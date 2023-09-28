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Fenerbahçe bu kez beceremedi! Yeni Arda Güler'i Ali Koç'un elinden Erden Timur kaptı!

2023-09-28 12:37:27
Fenerbahçe bu kez beceremedi! Yeni Arda Güler'i Ali Koç'un elinden Erden Timur kaptı!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe Arda Güler'i 2019'da 400 bin TL karşılığında kadrosuna katmıştı. Genç oyuncunun yüzde 20 hakkı ise Gençlerbirliği kulübündeydi. Sarı-Lacivertli takım Arda'nın Real Madrid transferi öncesi bir paket halinde hem Arda Güler'in sonraki satışını ve 4 yıldız adayını daha kadroya katmak için protokol imzalamıştı. Ancak şartlar yerine gelmeyince protokol iptal edildi. Gençlerbirliği'nin yıldız adaylarına Galatasaray ve Avrupa devleri talip oldu. İşte detaylar...

#1
Foto - Fenerbahçe bu kez beceremedi! Yeni Arda Güler'i Ali Koç'un elinden Erden Timur kaptı!

Fenerbahçe Arda Güler'in sonraki satıştan olan yüzde 20'lik payını Real Madrid transferi öncesi Gençlerbirliği'nden 2.5 milyon Euro karşılığında almıştı.

#2
Foto - Fenerbahçe bu kez beceremedi! Yeni Arda Güler'i Ali Koç'un elinden Erden Timur kaptı!

Paket şeklinde imzalanan anlaşmaya göre 4 genç oyuncu daha Fenerbahçe'ye transfer olacaktı. Ayrıca Gençlerbirliği Fenerbahçe'nin önerdiği bazı isimleri kiralık olarak kadrosuna katabilecekti.

#3
Foto - Fenerbahçe bu kez beceremedi! Yeni Arda Güler'i Ali Koç'un elinden Erden Timur kaptı!

4 genç oyuncu için imzalanan protokol Fenerbahçe'nin şartları gerçekleştirmemesi sebebiyle iptal oldu. O yıldız adaylarından birini şimdi Galatasaray bir diğerini Club Brugge istiyor. İşte haberin detayları...

#4
Foto - Fenerbahçe bu kez beceremedi! Yeni Arda Güler'i Ali Koç'un elinden Erden Timur kaptı!

Fenerbahçe'nin Real Madrid transferi öncesi iki kulüp arasında bu pay konusunda görüşmeler sürüyordu.

#5
Foto - Fenerbahçe bu kez beceremedi! Yeni Arda Güler'i Ali Koç'un elinden Erden Timur kaptı!

Fenerbahçe 2019 yılında Gençlerbirliği'nden Arda Güler'i 400 bin TL kadrosuna katmıştı. Ancak Arda Güler'in sonraki satışından yüzde 25'lik pay Gençlerbirliği kulübüne ödeyecekti.

#6
Foto - Fenerbahçe bu kez beceremedi! Yeni Arda Güler'i Ali Koç'un elinden Erden Timur kaptı!

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Arda Güler'in olası satışında yer alan pay hakkıyla ilgili Fenerbahçe'yle anlaştıklarını o dönem açıklamıştı.

#7
Foto - Fenerbahçe bu kez beceremedi! Yeni Arda Güler'i Ali Koç'un elinden Erden Timur kaptı!

Vatan'a göre; Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Akdaş, "Ali Koç'la anlaştık. Paket halinde bir anlaşma yaptık. 2,5 milyon euro alacağız. Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu var.

#8
Foto - Fenerbahçe bu kez beceremedi! Yeni Arda Güler'i Ali Koç'un elinden Erden Timur kaptı!

Biz, onların içinden işimize yaracak oyuncuları kiralık olarak bedava alacağız. Biz de 4 genç oyuncumuzu verdik. Bunların ikinci satışından da yüzde 15 alacağız" diye konuştu.

#9
Foto - Fenerbahçe bu kez beceremedi! Yeni Arda Güler'i Ali Koç'un elinden Erden Timur kaptı!

Arda Güler sonrası Gençlerbirliği'den 4 gencin daha sarı-lacivertlilerin kadrosuna katılacağı ifade edilmişti. Sarı-lacivertlilerin, Gençlerbirliği altyapısında forma giyen Can Bartu, Utku Karakaya, Yiğit Evin ve Mahmut Ceyhun'un transferi için anlaşmaya varmıştı.

#10
Foto - Fenerbahçe bu kez beceremedi! Yeni Arda Güler'i Ali Koç'un elinden Erden Timur kaptı!

Hatta bu oyuncular için Başkent kulübü ile protokol yapılmıştı ancak Fenerbahçe şartlara uymayınca protokol devreden çıktı.

#11
Foto - Fenerbahçe bu kez beceremedi! Yeni Arda Güler'i Ali Koç'un elinden Erden Timur kaptı!

Fenerbahçe'nin protokol imzaladığı oyuncular arasında yer alan Can Bartu'ya Club Brugge talip oldu. U16 Milli Takımı'nda oynayan sol bek Can Bartu'yu Türkiye - Belçika maçında izleyen Club Brugge scoutları oyuncuya tam not verdi. Belçika temsilcisinin yakın zamanda oyuncu için girişim yapması bekleniyor.

#12
Foto - Fenerbahçe bu kez beceremedi! Yeni Arda Güler'i Ali Koç'un elinden Erden Timur kaptı!

Fenerbahçe Arda Güler transferi ile birlikte Can Bartu, Utku Karakaya, Yiğit Evin ve Mahmut Ceyhun için Gençlerbirliği kulübü ile protokol imzalamıştı. Ancak Sarı-Lacivertliler protokoldeki şartları yerine getirmedi. Galatasaray 15 yaşındaki Yiğit Evin için devreye girdi. Gençlerbirliği tarafı ile görüşmeler devam ediyor.

#13
Foto - Fenerbahçe bu kez beceremedi! Yeni Arda Güler'i Ali Koç'un elinden Erden Timur kaptı!

25 Ocak 2008 Çankaya doğumlu olan Yiğit Evin sağ ve sol kanat olarak görev yapıyor.2018 yılında Gençlerbirliği alt yapısına giren 15 yaşındaki oyuncu 5 yıldır alt yapının değişik kademelerinde görev yapıyor.

#14
Foto - Fenerbahçe bu kez beceremedi! Yeni Arda Güler'i Ali Koç'un elinden Erden Timur kaptı!

4 kez milli olan Yiğit, 1 kez U14, 2 kez U15 ve bir kez de U16 Milli Takımları olmak üzere Ay-Yıldızlı formayı giydi.

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