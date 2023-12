Flaş gelişme! Az önce duyuruldu: Ali Koç'a fena saydırdı: Yok böyle bir açıklama...

Maalesef Süper Lig'e yüksek potansiyelli bir lig gözüyle bakılmıyor, hocalara da aynı şekilde. Bizim başarımız Türk hocaların da bir seviyeye geldiğini gösteriyor. Bizden bunlar hiç beklenmiyordu, kulübün kimyasını tamamen değiştirmiş olduk. Geçen sene yeni sözleşme imzalamak istemeyen futbolcularla sezon başında sözleşme imzaladık. Atmosferi değiştirdik, şu an iyi bir arkadaşlık var, herkes mutlu. Sözleşmem sezon sonuna kadar, inşallah takımı istediğimiz play-off'a sokup futbol bu hiç belli olmaz, sezon sonunda kendimizi Premier Lig'de de görebiliriz. Tabii bu biraz zor gözüküyor ama beni tanıyanlar iyi bilir her zaman başarının maksimumunu zorlamak isteyen bir teknik direktörüm. Bunu zorlayacağız. Teknik direktör olarak kendime her zaman güveniyorum. Premier Lig'de Türk hoca çalışabilir mi? Evet çalışır. Ben her ligde çalışma kabiliyetim ve kalitemin olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bu biraz da elinizdeki kadro kalitesi ve transferlere bağlı. Bunlar yerine oturduğunda hangi lig olduğu çok önemli değil. Türk teknik direktör olarak Premier Lig'de de başarı olabileceğime inanıyorum.