Faydaları saymakla bitmiyor! Tezgahlarda bollaştı

Eskişehir'de pazarcılık yapan Hasan Akçay, son dönemlerde kerevize olan ilginin arttığını belirterek, "Kerevizin alzheimer ve unutkanlık gibi hastalıklara iyi geldiği bilinir. Bu nedenle son dönemlerde kerevize olan ilgi arttı. Bilenler ve gerçekten sevenler bu sebzeyi tercih ediyorlar ancak diğer vatandaşlar pek almıyorlar. Bunun yemeği de olur, haşlaması da ve salatası da olur. Vatandaşlar bunu haşladıkları zaman suyunu da içebilirler. Şifa olması için kereviz tüketen vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Tanesi ortalama 10 liradan satılan kereviz tamamen doğal ve organik bir şifa kaynağı" dedi.