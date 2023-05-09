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Spor
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Fenerbahçe'de kritik görüşme! Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu?

2023-05-09 11:44:18
Fenerbahçe'de kritik görüşme! Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu?

Son haftalarda puan kayıpları yaşayan F.Bahçe, bu sezon 9 farklı futbolcusunun bireysel hatasıyla 11 karşılaşmada kalesinde 13 gol gördü. Bu gollerle 14 puan kaybetti. Ligde Giresunspor maçında puan kaybeden ve şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de dün Başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus bir araya geldi. Kritik toplantıda neler konuşuldu? Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu? Fenerbahçe camiasında bu sorular gündeme gelirken, Ali Koç'un sözleri de ortaya çıktı.

#1
Foto - Fenerbahçe'de kritik görüşme! Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu?

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, son maçında Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk mücadelesinde büyük yara aldı ve dün de Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte puan farkı yenide 5'e çıktı.

#2
Foto - Fenerbahçe'de kritik görüşme! Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu?

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de Giresunspor'a 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, bu sezon küme düşme hattındaki takımların hepsinden puan kaybıyla ayrıldı.

#3
Foto - Fenerbahçe'de kritik görüşme! Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu?

F.Bahçe, bu sezon 9 farklı futbolcusunun bireysel hatasıyla 11 karşılaşmada kalesinde 13 gol gördü. Bu gollerle 14 puan kaybetti.

#4
Foto - Fenerbahçe'de kritik görüşme! Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu?

Jorge Jesus'un Fenerbahçesi, yaptığı bireysel hataların kurbanı oldu. Son olarak Giresun deplasmanında benzer bir senaryo yaşayan Kanarya, Attila Szalai'nin dikkatsizliği sonucu sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılırken, şampiyonluk yolunda çok kritik ve önemli 2 puandan oldu.

#5
Foto - Fenerbahçe'de kritik görüşme! Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu?

Özellikle savunmadaki isimler hatalarda başrolü oynadı. Giresunspor karşılaşmasında, Macar Milli Takımı'nın da en önemli silahı olan Szalai, kalesini düşürdü. İstanbulspor maçında Ferdi penaltıya sebep oldu.

#6
Foto - Fenerbahçe'de kritik görüşme! Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin Giresunspor karşısında aldığı 1-1'lik sonuç, camiada moralleri bozdu… Başkan Ali Koç dün sürpriz bir buluşmaya imza atarak teknik direktör Jorge Jesus'u, kulüp binasında görüşmeye çağırdı.

#7
Foto - Fenerbahçe'de kritik görüşme! Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu?

Sabah'a göre; Koç, Beşiktaş'a 4-2 kaybedilen karşılaşma sonrası da Samandıra'ya çıkarma yapmış, Jesus'la yola devam edeceğinin mesajını vermişti.

#8
Foto - Fenerbahçe'de kritik görüşme! Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu?

Dün gerçekleşen görüşmenin içeriği merak uyandırırken, konunun İstanbulspor beraberliği ve Giresunspor karşısında ortaya konan isteksiz oyun olduğu öğrenildi.

#9
Foto - Fenerbahçe'de kritik görüşme! Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu?

Başkanın, Portekizli hocaya ele gelen tüm fırsatların kaçırılması nedeniyle sitem ettiği, öne geçen takımın üstünlüğünü koruyamaması ve sosyal medyada taraftarın büyük eleştirisine neden olan değişiklikler konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

#10
Foto - Fenerbahçe'de kritik görüşme! Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu?

Başkan Ali Koç'un, "Sizinle devam etmeyi çok istiyorum ama bu sonuçlarla nasıl olacak" dediği aktarıldı. Zirvede, sözleşmenin erken feshi konusu ise gündeme gelmedi.

#11
Foto - Fenerbahçe'de kritik görüşme! Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu?

Sezon başında F.Bahçe'ye 1 yıllık imza atan Jorge Jesus, 31 Süper Lig maçında 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemeyip, Avrupa Ligi'ne de son 16 turunda veda etti. Türkiye Kupası'nda ise yarı final ilk maçında Sivas ile 0-0 berabere kaldı. Tur umutlarını rövanşa bıraktı.

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