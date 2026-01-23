  • İSTANBUL
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Finansal Hizmetler Güven Endeksi yılın ilk ayında yükseldi
AA Giriş Tarihi:

Finansal Hizmetler Güven Endeksi yılın ilk ayında yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ocak ayında bir önceki aya göre 6,4 puan artarak 183,6 seviyesine çıktı. Artışta son üç aya ilişkin hizmet talebi ve iş durumundaki iyileşme etkili oldu.

#1
Foto - Finansal Hizmetler Güven Endeksi yılın ilk ayında yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı.

#2
Foto - Finansal Hizmetler Güven Endeksi yılın ilk ayında yükseldi

Finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, FHGE, ocakta geçen aya göre 6,4 puan artarak 183,6 seviyesine yükseldi.

#3
Foto - Finansal Hizmetler Güven Endeksi yılın ilk ayında yükseldi

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ile iş durumunun FHGE’yi artış yönünde etkilediği, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin bir önceki ay seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

#4
Foto - Finansal Hizmetler Güven Endeksi yılın ilk ayında yükseldi

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi.

#5
Foto - Finansal Hizmetler Güven Endeksi yılın ilk ayında yükseldi

Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlendiği, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise aynı kaldığı tespit edildi.

#6
Foto - Finansal Hizmetler Güven Endeksi yılın ilk ayında yükseldi

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi.

#7
Foto - Finansal Hizmetler Güven Endeksi yılın ilk ayında yükseldi

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi.

#8
Foto - Finansal Hizmetler Güven Endeksi yılın ilk ayında yükseldi

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda karlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek 3 ayda karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise bir önceki döneme kıyasla bir miktar güçlendiği gözlendi.

#9
Foto - Finansal Hizmetler Güven Endeksi yılın ilk ayında yükseldi

2026 yılı ocak ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 6,9 ve 18,7 puanlık artış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ sektöründe ise 0,9 puanlık azalış görüldü.

