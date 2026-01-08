Fırtına koca ağacı devirdi
Samsun'un İlkadım ilçesi, etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 100. Yıl Caddesi’nde bir ağaç yola devrildi.
100. Yıl Bulvarı'nda park halindeki boş servis aracı ile yoldan geçen otomobilin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bulvar polis ekiplerince trafiği kapatıldı.
İtfaiye ekipleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi görevlileri ağacı parçalara bölerek yoldan kaldırdı.
Yara almayan otomobil sürücüsü, tavanında hafif çökmeler oluşan aracıyla bölgeden uzaklaştı.
