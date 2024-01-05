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Spor
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Fenerbahçe için kötü haber resmen açıklandı! Fatih Terim, Fenerbahçe’nin ayarlarını bozacak!

2024-01-05 16:11:27
Fenerbahçe için kötü haber resmen açıklandı! Fatih Terim, Fenerbahçe’nin ayarlarını bozacak!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig kupasını müzesine götürmek isteyen sarı lacivertliler, ara transfer dönemi çalışmalarını da hızlandırdı. Stoper arayışlarını sürdüren Kanarya, yıldız oyuncuyu transfer etmek isterken şok bir haberle karşılaştı. Panathinaikos'un teknik direktörü olan Fatih Terim de bu oyuncu için devreye girdi. İşte transfere dair tüm detaylar...

#1
Foto - Fenerbahçe için kötü haber resmen açıklandı! Fatih Terim, Fenerbahçe’nin ayarlarını bozacak!

Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Fenerbahçe için kötü haber resmen açıklandı! Fatih Terim, Fenerbahçe’nin ayarlarını bozacak!

Süper Lig kupasını müzesine götürmek isteyen sarı lacivertliler, ara transfer dönemi çalışmalarını da hızlandırdı.

#3
Foto - Fenerbahçe için kötü haber resmen açıklandı! Fatih Terim, Fenerbahçe’nin ayarlarını bozacak!

Stoper arayışlarını sürdüren Kanarya, yıldız oyuncuyu transfer etmek isterken şok bir haberle karşılaştı.

#4
Foto - Fenerbahçe için kötü haber resmen açıklandı! Fatih Terim, Fenerbahçe’nin ayarlarını bozacak!

Panathinaikos'un teknik direktörü olan Fatih Terim de bu oyuncu için devreye girdi. İşte transfere dair tüm detaylar...

#5
Foto - Fenerbahçe için kötü haber resmen açıklandı! Fatih Terim, Fenerbahçe’nin ayarlarını bozacak!

Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ile Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

#6
Foto - Fenerbahçe için kötü haber resmen açıklandı! Fatih Terim, Fenerbahçe’nin ayarlarını bozacak!

İki ekip de kış transfer döneminde önemli hamleler yaparak ligin ikinci yarısında başarılı olmayı hedefliyor.

#7
Foto - Fenerbahçe için kötü haber resmen açıklandı! Fatih Terim, Fenerbahçe’nin ayarlarını bozacak!

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ligin ilk yarısında savunmada ciddi problemler yaşamıştı.

#8
Foto - Fenerbahçe için kötü haber resmen açıklandı! Fatih Terim, Fenerbahçe’nin ayarlarını bozacak!

Her iki takım, gerek sakatlık gerekse bazı oyuncuların düşük performansı sebebiyle defans hattında zafiyet göstermişti.

#9
Foto - Fenerbahçe için kötü haber resmen açıklandı! Fatih Terim, Fenerbahçe’nin ayarlarını bozacak!

Bu doğrultuda Beşiktaş ve Fenerbahçe, ara transferde stoper arayışına geçmişti.

#10
Foto - Fenerbahçe için kötü haber resmen açıklandı! Fatih Terim, Fenerbahçe’nin ayarlarını bozacak!

ÇAĞLAR İÇİN KIYASIYA YARIŞ İki dev takımın transfer listesine ise Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'yü aldığı ifade edilmişti.

#11
Foto - Fenerbahçe için kötü haber resmen açıklandı! Fatih Terim, Fenerbahçe’nin ayarlarını bozacak!

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin, milli oyuncuyu 6 aylığına kiralamak için tüm şartları zorladığı belirtilmişti.

#12
Foto - Fenerbahçe için kötü haber resmen açıklandı! Fatih Terim, Fenerbahçe’nin ayarlarını bozacak!

Abola'da yer alan habere göre Porto ve Roma, Çağlar Söyüncü transferi için harekete geçti. Hatta Porto'nun bu transferde Roma'ya göre daha şanslı olduğu vurgulandı.

#13
Foto - Fenerbahçe için kötü haber resmen açıklandı! Fatih Terim, Fenerbahçe’nin ayarlarını bozacak!

Porto'nun, Atletico Madrid ile yapılacak olan sözleşmeye zorunlu satın alma maddesi eklettirmek istemesinin ardından transferde daha avantajlı hale geldiği bildirildi.

#14
Foto - Fenerbahçe için kötü haber resmen açıklandı! Fatih Terim, Fenerbahçe’nin ayarlarını bozacak!

Öte yandan Çağlar için transfer çalışması başlatan Porto'nun, henüz resmi bir teklif yapmadığı aktarıldı.

#15
Foto - Fenerbahçe için kötü haber resmen açıklandı! Fatih Terim, Fenerbahçe’nin ayarlarını bozacak!

Bunun yanı sıra Çağlar'ın daha fazla süre alacağı bir takıma gitmeyi istediği ve kış transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.

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