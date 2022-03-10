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Fındık ezmesinin faydaları, zararları nelerdir? Fındık ezmesi evde nasıl yapılır?

2022-03-10 23:07:07
Fındık ezmesinin faydaları, zararları nelerdir? Fındık ezmesi evde nasıl yapılır?

Ezme çeşitlerinden biri olan fındık ezmesi, özellikle kahvaltılarda sıklıkla tüketilen tatlardan biridir. Mevsiminde toplanan fındıklar, kabuklarından ayrılıp kavrulur. Daha sonra bu fındıklar dövülerek ve fındık yağı gibi çeşitli maddeler ile karıştırılarak fındık ezmesi haline getirilir. Peki fındık ezmesinin vücuda yararları nelerdir? Fındık ezmesi nasıl yapılır? İşte fındık ezmesinin faydaları ve zararları...

#1
Foto - Besin değerleri bakımından oldukça zengindir. Fındık ezmesi, isteğe göre şekerli ya da şekersiz olarak da tüketilebilir. Hem besleyici hem de doyurucu olduğundan dolayı birçok kişi tarafından tercih edilir. Fındık ezmesi, içerisinde bulunan vitaminler ve mineraller bakımından oldukça önemlidir. İçerisinde potasyum, fosfor, çinko, magnezyum, demir, bakır ve selenyum bulunur. Aynı zamanda E, B1 vitamini, B2, B6, B9 vitamini yönünden zengin bir besindir. Bu nedenle fındık ezmesinin sağlığa birçok yararı bulunur. Özellikle enerji verici özelliğinden dolayı birçok kişi tarafından tercih edilir. Fındık ezmesi her ne kadar yararlı bir gıda olsa da bazı kişilerde olumsuz durumlara yol açabilir. Bu nedenle dikkatli tüketilmesi gerekilir.

Besin değerleri bakımından oldukça zengindir. Fındık ezmesi, isteğe göre şekerli ya da şekersiz olarak da tüketilebilir. Hem besleyici hem de doyurucu olduğundan dolayı birçok kişi tarafından tercih edilir. Fındık ezmesi, içerisinde bulunan vitaminler ve mineraller bakımından oldukça önemlidir. İçerisinde potasyum, fosfor, çinko, magnezyum, demir, bakır ve selenyum bulunur. Aynı zamanda E, B1 vitamini, B2, B6, B9 vitamini yönünden zengin bir besindir. Bu nedenle fındık ezmesinin sağlığa birçok yararı bulunur. Özellikle enerji verici özelliğinden dolayı birçok kişi tarafından tercih edilir. Fındık ezmesi her ne kadar yararlı bir gıda olsa da bazı kişilerde olumsuz durumlara yol açabilir. Bu nedenle dikkatli tüketilmesi gerekilir.

#2
Foto - Fındık ezmesi, yapısında bulunan vitaminler ve mineraller ile sağlığa pek çok katkısı bulunur. Düzenli tüketilen fındık ezmesi, kan basıncının normal seviyelerde korunmasını sağlar. Bu sayede kalp hastalıkları riskini en aza indirger. Eklem ağrıları üzerinde de olumlu etkileri bulunur. Romatizmal hastalıklardan dolayı oluşan ağrıları önemli ölçüde azaltır.

Fındık ezmesi, yapısında bulunan vitaminler ve mineraller ile sağlığa pek çok katkısı bulunur. Düzenli tüketilen fındık ezmesi, kan basıncının normal seviyelerde korunmasını sağlar. Bu sayede kalp hastalıkları riskini en aza indirger. Eklem ağrıları üzerinde de olumlu etkileri bulunur. Romatizmal hastalıklardan dolayı oluşan ağrıları önemli ölçüde azaltır.

#3
Foto - Düzenli tüketilen fındık ezmesi sindirim sisteminde oluşan olumsuz durumları ortadan kaldırır. Yüksek miktarda lif içerdiğinden dolayı kabızlık, hazımsızlık gibi durumları giderir. Fındık ezmesinin cinsel sorunlar üzerinde olumlu etkileri bulunur. Enerji verici bir besindir. Potasyum içeren besinlerin tüketilmesi sinir sistemi için oldukça önemlidir. Fındık ezmesi de yüksek miktarda potasyum içerdiğinden dolayı, sinirleri yatıştırır. Tok tutucu özelliğinden dolayı diyet yapan ya da kilo kontrolü sağlamak isteyenler içinde faydalıdır. Kan şekerini dengeleyerek şeker hastalığının önüne geçer. Güçlü bir antioksidan olarak bilinen fındık ezmesi, vücut direncini sağlayarak bağışıklığı kuvvetlendirir.

Düzenli tüketilen fındık ezmesi sindirim sisteminde oluşan olumsuz durumları ortadan kaldırır. Yüksek miktarda lif içerdiğinden dolayı kabızlık, hazımsızlık gibi durumları giderir. Fındık ezmesinin cinsel sorunlar üzerinde olumlu etkileri bulunur. Enerji verici bir besindir. Potasyum içeren besinlerin tüketilmesi sinir sistemi için oldukça önemlidir. Fındık ezmesi de yüksek miktarda potasyum içerdiğinden dolayı, sinirleri yatıştırır. Tok tutucu özelliğinden dolayı diyet yapan ya da kilo kontrolü sağlamak isteyenler içinde faydalıdır. Kan şekerini dengeleyerek şeker hastalığının önüne geçer. Güçlü bir antioksidan olarak bilinen fındık ezmesi, vücut direncini sağlayarak bağışıklığı kuvvetlendirir.

#4
Foto - Fındık ezmesi, doğal sağlıklı besinlerden biri olsa da kolesterolü olan kişiler tarafından kontrollü tüketilmelidir. Aşırı tüketilen fındık ezmesi, vücutta çeşitli olumsuz durumlara yol açabilir. İçerisinde bulunan yüksek yağ oranından kaynaklı akne gibi çeşitli cilt sorunlarına yol açabilir. Hamile olan kişiler tarafından dikkatli tüketilmelidir. Hem annede hem de bebekte alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Fındık ezmesi, doğal sağlıklı besinlerden biri olsa da kolesterolü olan kişiler tarafından kontrollü tüketilmelidir. Aşırı tüketilen fındık ezmesi, vücutta çeşitli olumsuz durumlara yol açabilir. İçerisinde bulunan yüksek yağ oranından kaynaklı akne gibi çeşitli cilt sorunlarına yol açabilir. Hamile olan kişiler tarafından dikkatli tüketilmelidir. Hem annede hem de bebekte alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

#5
Foto - Ev yapımı fındık ezmesi nasıl yapılır? En kolay fındık ezmesi tarifi Fındık, ülkemizin özellikle Karadeniz başta olmak üzere diğer bölgelerinde de yetişebilen bir bitkisidir. Bu yüzden Türkiye coğrafi konumu sayesinde fındık yetiştiriciliğinde lider ülke konumundadır. Küçük boyutu olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından günde bir avuç tüketimi önerilen kanserden cilt güzelliğine kadar çeşitli yararları bulunuyor. Yüksek besin değerine sahip olan fındığın; E, K, C vitaminleri, demir, selenyum, bakır, çinko, magnezyum mineralleri folik asit, protein ve lif bakımından oldukça zengin bir içeriği vardır. Fındık ezmesi tarifi: Malzemeler - 200 gram çiğ veya kavrulmuş fındık - 5 yemek kaşığı şeker- Bir su bardağı sıvı yağ Fındık ezmesi nasıl yapılır? Fındıklar 180 derece ısıtılmış fırında 10 dakika kadar kavurun. Fırından çıkarılan fındıklar mutfak robotunda çekilir. Fındıkların içine 5 yemek kaşığı şeker konulur. İçine sıvı yağ da eklenerek iyice karıştırılır. Bu aşamada 2 yemek kaşığı kakao eklenir. Kakaonun eklenmesinin ardından tekrar robottan geçirilir ve kavanoza konulur. Afiyet olsun...

Ev yapımı fındık ezmesi nasıl yapılır? En kolay fındık ezmesi tarifi Fındık, ülkemizin özellikle Karadeniz başta olmak üzere diğer bölgelerinde de yetişebilen bir bitkisidir. Bu yüzden Türkiye coğrafi konumu sayesinde fındık yetiştiriciliğinde lider ülke konumundadır. Küçük boyutu olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından günde bir avuç tüketimi önerilen kanserden cilt güzelliğine kadar çeşitli yararları bulunuyor. Yüksek besin değerine sahip olan fındığın; E, K, C vitaminleri, demir, selenyum, bakır, çinko, magnezyum mineralleri folik asit, protein ve lif bakımından oldukça zengin bir içeriği vardır. Fındık ezmesi tarifi: Malzemeler - 200 gram çiğ veya kavrulmuş fındık - 5 yemek kaşığı şeker- Bir su bardağı sıvı yağ Fındık ezmesi nasıl yapılır? Fındıklar 180 derece ısıtılmış fırında 10 dakika kadar kavurun. Fırından çıkarılan fındıklar mutfak robotunda çekilir. Fındıkların içine 5 yemek kaşığı şeker konulur. İçine sıvı yağ da eklenerek iyice karıştırılır. Bu aşamada 2 yemek kaşığı kakao eklenir. Kakaonun eklenmesinin ardından tekrar robottan geçirilir ve kavanoza konulur. Afiyet olsun...

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