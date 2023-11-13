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Faydalı sanıyorduk, meğer ölüm saçıyormuş! Soğanı sakın ama sakın böyle tüketmeyin

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Faydalı sanıyorduk, meğer ölüm saçıyormuş! Soğanı sakın ama sakın böyle tüketmeyin

2023-11-13 11:16:43
Faydalı sanıyorduk, meğer ölüm saçıyormuş! Soğanı sakın ama sakın böyle tüketmeyin

Sağlığa faydaları ile bilinen soğan aslında bilmediğimiz yanları ile zararlı bir hale dönüşebiliyormuş. Sağlığa yararları ile bilinen soğan meğer ölüm saçıyormuş… Soğanı bu şekilde kesinlikle yemeyin, tehlikesi duyanları korkuttu. İşte detaylar… İnsan sağlığının mihenk taşı sağlıklı beslenmek iken bazı sağlıklı besinlerin yanlış tüketilmesi ne yazık ki onların değerini öldürüyor hatta zararlı bir hale getirebiliyor. Bu durum ise hastalıkların ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Soğan da bu besinlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Normalde sağlığımız için çok faydalı olan soğan, bu şekilde tüketildiği takdirde resmen zarar saçıyor.

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Foto - Faydalı sanıyorduk, meğer ölüm saçıyormuş! Soğanı sakın ama sakın böyle tüketmeyin

Özellikle de kış aylarında kurtarıcı olan ve doğal antibiyotik yerine tüketilen soğan her ne kadar faydalı olsa da yağda kavrularak pişirildiği zaman ölümcül zararlara yol açabiliyor. Birçok uzman, soğanın yağda kavrulmasını kesinlikle tavsiye etmiyor. Öyle ki direkt yağda kavurmak yerine yemek için hazırlanacak olan soğanın tüm malzemelerle beraber pişirilmesi gerektiğini söylüyor. Soğanı yağda kavururken yağ yanar. Bu durum ise kanserojen maddelerin ortaya çıkmasına neden olur. Aynı kızartmada olduğu gibi soğanı da tek başına yağda kavurmak tehlike saçar.

#2
Foto - Faydalı sanıyorduk, meğer ölüm saçıyormuş! Soğanı sakın ama sakın böyle tüketmeyin

Soğanın faydasını öldürüp zarara dönüşmemesi için soğanlı yemek yaparken soğanlar da sebze ile konularak pişirilmeli. Bu şekilde pişmeyeceğinden endişe duymanıza gerek yok çünkü pişirme sırasında soğanlar su ile pişer. Ayrıca etli yemek yapılacağı zaman eti sotelerken etin bıraktığı su ile soğanları pişirmek daha iyi olacaktır.

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