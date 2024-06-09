FETÖ kampında her şey tepetaklak! CİA kaosun tam ortasında

"GERÇEĞİ FLULAŞTIRDI, FETÖ TABANINI KONSOLİDE ETTİ" "ABD Gülen'i MİT'e teslim etti, uçağı Türkiye yolunda" iddiasını ortaya atan Müyesser Yıldız'ın bahse konu yalan haberinin FETÖ tabanını konsolide ettiğini belirten Övür, "Gerçeğin ne olduğu bir kez daha flulaştırılıyordu... Gerçi güvenlik güçleri bu haberi yalanladı ama FETÖ çevrisinden gelen haberler, haberin FETÖ tabanını harekete geçirdiği hatta konsolide ettiği minvalindeydi. Bu durumda şu sorunun cevabı mutlaka verilmeli; Gazeteci Yıldız'ın kulağına bu haberi kim fısıldadı ve haber istihbarat kaynaklarına ya da emniyet birimlerine doğrulatmadan neden yazdı? Herhalde sadece tıklanma uğruna böyle "yalan" bir haber yazılamazdı..." ifadelerini kullandı.