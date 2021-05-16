Fotoğraflarla da olsa Boğaziçi bir başka güzel

Boğaz’a kıyı olan bir semtten doğruca denize baktığımızda bazen büyüklüğü ile yüreğimizi hoplatan kocaman gemilerin sular üzerinde süzülerek geçtiğini görürüz. Etrafındaki küçük tekneleri alabora edecek kadar yüksek dalgalara neden olan bu gemiler, görüntüleri ile bile bizi heyecanlandırır.