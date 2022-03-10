Fındık ezmesinin faydaları, zararları nelerdir? Fındık ezmesi evde nasıl yapılır?

Besin değerleri bakımından oldukça zengindir. Fındık ezmesi, isteğe göre şekerli ya da şekersiz olarak da tüketilebilir. Hem besleyici hem de doyurucu olduğundan dolayı birçok kişi tarafından tercih edilir. Fındık ezmesi, içerisinde bulunan vitaminler ve mineraller bakımından oldukça önemlidir. İçerisinde potasyum, fosfor, çinko, magnezyum, demir, bakır ve selenyum bulunur. Aynı zamanda E, B1 vitamini, B2, B6, B9 vitamini yönünden zengin bir besindir. Bu nedenle fındık ezmesinin sağlığa birçok yararı bulunur. Özellikle enerji verici özelliğinden dolayı birçok kişi tarafından tercih edilir. Fındık ezmesi her ne kadar yararlı bir gıda olsa da bazı kişilerde olumsuz durumlara yol açabilir. Bu nedenle dikkatli tüketilmesi gerekilir.