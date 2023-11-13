Faydalı sanıyorduk, meğer ölüm saçıyormuş! Soğanı sakın ama sakın böyle tüketmeyin

Özellikle de kış aylarında kurtarıcı olan ve doğal antibiyotik yerine tüketilen soğan her ne kadar faydalı olsa da yağda kavrularak pişirildiği zaman ölümcül zararlara yol açabiliyor. Birçok uzman, soğanın yağda kavrulmasını kesinlikle tavsiye etmiyor. Öyle ki direkt yağda kavurmak yerine yemek için hazırlanacak olan soğanın tüm malzemelerle beraber pişirilmesi gerektiğini söylüyor. Soğanı yağda kavururken yağ yanar. Bu durum ise kanserojen maddelerin ortaya çıkmasına neden olur. Aynı kızartmada olduğu gibi soğanı da tek başına yağda kavurmak tehlike saçar.