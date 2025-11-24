Haber Merkezi Giriş Tarihi: FETÖ’nün mahrem yapılanmasına darbe! ‘Serkan’ kod adlı ihraç öğretmen yakalandı: Özel Harekat’ı yönettiği saptandı
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç öğretmen Hasan D.'yi kıskıvrak yakaladı. 'Serkan' kod adını kullanan hükümlünün, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve kritik bir pozisyon olan Özel Harekat polislerinden sorumlu olduğu tespit edildi.