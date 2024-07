AS Roma ile Sevilla arasında görüşmeleri sekteye uğratan ve Fenerbahçe'nin şansını artıran en önemli neden ise Sevilla'nın istediği Edoardo Bove'nin AS Roma'dan ayrılmak istememesi. AS Roma, 22 yaşındaki genç oyuncusunu takasta kullanma teklifini net olarak reddedince Sevilla daha çok para veren Fenerbahçe'ye döndü. AS Roma'nın şu aşamada tek şansı En-Nesyri'nin Seri A'da oynamak istemesi. Hem de Fenerbahçe'nin 6 milyon euro önermesine rağmen AS Roma'dan 1.4 milyon euro alacak olmasına rağmen.