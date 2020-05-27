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'Filozof Ramazan Hoca' hakkında sıcak gelişme!

2020-05-27 22:51:21
'Filozof Ramazan Hoca' hakkında sıcak gelişme!

Diyarbakır’da halk arasında “Filozof Ramazan” olarak bilinen Ramazan Pişkin’in Ulu Camiye gelen vatandaşları rahatsız ettiği iddiası ile ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Elâzığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Sağlık Kurulunun Mahkemeye gönderdiği rapora göre Pişkin’in iyileştiği ve taburcu edileceği ifade edildi. Diyarbakır 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Ramazan Pişkin’in hastaneden taburcu edilmesine karar verdi.

#1
Foto - Sabah'ın haberine göre; Diyarbakır'daki, İslam dünyasında 5. Harem-i Şerif olarak bilinen tarihi Ulu Camii'nde vakit geçiren ve halk arasında

Sabah'ın haberine göre; Diyarbakır'daki, İslam dünyasında 5. Harem-i Şerif olarak bilinen tarihi Ulu Camii'nde vakit geçiren ve halk arasında "Filozof Ramazan" diye bilinen Ramazan Pişkin, camiye girmek isteyen bir kadını kıyafeti sebebiyle uyardığı bahane edilerek adli tıp kurumunca Şizofreni hastası olduğu iddiasıyla tedavi altına alınmıştı. Pişkin'in Camiyi ziyarete gelen yerli bir turist kadına, "Camiye böyle giremezsin, kıyafetin çok ince" dediği için yargılandığı öğrenildi.

#2
Foto - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da kentte bir kişinin zorla akıl hastanesine yatırıldığı yönündeki iddiaya ilişkin bir açıklamada bulunarak şu ifadelere yer vermişti;

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da kentte bir kişinin zorla akıl hastanesine yatırıldığı yönündeki iddiaya ilişkin bir açıklamada bulunarak şu ifadelere yer vermişti; "Yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda ilgilinin şizofreni hastası olduğu rapor edilmiştir. Söz konusu şahısla ilgili tedavi süreci, şu ana kadar olduğu gibi bundan sonraki aşamalarda da sağlık kurumunun rapor ve değerlendirmeleriyle şekillenecektir. Bu iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacı duyularak söz konusu kişinin 8 Ocak 2017 tarihinde Ulu Cami'yi ziyaret eden bir kadına yönelik, "Bu şekilde dolaşamazsınız, ince giyinmişsiniz, içinizi görüyorum.' şeklinde sözlerle taciz, takip ve ifşa eyleminde bulunduğu şikâyeti üzerine soruşturma başlatılarak hakkında 'Cinsel Taciz' suçu kapsamında iddianame düzenlenmiştir."

#3
Foto - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'ye gelen ziyaretçilere caminin tarihini ve İslam'ı gönüllü olarak anlatan 'Filozof Ramazan' lakaplı Ramazan Pişkin, hakkındaki şikâyet nedeniyle 2016 yılında gözaltına alınmıştı. Diyarbakır 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davası, psikiyatri hastanesinde tedavi edilmesi şartıyla sonuçlanan Pişkin, Elazığ'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne yatırılmıştı. Hastane bugün Ramazan Pişkin hakkında hazırladığı raporu mahkemeye gönderdi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'ye gelen ziyaretçilere caminin tarihini ve İslam'ı gönüllü olarak anlatan 'Filozof Ramazan' lakaplı Ramazan Pişkin, hakkındaki şikâyet nedeniyle 2016 yılında gözaltına alınmıştı. Diyarbakır 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davası, psikiyatri hastanesinde tedavi edilmesi şartıyla sonuçlanan Pişkin, Elazığ'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne yatırılmıştı. Hastane bugün Ramazan Pişkin hakkında hazırladığı raporu mahkemeye gönderdi.

#4
Foto - Elâzığ İl Sağlık Müdürlüğü, Elâzığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Sağlık Kurulunun Diyarbakır 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği raporda Ramazan Pişkin'in, ruhsal rahatsızlığı nedeniyle uygulanan tedaviler sonunda 'Sosyal Şifa' bulduğu, Pişkin'in hali hazır durumu ile toplum açısından tehlikeliliğinin önemli derecede ortadan kalktığı anlatıldı. Raporun devamında Ramazan Pişkin'in toplum güvencesi açısından 6'şar aylık aralıklar ile ve 5 sene müddet süresinde bulunduğu yere yakın bir hastanede kontrol muayenelerinin yapılması kaydıyla hastaneden serbest taburcu edileceği ifade edildi.

Elâzığ İl Sağlık Müdürlüğü, Elâzığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Sağlık Kurulunun Diyarbakır 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği raporda Ramazan Pişkin'in, ruhsal rahatsızlığı nedeniyle uygulanan tedaviler sonunda 'Sosyal Şifa' bulduğu, Pişkin'in hali hazır durumu ile toplum açısından tehlikeliliğinin önemli derecede ortadan kalktığı anlatıldı. Raporun devamında Ramazan Pişkin'in toplum güvencesi açısından 6'şar aylık aralıklar ile ve 5 sene müddet süresinde bulunduğu yere yakın bir hastanede kontrol muayenelerinin yapılması kaydıyla hastaneden serbest taburcu edileceği ifade edildi.

#5
Foto - Diyarbakır 13. Asliye Ceza Mahkemesi Elâzığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Sağlık Kurulunun gönderdiği rapora göre karar vererek, Ramazan Pişkin'in gördüğü tedavi kapsamında iyileştiğini, toplum açısından tehlike arz etmediğini belirterek kaldığı hastaneden taburcu edilmesine karar verdi.

Diyarbakır 13. Asliye Ceza Mahkemesi Elâzığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Sağlık Kurulunun gönderdiği rapora göre karar vererek, Ramazan Pişkin'in gördüğü tedavi kapsamında iyileştiğini, toplum açısından tehlike arz etmediğini belirterek kaldığı hastaneden taburcu edilmesine karar verdi.

#6
Foto - Mahkeme kararın devamında Filozof Ramazan'ın tedavisinin devamlılığı kapsamında bulunduğu şehirde 6'şar ay aralıklar halinde 5 sene boyunca kontrollerinin yapılması gerektiğini belirtti.

Mahkeme kararın devamında Filozof Ramazan'ın tedavisinin devamlılığı kapsamında bulunduğu şehirde 6'şar ay aralıklar halinde 5 sene boyunca kontrollerinin yapılması gerektiğini belirtti.

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