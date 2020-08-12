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Spor
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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satışa çıktı!

2020-08-12 11:45:56
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satışa çıktı!

Fenerbahçe'nin 2020 - 2021 sezonunda giyeceği formalar satışa çıktı.

#1
Foto - Kulüp duyuruyu sabah saatlerinde resmi sitesinden yaptı. Vedat Muriqi'nin katalog çekimlerine katıldığı formaların duyurusunun ardından taraftar büyük ilgi gösterdi.

Kulüp duyuruyu sabah saatlerinde resmi sitesinden yaptı. Vedat Muriqi'nin katalog çekimlerine katıldığı formaların duyurusunun ardından taraftar büyük ilgi gösterdi.

#2
Foto - Fenerium'un sitesine uzun süre ulaşılamadı.

Fenerium'un sitesine uzun süre ulaşılamadı.

#3
Foto - Efsane Çubuklu, Lacivert ve Altın Sarısı formalar satışa çıktı.

Efsane Çubuklu, Lacivert ve Altın Sarısı formalar satışa çıktı.

#4
Foto - Kulüpten yapılan açıklamada

Kulüpten yapılan açıklamada "Adidas tarafından hazırlanan #SevgiLimitTanımaz sloganı ile tanıtılan ve taraftarlarımızın gönlünü fetheden Efsane Çubuklu, Lacivert ve Altın Sarısı formalarımız, bugün itibariyle Fenerium mağazalarında ve fenerium.com üzerinden taraftarlarımızla buluşuyor." ifadeleri kullanıldı.

#5
Foto - ...

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