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Spor
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Flaş gelişme! Az önce duyuruldu: Ali Koç'a fena saydırdı: Yok böyle bir açıklama...

2023-12-07 12:42:15
Flaş gelişme! Az önce duyuruldu: Ali Koç'a fena saydırdı: Yok böyle bir açıklama...

İngiltere Championship ekibi Cardiff City'i çalıştıran Erol Bulut, geçmiş ve gelecek kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe'deki dönemiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

#1
Foto - Flaş gelişme! Az önce duyuruldu: Ali Koç'a fena saydırdı: Yok böyle bir açıklama...

Fenerbahçe'de şampiyonluk parolasıyla çıktığı sezonda taraftarla arası açılan ve görevinden uzaklaştırılan Erol Bulut, şimdilerde İngiltere'de görev yapıyor.

#2
Foto - Flaş gelişme! Az önce duyuruldu: Ali Koç'a fena saydırdı: Yok böyle bir açıklama...

Championship ekibi Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, İngiltere'de çalışan ilk Türk teknik direktör olmaktan dolayı gurur duyduğunu ve hedefinin takımıyla Premier Lig'de mücadele etmek olduğunu söyledi.

#3
Foto - Flaş gelişme! Az önce duyuruldu: Ali Koç'a fena saydırdı: Yok böyle bir açıklama...

Maalesef Süper Lig'e yüksek potansiyelli bir lig gözüyle bakılmıyor, hocalara da aynı şekilde. Bizim başarımız Türk hocaların da bir seviyeye geldiğini gösteriyor. Bizden bunlar hiç beklenmiyordu, kulübün kimyasını tamamen değiştirmiş olduk. Geçen sene yeni sözleşme imzalamak istemeyen futbolcularla sezon başında sözleşme imzaladık. Atmosferi değiştirdik, şu an iyi bir arkadaşlık var, herkes mutlu. Sözleşmem sezon sonuna kadar, inşallah takımı istediğimiz play-off'a sokup futbol bu hiç belli olmaz, sezon sonunda kendimizi Premier Lig'de de görebiliriz. Tabii bu biraz zor gözüküyor ama beni tanıyanlar iyi bilir her zaman başarının maksimumunu zorlamak isteyen bir teknik direktörüm. Bunu zorlayacağız. Teknik direktör olarak kendime her zaman güveniyorum. Premier Lig'de Türk hoca çalışabilir mi? Evet çalışır. Ben her ligde çalışma kabiliyetim ve kalitemin olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bu biraz da elinizdeki kadro kalitesi ve transferlere bağlı. Bunlar yerine oturduğunda hangi lig olduğu çok önemli değil. Türk teknik direktör olarak Premier Lig'de de başarı olabileceğime inanıyorum.

#4
Foto - Flaş gelişme! Az önce duyuruldu: Ali Koç'a fena saydırdı: Yok böyle bir açıklama...

Şu an önde gözüken iki takım var, biri Fenerbahçe biri Galatasaray. Yaptıkları transferlere baktığınızda bulundukları yer normal. Gerçekten kaliteli transferler yaptılar. İyi de top oynuyorlar. Sonuna kadar böyle gideceğini düşünüyorum. Sıralama da yine dört büyük arasında olur. 1-2 kim olur? Fenerbahçe, Galatasaray olur. Kendi aralarında oynayacakları maçlar şampiyonu belirleyebilir. Ligin daha 3'te 1'i bitti. Şu an erken lig uzun, oynanacak çok maç var. Hatay, Galatasaray'ı yendi. Volkan Hoca da işini çok iyi yapıyor, onu da tebrik ederim. Bir ara Fenerbahçe'de birlikte çalıştık, kaliteli bir karakter, kişilik. Ona hocalık kariyerinde başarılar diliyorum. Öyle maçlar daha olacak. Anadolu takımları bir yerde büyük takımlara darbe vuracaktır.

#5
Foto - Flaş gelişme! Az önce duyuruldu: Ali Koç'a fena saydırdı: Yok böyle bir açıklama...

Fenerbahçe'de ilk kez bir yerli hocaya istediği futbolcuların alındığını, yatırım yapıldığını düşünüyorum. Fenerbahçe teknik direktörü olarak benim o kadar şansım olmamıştı. Oynanan futbol da iyi, tempolu, baskılı futbol oynamaya çalıştırıyor. Ona ve Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda ve Avrupa'da başarılar dilerim. Defansta bir iki futbolcusu sakatlandı, orada zaaf yaşıyorlar. Baskılı oynamak istiyor, arkadaki defans anlayışını biraz kaybediyor. Onun üzerinde biraz daha çalışmaları gerektiğini düşünüyorum.

#6
Foto - Flaş gelişme! Az önce duyuruldu: Ali Koç'a fena saydırdı: Yok böyle bir açıklama...

"Zaten Beşiktaş'la aramızda 4 puan vardı. 10 maçımız daha vardı. 10 haftalık dönemde ilk yarıda biz 9'da 8 yapmıştık aynı maçlardı, 8 galibiyet, 1 beraberlik. Bütün derbi maçlarını oynamıştık, Anadolu takımlarına karşı maçlarımız kalmıştı. Trabzon'u Trabzon'da yendik, Beşiktaş'la berabere kaldık. O beraberlikten sonra yollarımız ayrıldı. Ben hala Fenerbahçe ile şampiyon olacağımıza inanıyordum. 10 hafta, alınacak 30 puan vardı. Sonuçta buna karar verecek kişiler, karar verdi. Kimler o kararın içinde olduysa o kişiler karar verdi. Biz şampiyon olacağımıza ekip olarak sonuna kadar inanıyorduk.

#7
Foto - Flaş gelişme! Az önce duyuruldu: Ali Koç'a fena saydırdı: Yok böyle bir açıklama...

Öleceksek ya birlikte öleceğiz ya birlikte başaracağız' diyorduk. Sonucunu çıkarın. Öyle gitmedi. En azından sezon sonuna kadar birlikte kalırdın, sonuca, tabloya bakardın ona göre karar verirdin. Bu benim görüşüm, herkesin görüşüne saygım var. Yönetim o şekilde karar aldı, saygı duyuyorum. Sonuçta ne oldu, bir şey değişmedi. Açık konuşalım hep transferlerden bahsediyoruz, bizden sonra gelen hocaların istedikleri transferlerin hepsi alındı. Lig nasıl bitmişti, arada kaç puan vardı? Haftalar önce arada kaç puan fark vardı, 9 puan fark vardı. Benim hiçbir zaman birinciyle aramda 9 puan fark olmadı. İstediğim transferler de tam anlamıyla gerçekleşmedi. Bunu da açık ve net söyleyebilirim. Bunu yönetimimiz de biliyor. İstemediğim futbolcular... Bu demek değil ki hep senin istediğin futbolcular mı alınacak evet alınmayacak ama birlikte bir şeye karar vermemiz gerek. Birlikte bir şeye karar veriyorsak, Fenerbahçe adına bunu yapıyoruz, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu adına karar veriyoruz, bunu birlikte yapmamız gerek. İstemediğim bayağı futbolcu oldu ona rağmen Fenerbahçe'ye alındı. Bunu da net söyleyebilirim.

#8
Foto - Flaş gelişme! Az önce duyuruldu: Ali Koç'a fena saydırdı: Yok böyle bir açıklama...

"Bir teknik adamın istemediği transferler neden yapılır?" sorusuna ise Erol Bulut, "Öyle karar verdi yönetim. Yönetim veya sportif direktör. O dönemde kim ona karar verecekse, o şekilde karar verdi ve futbolcular getirdi. O futbolcuların hiçbirisinden fayda göremediğimizi yıllar sonra gördük. Tek bir transfer istedim, Bakasetas'ı istedim, alınmadı. Bakasetas Trabzonspor'a gittiğinde ilk 6 hafta onun attığı ve attırdığı gollerle 18 puan aldı. Bu demek değil tek başına aldı ama kaliteli bir futbolcu olduğu ve takıma büyük katkı sağlayacağı belliydi. Kendisini istedim ama almadık. Alamadık değil, almadık. Fenerbahçe isterse her futbolcuyu alır." yanıtını verdi.

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