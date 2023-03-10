Fiyatları şok ediyor! İşte dünyanın en pahalı 15 maddesi

ANTİMADDE Maddenin ters ikizi. Paul Dirac denklemiyle ortaya çıkmış ve daha sonraki gözlemlerle de varlığı kanıtlanmıştır. Cern’de saniyenin onda biri kadar bir süreliğine vakumlu bir ortamda incelenme imkanı bulunan antimaddenin (anti hidrojen-anti helyum) üretimi sırasında gereken enerji miktarı oldukça fazla olduğundan, büyük uğraşlarla, çok az miktarlarda bilimsel deneyler için üretilebilmektedir. Fakat ilerleyen senelerde üretim için gerekli enerji sağlanabildiğinde, 1 kilogram uranyumun yakılmasıyla elde edilen 82 milyon joule enerji, 1 kilogram antimadde ile 9 milyar joule seviyesine gelecektir. Bu da insanlık için oldukça önemli bir adım anlamına gelir. Ve gramı 100 trilyon dolar seviyesindedir. Antimadde gram fiyatı: 62.5 ila 100 trilyon dolar arasında