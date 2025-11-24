  • İSTANBUL
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına darbe! ‘Serkan’ kod adlı ihraç öğretmen yakalandı: Özel Harekat’ı yönettiği saptandı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç öğretmen Hasan D.'yi kıskıvrak yakaladı. 'Serkan' kod adını kullanan hükümlünün, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve kritik bir pozisyon olan Özel Harekat polislerinden sorumlu olduğu tespit edildi.

Adana'da, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden aranan firari isimlere yönelik yürüttüğü operasyonlarda firari bir kişinin daha yakalandığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde de öğretmenlikten ihraç edilen iki isim tutuklanmıştı…

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç öğretmen Hasan D.’nin, Seyhan ilçesindeki apartman dairesinde saklandığını tespit etti.

Yapılan çalışmada ‘Serkan’ kod adı kullanan Hasan D.’nin örgütün emniyet yapılanmasında faaliyet gösterdiği, Özel Harekat polislerinden sorumlu olduğu belirlendi.

Örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu da saptanan Hasan D. hakkında 16 ifade verildiği öğrenildi. Bu tespitlerle, saklandığı adrese baskın yapan polis, Hasan D.’yi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan D., önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

FETÖ'cü lerin siyasi ayağı nerede kim bunlara referans olmuş devletin önemli kademe yönetimine yerleştirmiş gülle bilo kesin de diğerleri nerede
