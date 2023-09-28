2023-09-28 12:37:27 Fenerbahçe bu kez beceremedi! Yeni Arda Güler'i Ali Koç'un elinden Erden Timur kaptı!
Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe Arda Güler'i 2019'da 400 bin TL karşılığında kadrosuna katmıştı. Genç oyuncunun yüzde 20 hakkı ise Gençlerbirliği kulübündeydi. Sarı-Lacivertli takım Arda'nın Real Madrid transferi öncesi bir paket halinde hem Arda Güler'in sonraki satışını ve 4 yıldız adayını daha kadroya katmak için protokol imzalamıştı. Ancak şartlar yerine gelmeyince protokol iptal edildi. Gençlerbirliği'nin yıldız adaylarına Galatasaray ve Avrupa devleri talip oldu. İşte detaylar...