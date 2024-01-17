2024-01-17 15:32:50 Fatih Sultan Mehmed’in bıraktığı o mirasın restorasyonu bitmek üzere!
Fatih Külliyesi’nde bulunan Karadeniz Medresesi’nin 2021 yılında başlanan restorasyonunun yüzde 75’i tamamlandı. Medresenin altında yer alan gizemli sarnıç hakkında konuşan Vakıflar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin, “Yazılı kaynaklarda 1939 yılında basılmış bir kitap var. Kitapta sarnıçla ilgili çizimler bulunuyor. Sarnıcın daha önce bulunduğu biliniyor. Bir restorasyon ihtiyacı var. Bununla ilgili de genel müdürlük olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Fatih Sultan Mehmed’in mirası Karadeniz Medresesi havadan görüntülendi.