2023-11-13 11:16:43 Faydalı sanıyorduk, meğer ölüm saçıyormuş! Soğanı sakın ama sakın böyle tüketmeyin
Sağlığa faydaları ile bilinen soğan aslında bilmediğimiz yanları ile zararlı bir hale dönüşebiliyormuş. Sağlığa yararları ile bilinen soğan meğer ölüm saçıyormuş… Soğanı bu şekilde kesinlikle yemeyin, tehlikesi duyanları korkuttu. İşte detaylar… İnsan sağlığının mihenk taşı sağlıklı beslenmek iken bazı sağlıklı besinlerin yanlış tüketilmesi ne yazık ki onların değerini öldürüyor hatta zararlı bir hale getirebiliyor. Bu durum ise hastalıkların ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Soğan da bu besinlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Normalde sağlığımız için çok faydalı olan soğan, bu şekilde tüketildiği takdirde resmen zarar saçıyor.