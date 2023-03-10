2023-03-10 09:29:45 Fiyatları şok ediyor! İşte dünyanın en pahalı 15 maddesi
İşte bilim, sağlık gibi birçok sektör ve alanda kullanılan dünyanın en pahalı 15 maddesi.
İşte bilim, sağlık gibi birçok sektör ve alanda kullanılan dünyanın en pahalı 15 maddesi.
Trüf Mantarı - gram fiyatı: 5 dolar Dünyanın en değerli besinlerinden biri olan Beyaz Trüf Mantarı'nın dünyada sadece İtalya ve Fransa'da yetiştiği sanılıyordu. Son zamanlarda Bolu Ormanları’nda doğal olarak yetiştiği keşfedilen bu mantar “Tanrı ve kralların besini” olarak biliniyor.
SAFRAN Çeşitli ağrı ve depresyon tedavilerinde kullanılan safran, boyacılıkta ve yemeklerde katkı maddesi olarak da kullanılır. Safranın kilosu 30 bin TL
ALMAS HAVYARI “Almas,” olarak bilinen bu pahalı balık yumurtası ve soğuk bir meze olarak, tuzsuz kraker veya ekmek üzerinde servis edilir. Almas havyarının kilosu 25 bin TL
Altın Genellikle ziynet eşyası olarak kullanılan ve oldukça nadir bulunan altının 1 onsu için, 3 ton altın cevherinin işlenmesi gerekir.
PLATİN Bir çok sektörde, farklı farklı görevlerde kullanılsa da, başlıca kullanım alanı otomobil sektöründe karbon emisyonlarını azaltmak için katalitik konvertörlerde kullanılmasıdır. 1 gram platin 986 TL
Platin bilimsel deneylerde katalizör olarak kullanıldığı gibi, takı malzemesi olarak da kullanılmaktadır. Kanser tedavisinde de yer alır.
GERGEDAN BOYNUZU Yüksek miktarda keratin içeren boynuz, saç dökülmesinin tedavisi amacıyla bir çok üründe kullanılmıştır. Gergedan boynuzu fiyatı 60 bin dolar (1 kilo)
CREME DE LA MER Yaşlanma etkilerini geciktiren bu mucizevi krem zengin kadınların vazgeçilmezi. Creme de la mer için internette en düşük fiyat 1800 TL
PLÜTONYUM Atom bombası yapımında, eski model uydu ve uzay araçlarında yakıt olarak kullanılmıştır. Dünya üzerinde bilinen en zehirli kanserojen maddedir. Doğal haliyle sadece Afrika’da bulunan plütonyumun 500 gramının yeryüzüne çıkarılıp, eşit olarak ülkelere dağıtıldığında tüm insanlığın akciğer kanserine yakalanabileceği söylenmektedir. Etkisi ise 240.000 yıl sürmektedir. Plütonyumun gramı 6.000 dolar
TAAFFEİTE TAŞ Richard Taaffe tarafından bulunmuştur. Magnezyum, alüminyum ve berilyumdan oluşur. Elmastan daha nadir bulunur. Taaffeite taşı gramı 20.000 Dolar
TRİTYUM Radyoaktif hidrojen izotopu olan trityum, doğal yollarla oluşabildiği gibi, yapay olarak da oluşabilmesi mümkün olan renksiz, kokusuz ve havadan daha hafif bir gazdır. Fosfor ile kullanıldığında uzun süre başka bir enerjiye ihtiyaç duymadan ışıldıyabilir. Trityum gram fiyatı: 30.000 Dolar
ELMAS Elmas, bilinen en sert maddelerden biridir ve değerli bir taştır. Bir elması ancak bir elmas kesebilir. Elmas gram fiyatı: 55,000 – 108.000 dolar arasında
PAİNİTE En pahalı kristallerden biridir. Sadece Mynmar’da nadir olarak bulunur. Borat bor asidi ve bir oksidin birleşimiyle oluşan tuzdur. İçindeki demir miktarına göre kahverengi, turuncu ve kırmızı renkleri mevcuttur. Painite gram fiyatı 300.000 Dolar
KALİFORNİYUM Kaliforniyum, sembolü Cf ve atom numarası 98 olan radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. İlk kez Şubat 1950’de Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’deki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretildi. Aktinit serisinin dokuzuncu üyesi ve sentezlenen altıncı uranyum ötesi elementtir. Yüksek atom ağırlığına sahip elementler içinde, aynştaynyumun ardından çıplak gözle görülebilecek miktarı üretilebilen ikinci elementtir. Element, keşfedildiği Kaliforniya Üniversitesi ve Kaliforniya eyaletinin onuruna bu şekilde isimlendirildi.
Kaliforniyum gram fiyatı: 10 ile 27 milyon dolar arasında
ANTİMADDE Maddenin ters ikizi. Paul Dirac denklemiyle ortaya çıkmış ve daha sonraki gözlemlerle de varlığı kanıtlanmıştır. Cern’de saniyenin onda biri kadar bir süreliğine vakumlu bir ortamda incelenme imkanı bulunan antimaddenin (anti hidrojen-anti helyum) üretimi sırasında gereken enerji miktarı oldukça fazla olduğundan, büyük uğraşlarla, çok az miktarlarda bilimsel deneyler için üretilebilmektedir. Fakat ilerleyen senelerde üretim için gerekli enerji sağlanabildiğinde, 1 kilogram uranyumun yakılmasıyla elde edilen 82 milyon joule enerji, 1 kilogram antimadde ile 9 milyar joule seviyesine gelecektir. Bu da insanlık için oldukça önemli bir adım anlamına gelir. Ve gramı 100 trilyon dolar seviyesindedir. Antimadde gram fiyatı: 62.5 ila 100 trilyon dolar arasında
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