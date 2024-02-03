2024-02-03 12:35:13 Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Türkiye'ye müthiş stoper müjdesi hala yok! Hakkımız yendi demişti!
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'la karşılaştı. Teknik direktör Fernando Santos, maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu. Tekrardan çıkışa geçmek için hamleler yapmak için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, transfer yapılacak bölgeleri belirledi. Teknik direktör Fernando Santos, istediği isimleri yönetime ilertirken, yıldız ismin transferi veto edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...