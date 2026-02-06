Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Kante’den “ahlak” dersi! “Haram” diyerek elinin tersiyle itti

Fenerbahçe ile 2,5 yıllık imzayı atan N’Golo Kante, sadece sahadaki başarısıyla değil, Chelsea döneminde vergi avantajı sağlamak için sunulan "etik dışı" teklifi reddetmesiyle yeniden gönülleri fethetti. Müslüman kimliğiyle bilinen yıldız futbolcunun, kulüp yönetiminin ekstra kazanç vaadine rağmen "bu yöntem ahlaki ve dini olarak doğru değil" diyerek geri çevirdiği o anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Kante’nin bu duruşu, sarı-lacivertli camiada transferin sportif başarısının ötesinde bir karakter kazanımı olarak kutlanıyor.