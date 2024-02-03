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Spor
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Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Türkiye'ye müthiş stoper müjdesi hala yok! Hakkımız yendi demişti!

2024-02-03 12:35:13
Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Türkiye'ye müthiş stoper müjdesi hala yok! Hakkımız yendi demişti!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'la karşılaştı. Teknik direktör Fernando Santos, maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu. Tekrardan çıkışa geçmek için hamleler yapmak için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, transfer yapılacak bölgeleri belirledi. Teknik direktör Fernando Santos, istediği isimleri yönetime ilertirken, yıldız ismin transferi veto edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Türkiye'ye müthiş stoper müjdesi hala yok! Hakkımız yendi demişti!

Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Türkiye'ye müthiş stoper müjdesi hala yok! Hakkımız yendi demişti!

Tekrardan çıkışa geçmek için hamleler yapmak için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, transfer yapılacak bölgeleri belirledi.

#3
Foto - Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Türkiye'ye müthiş stoper müjdesi hala yok! Hakkımız yendi demişti!

Teknik direktör Fernando Santos, istediği isimleri yönetime ilertirken, yıldız ismin transferi veto edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

#4
Foto - Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Türkiye'ye müthiş stoper müjdesi hala yok! Hakkımız yendi demişti!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve sonrasında Afrika Uluslar Kupası için milli takımına giden Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, sakatlanarak geri dönmüştü.

#5
Foto - Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Türkiye'ye müthiş stoper müjdesi hala yok! Hakkımız yendi demişti!

Tecrübeli futbolcu dün ise düz koşulara başladı. Ligdeki Trabzon ve Kayserispor maçlarıyla Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor müsabakasını kaçıracak 32 yaşındaki oyuncu, Konyaspor maçıyla sahalara dönecek.

#6
Foto - Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Türkiye'ye müthiş stoper müjdesi hala yok! Hakkımız yendi demişti!

Beşiktaş'ın James Rodriguez'le ilgilendiği iddialarına Sao Paulo kulübü Başkanı Joluio Casares'ten yanıt geldi.

#7
Foto - Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Türkiye'ye müthiş stoper müjdesi hala yok! Hakkımız yendi demişti!

Casares, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Bizimle temasa geçilmedi. Rodriguez bir Sao Paulo oyuncusu ve sözleşmesi var. Elbette bir teklif gelirse her oyuncuda olduğu gibi bir analiz yapılır ancak hiçbir şey gelmedi" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Türkiye'ye müthiş stoper müjdesi hala yok! Hakkımız yendi demişti!

Beşiktaş'ta stoper, ön libero ve hücum bölgelerine yapılacak takviyeler için girişimler devam ederken gündemde yer alan isimlerden Dejan Lovren transferi direkten döndü.

#9
Foto - Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Türkiye'ye müthiş stoper müjdesi hala yok! Hakkımız yendi demişti!

Lyon forması giyen 34 yaşındaki oyuncu, teknik heyet ve transfer ekibinin isteğiyle gündeme geldi.

#10
Foto - Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Türkiye'ye müthiş stoper müjdesi hala yok! Hakkımız yendi demişti!

Yöneticiler de Hırvat futbolcu ve kulübüyle görüşmeler yaptı.

#11
Foto - Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Türkiye'ye müthiş stoper müjdesi hala yok! Hakkımız yendi demişti!

Sabah'a göre; Pazarlıklar sonucu 2.5 yıllık sözleşme üzerinden oyuncu ile anlaşmaya varıldı. Ayrıca Lyon'dan da transfer vizesi alındı.

#12
Foto - Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Türkiye'ye müthiş stoper müjdesi hala yok! Hakkımız yendi demişti!

Bu gelişmenin ardından Lovren'in adı yönetim kuruluna getirildi.

#13
Foto - Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Türkiye'ye müthiş stoper müjdesi hala yok! Hakkımız yendi demişti!

Siyah-beyazlı idareciler, yıldız ismin şartlarını bir kez daha değerlendirdi ve herkes fikrini söyledi.

#14
Foto - Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Türkiye'ye müthiş stoper müjdesi hala yok! Hakkımız yendi demişti!

Yönetimin çoğunluğu, oyuncunun ilerleyen yaşını öne sürerek bu transferi veto etti.

#15
Foto - Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Türkiye'ye müthiş stoper müjdesi hala yok! Hakkımız yendi demişti!

Lovren'den vazgeçilmesi sonrası beklenen transferlerin Trabzonspor maçına yetişme ihtimali kalmadı.

#16
Foto - Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Türkiye'ye müthiş stoper müjdesi hala yok! Hakkımız yendi demişti!

Beşiktaş, ara transferde şu ana kadar sadece Jonas Svensson'u kadrosuna kattı.

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