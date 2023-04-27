2023-04-27 07:42:55 Faturada yüzde 50 indirim müjdesi! 2022'den daha ucuz hale gelecek
Hükümet milyonlarca çiftçinin sigortalı çalışmasını teşvik etmek ve kolay emeklilik için yeni uygulamaları devreye alıyor. Kayıtlı istihdama geçişi teşvik için özel prim dönemi uygulamasının ardından şimdi sosyal güvenlik prim desteği sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den de çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürecek müjdeli haber geldi. Bakan Nebati, çiftçilere yönelik olarak su kullanım hizmet bedelinde yüzde 50 indirim yapılacağını açıkladı.