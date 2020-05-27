2020-05-27 22:51:21 'Filozof Ramazan Hoca' hakkında sıcak gelişme!
Diyarbakır’da halk arasında “Filozof Ramazan” olarak bilinen Ramazan Pişkin’in Ulu Camiye gelen vatandaşları rahatsız ettiği iddiası ile ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Elâzığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Sağlık Kurulunun Mahkemeye gönderdiği rapora göre Pişkin’in iyileştiği ve taburcu edileceği ifade edildi. Diyarbakır 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Ramazan Pişkin’in hastaneden taburcu edilmesine karar verdi.