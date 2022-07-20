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Ekonomi
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Fındık kabuğundan üretilecek! Temeli atıldı

2022-07-20 10:20:41
Fındık kabuğundan üretilecek! Temeli atıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, fındık kabuğundan üretilecek aktif karbon için açılacak tesisin temel atma töreni düzenlendi.

#1
Foto - Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Belediyenin Efirli yerleşkesinde inşa edilecek Aktif Karbon Üretim Tesisi'nin temel atma töreninde, Ordu'nun en büyük kaynağının fındık ve tarım olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Belediyenin Efirli yerleşkesinde inşa edilecek Aktif Karbon Üretim Tesisi'nin temel atma töreninde, Ordu'nun en büyük kaynağının fındık ve tarım olduğunu söyledi.

#2
Foto - Güler, bunun için Belediye bünyesinde ORTAR AŞ'yi kurduklarını dile getirerek

Güler, bunun için Belediye bünyesinde ORTAR AŞ'yi kurduklarını dile getirerek "Fındığı eğer fındık olarak satarsanız 2 milyar dolar para kazanıyorsunuz. Çikolata yaparsanız 8 milyar dolar para kazanıyorsunuz. Bu kapsamda katma değer için çikolata fabrikasında üretime geçmek istiyoruz Allah nasip ederse. Peşinden de bugün fındığın yaktığımız kabuğu, 600 bin ton fındık 300 bin ton kabuk oluyor." diye konuştu.

#3
Foto - Bu kabukların önceden odunluğa koyulduğunu ve yakacak olarak kullanıldığını anlatan Güler,

Bu kabukların önceden odunluğa koyulduğunu ve yakacak olarak kullanıldığını anlatan Güler, "Şimdi artık bundan aktif karbon yapmak istiyoruz. 1980'li yılların sonunda Ordu İş Adamları Derneğini kurarken, yatırım konularından bir tanesi de fındık kabuğundan birtakım yatırımlar yapmaktı. Çok şükür o projemiz gelişti, bundan neler yapabileceğimizi düşündük ve bunlardan bir tanesi aktif karbon." dedi.

#4
Foto - Aktif karbonun, gıdaların ve suyun temizlenmesinde, çevrede, maske ve ilaç yapımının yanında nükleerde bile kullanılabilen bir madde olduğunu vurgulayan Güler,

Aktif karbonun, gıdaların ve suyun temizlenmesinde, çevrede, maske ve ilaç yapımının yanında nükleerde bile kullanılabilen bir madde olduğunu vurgulayan Güler, "Biz önceden bu fındık kabuğunu yakıyorduk. Şimdi 22 bin ton kabuğu alacağız bundan 2 bin 200 kilogramlık aktif karbon yapacağız. Bu çalışma neticesinde de şu anda yaklaşık 2,5 lira olan fındık kabuğu, 5 dolar cinsinde bir ürüne doğru çıkacak. Bunu yaparken de burada ilave birtakım ürünler çıkacak. İnşallah onları yapmak için de çalışmaları sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından okunan duanın ardından üretim tesisinin temeli atıldı.

İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından okunan duanın ardından üretim tesisinin temeli atıldı.

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