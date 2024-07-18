  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
11
FETÖ'cü alçaklara ceza yağdı! Nedir bu yurtta sulh konseyi?

2024-07-18 07:16:28
FETÖ'cü alçaklara ceza yağdı! Nedir bu yurtta sulh konseyi?

Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin görülen Genelkurmay çatı davasında, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi 17 sanığa verilen 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Sanıklar arasında darbeci Akın Öztürk de yer alıyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in darbe talimatının ardından oluşturulan sözde "yurtta sulh konseyi", 15 Temmuz ihanetinin hazırlıkları kapsamında atılan ilk adım olmuş, konsey üyelerinden bazıları 15 Temmuz gecesi darbenin komuta edildiği Akıncı Üssü'nde sivil imamlarla ihanet emirleri verirken bir kısmı ise o gece sokaklarda terör estirmişti.

#1
Foto - FETÖ'cü alçaklara ceza yağdı! Nedir bu yurtta sulh konseyi?

15 Temmuz 2016'da Pensilvanya'daki şer yuvasında pişirilen illetin kurduğu pusuda millet galip geldi. 252 vatan evladı, FETÖ'cü kalkışmada bayrağı indirmemek uğruna şehadet şerbeti içti. Tankın gücü halkın gücünü yenemedi.

#2
Foto - FETÖ'cü alçaklara ceza yağdı! Nedir bu yurtta sulh konseyi?

FETÖ İLE KARARLI MÜCADELE 8 yıllık zaman diliminde yurt içinde ve yurt dışında FETÖ ile kararlı mücadele yürütüldü. Yargıdan orduya devletin kılcal damarlarına sızan örgüt mensupları tek tek tespit edilip hesabı kesildi. FETÖ ile mücadele günümüzde de aynı kararlılıkla yürütülüyor.

#3
Foto - FETÖ'cü alçaklara ceza yağdı! Nedir bu yurtta sulh konseyi?

138'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında aralarında eski orgeneral Akın Öztürk'ün de bulunduğu 17 sanığa verilen 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasını kararlaştırdı. Daire, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 20 Haziran 2019'da verilen hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

#4
Foto - FETÖ'cü alçaklara ceza yağdı! Nedir bu yurtta sulh konseyi?

Buna göre, sözde yurtta sulh konseyinin üyesi olarak gösterilen ve darbe girişiminin "yöneticileri" ve "asli failleri" kabul edilen sanıklar eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi eski orgeneral Akın Öztürk ile eski tümgeneraller Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Hakan Evrim, Erhan Caha, Mehmet Partigöç, Ali Osman Gürcan, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer, eski albaylar Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Fırat Alakuş, Ahmet Özçetin, Murat Koçyiğit, Orhan Yıkılkan, Osman Kılıç ve Muhsin Kutsi Barış'a "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından birer, 136 kişiye yönelik de "kasten öldürmek" suçundan verilen 136'şar kez olmak üzere toplam 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onandı.

#5
Foto - FETÖ'cü alçaklara ceza yağdı! Nedir bu yurtta sulh konseyi?

Bu sanıklara 26 defa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 416'şar yıl hapis cezalarının da onanması kararlaştırıldı. Bu sanıklarla aynı cezalara çarptırılan, yerel mahkeme hükmünün açıklanmasından sonra hayatını kaybeden eski albay Mustafa Barış Avıalan hakkındaki hükmün ise düşmesine karar verildi. Yerel mahkemece, bu sanıklar hakkında, 3 maktul yönünden "kasten öldürme" suçlamasıyla verilen hapis cezaları, "olası kastla öldürme" yönünden yargılama yapılması gerektiği belirtilerek bozuldu.

#6
Foto - FETÖ'cü alçaklara ceza yağdı! Nedir bu yurtta sulh konseyi?

FETÖ İHANETE BÖYLE HAZIRLANDI: YURTTA SULH KONSEYİ FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in darbe talimatının ardından oluşturulan sözde "yurtta sulh konseyi", 15 Temmuz ihanetinin hazırlıkları kapsamında atılan ilk adım oldu. Zira örgütün beyin takımı, 30 Ağustos 2016'da Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla örgüt mensubu askerlerin tasfiye edileceğini biliyordu. Hükümetin bu konudaki kararlılığının yanı sıra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, aralarında generallerin de olduğu örgüt mensubu askerlere yönelik gözaltı kararı, FETÖ için çemberi iyice daraltmıştı. Sözde 17/25 Aralık soruşturması ve MİT tırlarının durdurulması gibi kumpaslarla hükümete geri adım attıramayan örgüt, son çare olarak darbe yapacaktı.

#7
Foto - FETÖ'cü alçaklara ceza yağdı! Nedir bu yurtta sulh konseyi?

Bu kapsamda, örgütün üst düzey sivil imamları, Pensilvanya'da bir araya geldikleri Gülen'den, darbe girişimini yönetmesi için 27 Mayıs 1960 darbesini yapan milli birlik komitesi gibi bir yapılanmaya gidilmesi talimatını aldı. Bu emirle Türkiye'ye dönen sivil imamlar Adil Öksüz ve Kemal Batmaz, darbe girişimini yönetecek konsey üyeleri ile ihanetin nasıl yapılacağına ilişkin planlar hazırlayacaktı.

#8
Foto - FETÖ'cü alçaklara ceza yağdı! Nedir bu yurtta sulh konseyi?

İHANET KONSEYİ OLUŞTURULDU Hazırlıklar devam ederken örgüt elebaşı Gülen, 19 Mart 2016'da haki cübbesiyle kamera karşısına geçerek, "Antrparantez umum adına konuşuyorum. Umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum." ifadelerinin de yer aldığı konuşmasını yaptı. Elebaşının "Kapadokya sakinleri" dediği kitlenin "örgüt mensubu askerler" olduğu, darbe girişiminden sonra itirafçıların beyanlarıyla ortaya çıkacaktı. FETÖ elebaşının çağrısından sonra Türkiye'nin dört bir tarafındaki örgüt mensubu asker ve onlardan sorumlu mahrem imamlar, darbe toplantıları yapmaya başladı.

#9
Foto - FETÖ'cü alçaklara ceza yağdı! Nedir bu yurtta sulh konseyi?

Toplantılarda, darbeyi sivil imamlarla birlikte emir komuta edecek 38 kişilik sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri belirlendi. Bu ihanet yapılanması için 27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştiren milli birlik komitesi referans alındı. Milli birlik komitesindeki gibi "yurtta sulh konseyi" de askeri hiyerarşiye uyulmadan hazırlandı. Böylece ihanet konseyinde generallerin yanı sıra yarbay rütbesinden isimler de yer alacaktı. Darbeciler tarafından işgal edilen TRT'de okunan sözde darbe bildirisinin altında yurtta sulh konseyi imzası vardı. Darbecilerce yapılan sözde atama, görevden alma ile sıkıyönetim mahkemeleri için belirlenen hakim ve savcılar listesi de ihanet konseyi tarafından hazırlandı. Yine 15 Temmuz akşamı darbecilerin birbirlerini tanımaları için kullandıkları parola da "yurtta sulh"tu.

#10
Foto - FETÖ'cü alçaklara ceza yağdı! Nedir bu yurtta sulh konseyi?

251 KİŞİNİN ŞEHİT EDİLMESİNDEN SORUMLULAR Konsey üyelerinden bazıları 15 Temmuz gecesi darbenin komuta edildiği Akıncı Üssü'nde sivil imamlarla ihanet emirleri verirken bir kısmı ise o gece sokaklarda terör estirdi. İhanet konseyinin komuta ettiği darbe girişimi sonucunda polis, asker ve sivillerden 251 kişi şehit edildi, 2 bin 686 kişi yaralandı. Menfur saldırılarda ayrıca milyonlarca liralık hasar oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gözleri şahin gibi yapıyor! Her gün yiyen gözlük kullanmayı bırakıyor
Kadın - Aile

Gözleri şahin gibi yapıyor! Her gün yiyen gözlük kullanmayı bırakıyor

Bu baharat görme yeteneğinizi arttırıyor! Her gün bir kaşık bu baharatı yiyenlerin gözleri şahin gibi yapıyor. Peki göz sağlığına iyi gelen ..
F-22’lerin yerini alacak! ABD 6. nesil savaş uçağının projesi: F-35'in üç katı
Teknoloji

F-22’lerin yerini alacak! ABD 6. nesil savaş uçağının projesi: F-35'in üç katı

Amerika Birleşik Devletleri, F-22’lerin yerini alacak Next Generation Air Domance ( Yeni Nesil Hava Hakimiyeti ) programını duyurdu.

Katırcı öldürüldü! Beşar Esad'a şok
Gündem

Katırcı öldürüldü! Beşar Esad'a şok

Şam-Beyrut yolunda ilerleyen bir aracın İsrail silahlı insansız hava aracı tarafından vurulması El Meyadin muhabiri tarafından duyurulsa da ..
Sosyal medyada gündem olan kürsü ayrımcılığı! Özdağ'a öyle Babacan'a böyle
Sosyal Medya

Sosyal medyada gündem olan kürsü ayrımcılığı! Özdağ'a öyle Babacan'a böyle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın önüne görüşmenin ardından yapılan basın toplantıs..
ABD Gizli Servisi fena yakalandı!
Dünya

ABD Gizli Servisi fena yakalandı!

Eski Başkan Donald Trump’a yönelik suikast girişiminde bulunan zanlı Thomas Matthew Crooks’un ateş açmadan bir saatten fazla bir süre önce k..
Emekli maaşında dikkat çeken detay! Erdoğan o rakamı reddetti!
Ekonomi

Emekli maaşında dikkat çeken detay! Erdoğan o rakamı reddetti!

En düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası 10 bin lira olan maaş 12 bin 500 liraya yükseltiliyor. Zam görüşmeleri sırasında Erdoğan'ın 12 b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23