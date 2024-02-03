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Spor
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Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Rusya'dan şaşkına çeviren İrfan açıklaması: Bu haber beklenmiyordu!

2024-02-03 00:24:42
Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Rusya'dan şaşkına çeviren İrfan açıklaması: Bu haber beklenmiyordu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluğun en büyük adayı olan Fenerbahçe, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Ara transfer döneminde Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden sarı-lacivertli ekip, birçok oyuncusuyla da yollarını ayırdı. Bu sırada sezonun Fenerbahçe adına en verimli isimlerinden birisi olan İrfan Can Kahveci için de flaş bir takım devreye girdi. Son çıkan haberlere göre yeni takımına transfer olma ihtimali büyük olan İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedeli dahi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Rusya'dan şaşkına çeviren İrfan açıklaması: Bu haber beklenmiyordu!

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Galatasaray ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışı içerisinde olan Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor.

#2
Foto - Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Rusya'dan şaşkına çeviren İrfan açıklaması: Bu haber beklenmiyordu!

Ligde son olarak Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, 24. haftanın en kritik maçlarından birine Antalyaspor deplasmanında çıkacak.

#3
Foto - Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Rusya'dan şaşkına çeviren İrfan açıklaması: Bu haber beklenmiyordu!

Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Akdeniz ekibini de mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Kanarya'da flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

#4
Foto - Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Rusya'dan şaşkına çeviren İrfan açıklaması: Bu haber beklenmiyordu!

İsmail Kartal'ın listeleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, son olarak Çağlar Söyüncü'yü transfer etmişti.

#5
Foto - Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Rusya'dan şaşkına çeviren İrfan açıklaması: Bu haber beklenmiyordu!

Rade Krunic ve Leonardo Bonucci'yi de devre arasında kadrosuna katan Fenerbahçe, birçok oyuncusuyla da yollarını ayırdı.

#6
Foto - Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Rusya'dan şaşkına çeviren İrfan açıklaması: Bu haber beklenmiyordu!

Bu sırada sarı-lacivertli ekipte çok konuşulacak bir transfer gelişmesi de yaşandı.

#7
Foto - Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Rusya'dan şaşkına çeviren İrfan açıklaması: Bu haber beklenmiyordu!

İsmail Kartal'ın elinde Fenerbahçe'de sezonun en iyileri arasında kendine yer bulan İrfan Can Kahveci'ye talip çıktı.

#8
Foto - Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Rusya'dan şaşkına çeviren İrfan açıklaması: Bu haber beklenmiyordu!

Sarı-lacivertli takımdaki en skorer dönemini geçiren milli yıldızın yeni takımını da duyurdular.

#9
Foto - Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Rusya'dan şaşkına çeviren İrfan açıklaması: Bu haber beklenmiyordu!

İşte İrfan Can Kahveci transferinin tüm detayları…

#10
Foto - Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Rusya'dan şaşkına çeviren İrfan açıklaması: Bu haber beklenmiyordu!

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

#11
Foto - Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Rusya'dan şaşkına çeviren İrfan açıklaması: Bu haber beklenmiyordu!

Fotomaç'ın haberine göre; sezonun dikkat çeken ismi olan İrfan Can Kahveci için Rus takımı CSKA Moskova'nın talip oldu.

#12
Foto - Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Rusya'dan şaşkına çeviren İrfan açıklaması: Bu haber beklenmiyordu!

Rus basını, İsmail Kartal'la küllerinden doğan İrfan Can Kahveci'yi CSKA Moskova'nın takibe aldığını duyurdu.

#13
Foto - Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Rusya'dan şaşkına çeviren İrfan açıklaması: Bu haber beklenmiyordu!

Habere göre; CSKA, 22 Şubat'ta bitecek olan transferin son gününe kadar Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacak. Fenerbahçe yönetimi ise İrfan Can için 20 milyon euro'nun altındaki bir miktarı kabul etmeyi düşünmüyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 12 gol atarken 9 da asist yaptı.

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