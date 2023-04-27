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Ekonomi
11
Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022'den daha ucuz hale gelecek

2023-04-27 07:42:55
Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022'den daha ucuz hale gelecek

Hükümet milyonlarca çiftçinin sigortalı çalışmasını teşvik etmek ve kolay emeklilik için yeni uygulamaları devreye alıyor. Kayıtlı istihdama geçişi teşvik için özel prim dönemi uygulamasının ardından şimdi sosyal güvenlik prim desteği sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den de çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürecek müjdeli haber geldi. Bakan Nebati, çiftçilere yönelik olarak su kullanım hizmet bedelinde yüzde 50 indirim yapılacağını açıkladı.

#1
Foto - Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022'den daha ucuz hale gelecek

Hükümet milyonlarca çiftçinin sigortalı çalışmasını teşvik etmek ve kolay emeklilik için yeni uygulamaları hayata geçirmeye hazırlanıyor. İş hayatında kayıtlı istihdama geçişi teşvik için özel prim dönemi uygulamasının ardından şimdi sosyal güvenlikte prim desteği sağlanacak. Diğer yandan çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürecek adımlar da atılıyor. Çiftçilere yönelik su kullanım bedelinde yüzde 50 indirim yapılacak.

#2
Foto - Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022'den daha ucuz hale gelecek

100 BÖLGEDE 200 BİN İSTİHDAM Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde 3 milyona yakın çiftçiyi doğrudan ilgilendiren yeni adımlar da sıralandı. Buna göre, tarımda istihdam edilen genç nüfusun sosyal sigorta prim tabanı genişletilerek, sisteme girişleri kolaylaştırılacak.

#3
Foto - Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022'den daha ucuz hale gelecek

Çiftçinin gelirini garanti altına almak için belli ürünlerde fark ödemesi yapılacak. Beş yıllık dönemde kurulacak 100 tarıma dayalı ihtisas sanayi bölgesinde 200 bin kişiye yerinde istihdam sağlanacak.

#4
Foto - Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022'den daha ucuz hale gelecek

Avrupa Birliği destek programları kapsamında tarım ve hayvancılık sektörüne 11 milyarı hibe olmak üzere 20 milyar liralık yeni yatırım yapılacak.

#5
Foto - Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022'den daha ucuz hale gelecek

PRİM DESTEĞİ VERİLECEK Çiftçilerin sosyal güvenlik primlerine destek olunacak. Stratejik ürünlerde kuraklığa dayanıklı çeşitlerde çiftçimize tohumluk temin edilecek. Hububatta mazot ve gübre gibi iki temel girdi için uygulanan destekler ekim öncesi ödenmesi uygulaması diğer girdi ve ürünleri de kapsayacak.

#6
Foto - Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022'den daha ucuz hale gelecek

Stratejik ürünlerin yeterliliğini izlemek amacıyla arz güvenliği takip sistemi kurulacak. Herhangi bir nedenle üretim yapılmayan, boş bırakılan tarım alanları üretime kazandırılacak. Stratejik ürünlerde kuraklığa dayanıklı çeşitlerde çiftçilere tohumluk temin edilecek.

#7
Foto - Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022'den daha ucuz hale gelecek

AKILLI KÖYLER KURULUYOR Eğitim, sağlık, iletişim, enerji altyapısıyla beraber kısal alan modeli kapsamında akıllı köyler kurulacak. Üretimde arz güvenliğini, sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla çiğ süt ve kırmızı et üreticisinin gelirini garanti altına alacak yeni model hayata geçirilecek. Arz güvenliğini sağlamak için sözleşmeli üretim yaygınlaştırılacak. Yerinde üretim yerinde tüketim anlayışıyla kent tarımı uygulamaları yaygınlaştırılacak.

#8
Foto - Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022'den daha ucuz hale gelecek

Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları iki katına çıkarılacak. Üretici birliklerinin kurumsal kapasitesi güçlendirilecek.

#9
Foto - Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022'den daha ucuz hale gelecek

ÇİFTÇİNİN SU FATURASI DÜŞECEK Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik atılan adımlara bir yenisini daha eklediklerini açıkladı.

#10
Foto - Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022'den daha ucuz hale gelecek

Bakan Nebati, "Çiftçilerimizden gelen yoğun talep üzerine tarımsal sulamadaki enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla 2023 tarımsal sulama tarifesinin tarımsal destek bütçesinden yüzde 50 oranında desteklenmesi ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Böylece, 2023'te 2022'ye göre yaklaşık yüzde 80 oranında artış yapılan su kullanım hizmet bedeline yapılacak yüzde 50 indirimle 2023'teki su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine, altına inecek" dedi.

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