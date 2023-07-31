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Felaketi duyan markete koşuyor! Herkes o ürünü stokluyor! Sofralarımızın baş tacına dev zam yolda

2023-07-31 08:25:38
Felaketi duyan markete koşuyor! Herkes o ürünü stokluyor! Sofralarımızın baş tacına dev zam yolda

'El Nino' olarak adlandırılan hava olayı Temmuz ayından bu yana tüm yurdu etkisi altına alırken sıcaklıklar sofraların vazgeçilmezini de olumsuz anlamda etkiledi.

#1
Foto - Felaketi duyan markete koşuyor! Herkes o ürünü stokluyor! Sofralarımızın baş tacına dev zam yolda

Ağustos ayına yaklaşılırken 'El Nino' olarak adlandırılan hava olayı tüm yurdu etkisi altına aldı. Yurt genelindeki sıcaklıklar her geçen gün etkisini artırırken sıcaklıklar sofraların vazgeçilmezi olan ayçiçeğini olumsuz anlamda etkiledi.

#2
Foto - Felaketi duyan markete koşuyor! Herkes o ürünü stokluyor! Sofralarımızın baş tacına dev zam yolda

Ayçiçeğinde erken ekimin, mildiyo hastalığı riski nedeniyle tercih edilmediğini belirten Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabac, sıcaklıkların ayçiçeğini olumsuz anlamda etkilediğini belirterek" O yüzden birçok üreticimiz ekim için acele etmedi ama sene seneyi tutmuyor, yağışların ne zaman geleceği belli olmuyor. Erken ekilen ayçiçekleri çiçeklerini döktüler, tane tutma dönemine yaklaştılar. Onlar geç ekilenlere göre bir nebze iyi gözüküyor. Bu dönemde çok yakıcı sıcaklar var. Yağış düşen bölgelerimiz var ama azınlıkta. Şu an ayçiçeğinde verim ne olur derseniz bunu kestirmek çok zor, bu tamamen yağışlarla alakalı. Özellikle geç ekilen ayçiçeklerinin çiçek döneminde yakıcı sıcaklar denk geldi. Bunun böyle olması da bir nebze olsa rekolte kaybına neden olur. İnşallah yakın zamanda yağış düşer, ayçiçeklerimizin gelişiminin iyi olmasını sağlar" dedi.

#3
Foto - Felaketi duyan markete koşuyor! Herkes o ürünü stokluyor! Sofralarımızın baş tacına dev zam yolda

"AYÇİÇEKLERİ HASAT EDİLEMEYECEK DURUMA GELEBİLİR" Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise bu yıl ayçiçeği veriminin geçen yıla oranla daha düşük olmasını beklediklerini vurgulayarak "Bu sene beklenen yağışlar olmamıştı. Üstüne aşırı yaz sıcakları ayçiçeklerini ister istemez olumsuz etkiledi. Bazı kesimlerde ayçiçekleri hasat edilemeyecek duruma gelebilir diye endişe ediyoruz. Bu yıl çok yüksek verim beklentisi içinde değiliz. Yer yer verimlerin geçen yılında altında kalacağını tahmin ediyoruz. Sıcaklık böyle devam ederse çiftçinin işi bu sene zor gibi." diye konuştu.

#4
Foto - Felaketi duyan markete koşuyor! Herkes o ürünü stokluyor! Sofralarımızın baş tacına dev zam yolda

Sıcaklıkların ay çiçeğini olumsuz anlamda etkilemesinden dert yanan Saygı, "Bu sene beklenen yağışlar olmamıştı. Üstüne aşırı yaz sıcakları ayçiçeklerini ister istemez olumsuz etkiledi. Bazı kesimlerde ayçiçekleri hasat edilemeyecek duruma gelebilir diye endişe ediyoruz. Bu yıl çok yüksek verim beklentisi içinde değiliz. Yer yer verimlerin geçen yılında altında kalacağını tahmin ediyoruz. Sıcaklık böyle devam ederse çiftçinin işi bu sene zor gibi" dedi.

#5
Foto - Felaketi duyan markete koşuyor! Herkes o ürünü stokluyor! Sofralarımızın baş tacına dev zam yolda

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da Kırklareli'nde 1 milyon 250 bin dekar alanda ayçiçeği ekildiğini belirtti.

#6
Foto - Felaketi duyan markete koşuyor! Herkes o ürünü stokluyor! Sofralarımızın baş tacına dev zam yolda

"YÜZDE 50'DEN DAHA FAZLA VERİM KAYBI BEKLİYORUZ" Bu yıl yoğun kuraklık yaşandığını ifade eden Şaylan, aşırı sıcak ve nemden dolayı mantari hastalıkların ayçiçeğinde görülmeye başladığını söyledi. Üreticilerin yağış beklediğini dile getiren Şaylan, bu yıl ayçiçeği üretiminde büyük sıkıntılar yaşanabileceğini kaydetti.

#7
Foto - Felaketi duyan markete koşuyor! Herkes o ürünü stokluyor! Sofralarımızın baş tacına dev zam yolda

Uzun bir süredir yağış görülmediğini ifade eden Şaylan, "Yağış olmadığı için, aşırı sıcak ve nemden dolayı bitki strese girdi. Bu yıl yüzde 50'den daha fazla verim kaybı bekliyoruz. Bitki bu sıcaklığa ve neme nasıl dayansın. Ayçiçeğinde bu yıl sıkıntılı günler bizi bekliyor." diye konuştu.

#8
Foto - Felaketi duyan markete koşuyor! Herkes o ürünü stokluyor! Sofralarımızın baş tacına dev zam yolda

1,5 yıldır devam eden ve tüm dünyayı derinden etkileyen Rusya- Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ortaya çıkan tahıl koridoru krizinin ardından yurt genelindeki sıcaklıkların ayçiçeğini olumsuz anlamda etkilemesi sonrasında bu durum fiyatlara önemli bir şekilde etki etmesi bekleniyor.

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