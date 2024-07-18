2024-07-18 07:16:28 FETÖ'cü alçaklara ceza yağdı! Nedir bu yurtta sulh konseyi?
Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin görülen Genelkurmay çatı davasında, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi 17 sanığa verilen 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Sanıklar arasında darbeci Akın Öztürk de yer alıyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in darbe talimatının ardından oluşturulan sözde "yurtta sulh konseyi", 15 Temmuz ihanetinin hazırlıkları kapsamında atılan ilk adım olmuş, konsey üyelerinden bazıları 15 Temmuz gecesi darbenin komuta edildiği Akıncı Üssü'nde sivil imamlarla ihanet emirleri verirken bir kısmı ise o gece sokaklarda terör estirmişti.