2022-03-10 23:07:07 Fındık ezmesinin faydaları, zararları nelerdir? Fındık ezmesi evde nasıl yapılır?
Ezme çeşitlerinden biri olan fındık ezmesi, özellikle kahvaltılarda sıklıkla tüketilen tatlardan biridir. Mevsiminde toplanan fındıklar, kabuklarından ayrılıp kavrulur. Daha sonra bu fındıklar dövülerek ve fındık yağı gibi çeşitli maddeler ile karıştırılarak fındık ezmesi haline getirilir. Peki fındık ezmesinin vücuda yararları nelerdir? Fındık ezmesi nasıl yapılır? İşte fındık ezmesinin faydaları ve zararları...