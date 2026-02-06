Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Kante’den “ahlak” dersi! “Haram” diyerek elinin tersiyle itti

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe ile 2,5 yıllık imzayı atan N’Golo Kante, sadece sahadaki başarısıyla değil, Chelsea döneminde vergi avantajı sağlamak için sunulan "etik dışı" teklifi reddetmesiyle yeniden gönülleri fethetti. Müslüman kimliğiyle bilinen yıldız futbolcunun, kulüp yönetiminin ekstra kazanç vaadine rağmen "bu yöntem ahlaki ve dini olarak doğru değil" diyerek geri çevirdiği o anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Kante’nin bu duruşu, sarı-lacivertli camiada transferin sportif başarısının ötesinde bir karakter kazanımı olarak kutlanıyor.

Fenerbahçe’de son günlerin en çok konuşulan transferi olan N’Golo Kante resmen sonuçlandı. Sarı-lacivertli kulüp, yılan hikayesine dönen süreç sonunda Fransız yıldız futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mali asıllı Fransız yıldız, futbolculuğunun yanı sıra mütevazı yaşamı ve duruşuyla da futbol dünyasında büyük saygı görüyor. Müslüman kimliğiyle bilinen Kante’nin, Leicester City’den Chelsea’ye transferinin ardından yaşanan bir olay da yeniden gündeme geldi.

Chelsea yönetimi, vergi avantajı sağlamak amacıyla Kante’ye şirket kurmasını ve bu yolla ödeme almasını teklif etmişti. Hatta bu model karşılığında oyuncuya ekstra kazanç önerilmişti. Ancak dini hassasiyetleri nedeniyle bunun doğru olmadığını belirten Kante, teklifi net bir şekilde reddetmişti.

Kante, Chelsea yetkililerine bu yöntemin etik olmadığını ifade ederek geri adım atmamıştı. Bu tavrı, yıldız futbolcunun karakterine dair en çarpıcı örneklerden biri olarak futbol kamuoyunda takdirle karşılanmıştı.

