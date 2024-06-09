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FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında

2024-06-09 10:44:34
FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında

FETÖ kampında 'suikast' korkusu! 'Gülen sonrası dönem' hazırlıkları ve CIA'nin yeni kaos planı: Örgütteki iktidar savaşı şiddetlenecek

1
#1
Foto - FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında

FETÖ'de 'Gülen sonrası dönem' hazırlıkları hız kazandı. Örgütteki iç savaş istihbarat raporlarına bile yansırken elebaşı Fetullah Gülen'in vaziyetinin bitik olduğu yemek bile yiyemeyecek duruma geldiği fotoğraflarla tescillendi.

#2
Foto - FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında

Bir yandan da FETÖ'nün üst aklının 'suikast' korkusu sardı. Örgütün merkezini Kanada veya AB'deki 'güvenli limanlara' taşımak isteyen FETÖ'cüler umduğunu bulamadı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CIA ve ABD derin aklının FETÖ üzerinden kurduğu yeni kaos planlarına dikkat çekti. Övür, örgütteki iktidar kavgasının daha da şiddetlenebileceğini dile getirdi.

#3
Foto - FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD Pensilvanya'da bulunan şer yuvası olağanüstü günlerden geçiyor.

#4
Foto - FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında

MEZARI BİLE HAZIR İhanet yerleşkesindeki evler boşaltıldı, belirli noktalar satışa çıkarıldı. Akıbeti bilinmeyen elebaşı Fetullah Gülen'in daha önce de tarifi yapılan iki ağaç arasındaki mezarı bile hazırlandı.

#5
Foto - FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında

"O*** ÇOCUKLARI HOCAMIZI KAÇIRDI" Pensilvanya'daki karmaşa elebaşı Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen'in "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek başlattığı ifşa serisi ile daha da ayyuka çıktı.

#6
Foto - FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında

15 TEMMUZ İTİRAFLARI... "AMCAM GERÇEKLERİ AÇIKLAMADAN ÖLMESİN" ABD'deki şer üssünde derin bir sessizlik hakimken yeğen Gülen son olarak 15 Temmuz itiraflarında bulundu. "Amcam (F.Gülen) gerçekleri açıklamadan ölmesin" diyen Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz'un kilit ismi firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Başkan Erdoğan için hazırlattığı çirkin "oyun"u ve FETÖ elebaşı Gülen'in darbe yapılacağını kendilerine söylediğini itiraf etti.

#7
Foto - FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında

FETÖ'NÜN 'FOTO' PLANI: SAĞI SOLU PATLAK, YEMEK BİLE YİYEMEYECEK DURUMDA Tartışmalar sürerken önce FETÖ elebaşının öldüğüne dair iddialar servis edildi sonra da Gülen'in Türkiye'ye iade edileceği sosyal medyada gündeme getirildi.

#8
Foto - FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında

VAZİYETİ BİTİK Gelişmeye müteakip örgüt tarafından 2 gün arayla aynı kıyafetle farklı fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflarda elebaşı Gülen hep sağ profilden gösterilirken kulağında çeşitli yaralar olduğu tespit edildi.

#9
Foto - FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında

Örgütün yayın organları da videolu paylaşım yaptı. Gülen'in konuşmaması ve sürekli geviş getirir gibi hareketler sergilemesi vaziyetinin bitik olduğunu gösterdi.

#10
Foto - FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında

Yeğen Ebuseleme Gülen görüntülerin 2 haftalık olduğu amcasının yemek bile yiyecek durumda olmadığı için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

#11
Foto - FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında

Servis edilen bir başka fotoğrafta ise FETÖ'nün kalemşörlerinden firari Adem Yavuz Arslan, Abdulhamit Bilici ve Metin Yıkar ile aynı karede olan Fetullah Gülen'in sol gözündeki şişlik ve morluk dikkat çekti.

#12
Foto - FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında

"FETÖ KAMPINDA KAÇIŞ BAŞLIKLI" Pensilvanya'daki şer yuvasında yaşanan ayrışma ve itiraflar örgütteki 'Gülen sonrası dönem' için güç savaşının işareti olurken SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "FETÖ kampında kaçış başlıklı" dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

#13
Foto - FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında

"GERÇEĞİ FLULAŞTIRDI, FETÖ TABANINI KONSOLİDE ETTİ" "ABD Gülen'i MİT'e teslim etti, uçağı Türkiye yolunda" iddiasını ortaya atan Müyesser Yıldız'ın bahse konu yalan haberinin FETÖ tabanını konsolide ettiğini belirten Övür, "Gerçeğin ne olduğu bir kez daha flulaştırılıyordu... Gerçi güvenlik güçleri bu haberi yalanladı ama FETÖ çevrisinden gelen haberler, haberin FETÖ tabanını harekete geçirdiği hatta konsolide ettiği minvalindeydi. Bu durumda şu sorunun cevabı mutlaka verilmeli; Gazeteci Yıldız'ın kulağına bu haberi kim fısıldadı ve haber istihbarat kaynaklarına ya da emniyet birimlerine doğrulatmadan neden yazdı? Herhalde sadece tıklanma uğruna böyle "yalan" bir haber yazılamazdı..." ifadelerini kullandı.

#14
Foto - FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında

FETÖ kampında yeni kirli bir tezgahın planlanıyor olabileceğine dikkat çeken Mahmut Övür sözlerini şöyle sürdürdü;

#15
Foto - FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında

İKTİDAR KAVGASI MI, SAĞLIK MI SUİKAST MI? İşin belki de en vahim tarafı, zaten yaşlanmış ve ciddi sağlık sorunları olan Gülen'in yıllardır saklandığı inini sadece sağlık nedeniyle veya iç kavga nedeniyle terk etmiş olacağına inanılmamasıydı. O kirli yapıyı iyi bilenlerin, yine bir tezgahın çekildiğini, olayın arka planında "güvenlikle" ve Türkiye'nin baskısıyla ilgili bir sorun olabileceğini söylemeleriydi. Onlara göre FETÖ kampında aylardır merkezin Kanada'ya taşınması tartışılıyordu.

#16
Foto - FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında

Hatta AB ülkelerinde de "güvenli" bir liman arayışı vardı. Bunun en önemli nedeni de içeriden hatta en yakınından bir "suikast" yapılma ihtimaliydi. Buna Türkiye'nin son dönemde ABD'yle "yumuşama" dönemine giren ilişkilerini ve Türkiye'nin baskısı da ekleniyordu.

#17
Foto - FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında

CIA YENİ KAOS PEŞİNDE CIA Örgütün merkezini Kanada'ya taşıma arzusu ve AB'deki 'güvenli limanlar'dan umduğunu bulamaması üzerine CIA'in tekrar devreye girdiğini yazan Mahmut Övür, CIA ve ABD derin aklının Gülen ve üst düzey FETÖ'cüleri kapsama alanında tutarak yeni kaoslar peşinde olduğunu söyledi. ve ABD derin aklının FETÖ üzerine kurduğu planlara dikkat çekmekte fayda var... Örgütteki iktidar savaşının daha da şiddetleneceğini işaret eden Övür şu şatırlara kaleme aldı;

#18
Foto - FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında

FETÖ'CÜLERİN KİRLİ OYUNU BİTMEZ! Ancak Kanada kabul etmeyince ve AB'de de güvenli bir liman bulunamayınca CIA'nin tekrar devreye girdiği ve yer değiştirmeyi zorladığı söylendi. CIA özellikle yeni merkezin fazla kişi tarafından bilinmesi istemiyordu.

#19
Foto - FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında

Herhalde CIA ya da ABD derin aklı, gözden çıkartmak istemediği Gülen'i ve mahrem imamlarını kapsama alanında tutarak yeni kaos planlar peşinde. Bütün bu olasılıklar dikkate alındığında FETÖ'nün, yeni kirli misyonlar yüklenme olasılığı ne kadar büyükse içini karıştıran kirlilikler ve iktidar savaşı da kadar o kadar yıpratıcı ve yıkıcı olacaktır. Batı Yakasında kirli oyunlar bitmez ama 15 Temmuz'da olduğu gibi durdurulabilir.

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