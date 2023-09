Fenerbahçe bu kez beceremedi! Yeni Arda Güler'i Ali Koç'un elinden Erden Timur kaptı!

Fenerbahçe'nin protokol imzaladığı oyuncular arasında yer alan Can Bartu'ya Club Brugge talip oldu. U16 Milli Takımı'nda oynayan sol bek Can Bartu'yu Türkiye - Belçika maçında izleyen Club Brugge scoutları oyuncuya tam not verdi. Belçika temsilcisinin yakın zamanda oyuncu için girişim yapması bekleniyor.