Felaketi duyan markete koşuyor! Herkes o ürünü stokluyor! Sofralarımızın baş tacına dev zam yolda

Ayçiçeğinde erken ekimin, mildiyo hastalığı riski nedeniyle tercih edilmediğini belirten Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabac, sıcaklıkların ayçiçeğini olumsuz anlamda etkilediğini belirterek" O yüzden birçok üreticimiz ekim için acele etmedi ama sene seneyi tutmuyor, yağışların ne zaman geleceği belli olmuyor. Erken ekilen ayçiçekleri çiçeklerini döktüler, tane tutma dönemine yaklaştılar. Onlar geç ekilenlere göre bir nebze iyi gözüküyor. Bu dönemde çok yakıcı sıcaklar var. Yağış düşen bölgelerimiz var ama azınlıkta. Şu an ayçiçeğinde verim ne olur derseniz bunu kestirmek çok zor, bu tamamen yağışlarla alakalı. Özellikle geç ekilen ayçiçeklerinin çiçek döneminde yakıcı sıcaklar denk geldi. Bunun böyle olması da bir nebze olsa rekolte kaybına neden olur. İnşallah yakın zamanda yağış düşer, ayçiçeklerimizin gelişiminin iyi olmasını sağlar" dedi.