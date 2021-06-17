Fiyat için tarih verildi! Anzer Yaylası'nda mesai başladı

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, gazetecilere, bu yıl için hazırlıkları tamamladıklarını, arıcıların yüzde 90'ının Anzer Yaylası'nda yerini aldığını söyledi. Ağustosun ilk haftasında sağım yapılacağını belirten Civelek, "Önümüzdeki ay içinde fiyat belirleyeceğiz. Muhtemelen fiyatlarımızda bir artış olacaktır." dedi. Civelek, hava şartlarının olumlu gitmesi durumunda bu yılın verimli geçeceğini düşündüklerini dile getirerek şöyle devam etti: "2 bin 400 rakımlı Anzer Yaylası, zengin florasıyla Anzer balının kalitesini artırıyor. Arılar bu zengin floradan nektar toplayarak bal yapıyorlar ve ortaya çıkan balda tabii ki eşsiz bir ürün oluyor. Geçen yılın ürünlerini bitirdik, şimdi ise siparişleri almaya başladık. Şu ana kadar 500 kişi başvurdu. Siparişleri, eylülün 20'si gibi yeni ürünler geldiğinde teslim edeceğiz."