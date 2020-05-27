'Filozof Ramazan Hoca' hakkında sıcak gelişme!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da kentte bir kişinin zorla akıl hastanesine yatırıldığı yönündeki iddiaya ilişkin bir açıklamada bulunarak şu ifadelere yer vermişti; "Yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda ilgilinin şizofreni hastası olduğu rapor edilmiştir. Söz konusu şahısla ilgili tedavi süreci, şu ana kadar olduğu gibi bundan sonraki aşamalarda da sağlık kurumunun rapor ve değerlendirmeleriyle şekillenecektir. Bu iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacı duyularak söz konusu kişinin 8 Ocak 2017 tarihinde Ulu Cami'yi ziyaret eden bir kadına yönelik, "Bu şekilde dolaşamazsınız, ince giyinmişsiniz, içinizi görüyorum.' şeklinde sözlerle taciz, takip ve ifşa eyleminde bulunduğu şikâyeti üzerine soruşturma başlatılarak hakkında 'Cinsel Taciz' suçu kapsamında iddianame düzenlenmiştir."