Fındık kabuğundan üretilecek! Temeli atıldı

Aktif karbonun, gıdaların ve suyun temizlenmesinde, çevrede, maske ve ilaç yapımının yanında nükleerde bile kullanılabilen bir madde olduğunu vurgulayan Güler, "Biz önceden bu fındık kabuğunu yakıyorduk. Şimdi 22 bin ton kabuğu alacağız bundan 2 bin 200 kilogramlık aktif karbon yapacağız. Bu çalışma neticesinde de şu anda yaklaşık 2,5 lira olan fındık kabuğu, 5 dolar cinsinde bir ürüne doğru çıkacak. Bunu yaparken de burada ilave birtakım ürünler çıkacak. İnşallah onları yapmak için de çalışmaları sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.