum. Diğer türlü böyle bir hayat çekilmez. Hükümetten yardım almıyorum." ifadesini kullandı. Gerard, bacaklarında sorun, kalp ve nefes darlığı sıkıntıları olduğunu, sadece sağlık harcamalarının devlet tarafından karşılandığını belirtti. Evine günde iki kere bakım personeli geldiğini söyleyen Gerard, tek geliri olan 700 avroluk emekli maaşının temel ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını vurguladı. Gerard, "Vakıflar olmasa her gün yemek bulamam, bir buzdolabı ihtiyacım oldu, sağ olsunlar getirdiler. Müslümanlarla hiçbir problemim yok aksine bu dönemde en çok onlar yardım elini uzattı." diye konuştu.