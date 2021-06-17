Fiyat için tarih verildi! Anzer Yaylası'nda mesai başladı

Anzer Ballıköy Muhtarı Remzi Güzel de arıcıların bal üretimini büyük zorlukla yaptıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti: "Anzer balı üretiminde flora çok önemli ve bu yüzden de floranın korunması gerekiyor. Özellikle küçükbaş hayvan otlak alanının belirlenmesi gerekiyor. Küçükbaş hayvancılıkta kısıtlama yaparak bunun da sonuçlarını görmüş olduk. Küçükbaş hayvancılıkta hayvanların otlayacağı mera ile arıların bulunduğu alanı ayırdık. Bu şekilde floranın kaybolmasının önüne geçmiş olduk." 40 yıldan beri arıcıkla uğraşan Mustafa Lezgioğlu da Anzer Yaylası'nda 50 kovanı olduğunu belirterek, "Anzer balımız çok kıymetli. Anzer balı sadece Anzer Yaylası'nda üretilir. Arıcılık zor iş. Burada hem ayılardan arıları korumaya çalışıyoruz hem de üretimini artırmaya çalışıyoruz."dedi.