Fatih Sultan Mehmed’in bıraktığı o mirasın restorasyonu bitmek üzere!

“Restorasyonda şu an yüzde 75 seviyesindeyiz” Fatih Camii’nde bulunan Karadeniz Medresesi hakkında bilgi veren Vakıflar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin, “Şu an Fatih Camii Külliyesi içerisinde Karadeniz Medresesi’ndeyiz. Burada devam eden restorasyonumuz var. Yaklaşık yüzde 75 seviyesindeyiz. Fatih Camii Külliyesi, Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden sonra kendi adına bir cami ve külliye yapılması talimatını vermesiyle inşasına başlanmış olan bir kompleks. Burası Fatih Camii, medreseleri, darüşşifası, tabhanesi, muvakkithanesi, çarşısı, hamamı gibi yapılardan oluşan bir külliye olarak inşa edilmiş. Bu külliyenin en önemli parçalarından bir tanesi de, bu külliyeyi hem Marmara Denizi tarafında hem de Haliç tarafında çevreleyen medrese yapıları. Buraya ilk yapıldığı dönemde 16 tane medrese inşa edilmiş. Bu 16 medreseden şu anda 8 tanesi ayakta bulunuyor. Marmara Denizi tarafında Akdeniz Medreseleri, Haliç tarafında ise Karadeniz Medreseleri olmak üzere 4’erden 8 medrese bulunuyor. Şu an Karadeniz medreseleri içinde bulunuyoruz.