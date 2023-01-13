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Yaşam
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Feci kaza! Cip ile ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

2023-01-13 00:32:50
Feci kaza! Cip ile ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde cip ile ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

#1
Foto - Feci kaza! Cip ile ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, Gesi Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, A.C. yönetimindeki 38 AV 316 plakalı cip ile 38 RL 162 plakalı ticari araç çarpıştı.

#2
Foto - Feci kaza! Cip ile ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Kazada, cipte bulunan A.C., E.C., Y.C. ile ticari araçta bulunan M.Y., H.Ö., A.Ö. ve Y.G. yaralandı.

#3
Foto - Feci kaza! Cip ile ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar da ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

#4
Foto - Feci kaza! Cip ile ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Kazaya karışan araçlar da çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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