2024-01-05 16:11:27 Fenerbahçe için kötü haber resmen açıklandı! Fatih Terim, Fenerbahçe’nin ayarlarını bozacak!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig kupasını müzesine götürmek isteyen sarı lacivertliler, ara transfer dönemi çalışmalarını da hızlandırdı. Stoper arayışlarını sürdüren Kanarya, yıldız oyuncuyu transfer etmek isterken şok bir haberle karşılaştı. Panathinaikos'un teknik direktörü olan Fatih Terim de bu oyuncu için devreye girdi. İşte transfere dair tüm detaylar...