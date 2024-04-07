2024-04-07 12:40:33 Faydaları saymakla bitmiyor! Tezgahlarda bollaştı
Faydaları saymakla bitmeyen kereviz, pazar tezgahlarında geniş yer bulmaya başladı.
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Faydaları saymakla bitmeyen kereviz, pazar tezgahlarında geniş yer bulmaya başladı.
Eskişehir'de pazarcılık yapan esnaf, vitamin ve mineral açısından zengin olmasının yanısıra alzheimer ile unutkanlık gibi hastalıklara da iyi geldiğine inanılan kerevize olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.
Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir sebze olduğu bilinen kereviz, pazarda yoğun ilgi görüyor. Faydaları saymakla bitmeyen kerevizin alzheimer ve unutkanlık gibi hastalıklara da iyi geldiğine inanılırken, şifa kaynağı olması nedeniyle vatandaşın bu sebzeye olan ilgisinin son dönemlerde arttığı öğrenildi. Çiğ, ya da yemeği, haşlaması ve salatası yapılarak tüketilen kereviz pazar tezgâhlarında 10 liradan satışa sunuluyor.
Eskişehir'de pazarcılık yapan Hasan Akçay, son dönemlerde kerevize olan ilginin arttığını belirterek, "Kerevizin alzheimer ve unutkanlık gibi hastalıklara iyi geldiği bilinir. Bu nedenle son dönemlerde kerevize olan ilgi arttı. Bilenler ve gerçekten sevenler bu sebzeyi tercih ediyorlar ancak diğer vatandaşlar pek almıyorlar. Bunun yemeği de olur, haşlaması da ve salatası da olur. Vatandaşlar bunu haşladıkları zaman suyunu da içebilirler. Şifa olması için kereviz tüketen vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Tanesi ortalama 10 liradan satılan kereviz tamamen doğal ve organik bir şifa kaynağı" dedi.
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