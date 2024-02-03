Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Rusya'dan şaşkına çeviren İrfan açıklaması: Bu haber beklenmiyordu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluğun en büyük adayı olan Fenerbahçe, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Ara transfer döneminde Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden sarı-lacivertli ekip, birçok oyuncusuyla da yollarını ayırdı. Bu sırada sezonun Fenerbahçe adına en verimli isimlerinden birisi olan İrfan Can Kahveci için de flaş bir takım devreye girdi. Son çıkan haberlere göre yeni takımına transfer olma ihtimali büyük olan İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedeli dahi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…