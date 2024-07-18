FETÖ'cü alçaklara ceza yağdı! Nedir bu yurtta sulh konseyi?

Toplantılarda, darbeyi sivil imamlarla birlikte emir komuta edecek 38 kişilik sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri belirlendi. Bu ihanet yapılanması için 27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştiren milli birlik komitesi referans alındı. Milli birlik komitesindeki gibi "yurtta sulh konseyi" de askeri hiyerarşiye uyulmadan hazırlandı. Böylece ihanet konseyinde generallerin yanı sıra yarbay rütbesinden isimler de yer alacaktı. Darbeciler tarafından işgal edilen TRT'de okunan sözde darbe bildirisinin altında yurtta sulh konseyi imzası vardı. Darbecilerce yapılan sözde atama, görevden alma ile sıkıyönetim mahkemeleri için belirlenen hakim ve savcılar listesi de ihanet konseyi tarafından hazırlandı. Yine 15 Temmuz akşamı darbecilerin birbirlerini tanımaları için kullandıkları parola da "yurtta sulh"tu.