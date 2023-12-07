Flaş gelişme! Az önce duyuruldu: Ali Koç'a fena saydırdı: Yok böyle bir açıklama...

Öleceksek ya birlikte öleceğiz ya birlikte başaracağız' diyorduk. Sonucunu çıkarın. Öyle gitmedi. En azından sezon sonuna kadar birlikte kalırdın, sonuca, tabloya bakardın ona göre karar verirdin. Bu benim görüşüm, herkesin görüşüne saygım var. Yönetim o şekilde karar aldı, saygı duyuyorum. Sonuçta ne oldu, bir şey değişmedi. Açık konuşalım hep transferlerden bahsediyoruz, bizden sonra gelen hocaların istedikleri transferlerin hepsi alındı. Lig nasıl bitmişti, arada kaç puan vardı? Haftalar önce arada kaç puan fark vardı, 9 puan fark vardı. Benim hiçbir zaman birinciyle aramda 9 puan fark olmadı. İstediğim transferler de tam anlamıyla gerçekleşmedi. Bunu da açık ve net söyleyebilirim. Bunu yönetimimiz de biliyor. İstemediğim futbolcular... Bu demek değil ki hep senin istediğin futbolcular mı alınacak evet alınmayacak ama birlikte bir şeye karar vermemiz gerek. Birlikte bir şeye karar veriyorsak, Fenerbahçe adına bunu yapıyoruz, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu adına karar veriyoruz, bunu birlikte yapmamız gerek. İstemediğim bayağı futbolcu oldu ona rağmen Fenerbahçe'ye alındı. Bunu da net söyleyebilirim.