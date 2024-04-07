  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Faydaları saymakla bitmiyor! Tezgahlarda bollaştı

2024-04-07 12:40:33
Faydaları saymakla bitmiyor! Tezgahlarda bollaştı

Faydaları saymakla bitmeyen kereviz, pazar tezgahlarında geniş yer bulmaya başladı.

#1
Foto - Faydaları saymakla bitmiyor! Tezgahlarda bollaştı

Eskişehir'de pazarcılık yapan esnaf, vitamin ve mineral açısından zengin olmasının yanısıra alzheimer ile unutkanlık gibi hastalıklara da iyi geldiğine inanılan kerevize olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

#2
Foto - Faydaları saymakla bitmiyor! Tezgahlarda bollaştı

Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir sebze olduğu bilinen kereviz, pazarda yoğun ilgi görüyor. Faydaları saymakla bitmeyen kerevizin alzheimer ve unutkanlık gibi hastalıklara da iyi geldiğine inanılırken, şifa kaynağı olması nedeniyle vatandaşın bu sebzeye olan ilgisinin son dönemlerde arttığı öğrenildi. Çiğ, ya da yemeği, haşlaması ve salatası yapılarak tüketilen kereviz pazar tezgâhlarında 10 liradan satışa sunuluyor.

#3
Foto - Faydaları saymakla bitmiyor! Tezgahlarda bollaştı

Eskişehir'de pazarcılık yapan Hasan Akçay, son dönemlerde kerevize olan ilginin arttığını belirterek, "Kerevizin alzheimer ve unutkanlık gibi hastalıklara iyi geldiği bilinir. Bu nedenle son dönemlerde kerevize olan ilgi arttı. Bilenler ve gerçekten sevenler bu sebzeyi tercih ediyorlar ancak diğer vatandaşlar pek almıyorlar. Bunun yemeği de olur, haşlaması da ve salatası da olur. Vatandaşlar bunu haşladıkları zaman suyunu da içebilirler. Şifa olması için kereviz tüketen vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Tanesi ortalama 10 liradan satılan kereviz tamamen doğal ve organik bir şifa kaynağı" dedi.

#4
Foto - Faydaları saymakla bitmiyor! Tezgahlarda bollaştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Huzuru bozmak isteyenler devrede! İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti
Gündem

Huzuru bozmak isteyenler devrede! İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

Ortalığı karıştırmak isteyen DEM Partililer Bitlis'in Güroymak ilçesinde ortaya çıktı.
Bakan Yerlikaya'dan İstanbul'daki İsrail protestosuyla ilgili açıklama! Emniyet görevlileri açığa alındı
Gündem

Bakan Yerlikaya'dan İstanbul'daki İsrail protestosuyla ilgili açıklama! Emniyet görevlileri açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen İsrail protestosuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2 emniyet görevlisinin açığa alındığın..
Vay uyanıklar vay! CHP'nin Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kayınpedere çalışmış
Gündem

Vay uyanıklar vay! CHP'nin Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kayınpedere çalışmış

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Ekrem tarafından İBB Şehir Hatları Genel Müdürü yapıldığı dönemde kayınpederinin şirketine kıyak geç..
CHP'nin belediyecilik anlayışı! Erdal Beşikçioğlu'nun ilk icraati Behzat Ç.'yi çekmek olacak
Siyaset

CHP'nin belediyecilik anlayışı! Erdal Beşikçioğlu'nun ilk icraati Behzat Ç.'yi çekmek olacak

31 Mart yerel seçimlerinde MHP'li adayı geride bırakarak Etimesgut'ta belediye başkanı seçilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun, ilk yapacağı ic..
Kızılay, Gazze'ye gemi gönderecek
Gündem

Kızılay, Gazze'ye gemi gönderecek

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Gazze için bir insani yardım gemisi daha gönderileceğini ve bu çerçevede gemiye yardım malzemesi yüklemes..
Türkiye’nin AKKA'dan çekilmesi ne anlama geliyor?
Gündem

Türkiye’nin AKKA'dan çekilmesi ne anlama geliyor?

Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'dan (AKKA) çekilme kararı ne anlama geliyor. Güray Alpar konuya ilişkin bir maka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23