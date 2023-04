"Rahmetli Erbakan Hocamız da yaşasaydı 7'li Masa'nın karşısında olurdu" diyen Fatih Erbakan şöyle konuştu: "Erbakan Hocamızın hayallerinden biri yerli ve milli savunma sanayiine katma değer katacak olan teknolojik ürünlerin üretilip ihraç edilmesiydi. Bu yüzden yerli ve milli motor sanayisi gelişsin diye 1956 yılında ilk defa Gümüş Motor Fabrikası'nı kurdu. Her zaman bu hedef doğrultusunda çalışan Erbakan Hoca eğer şu an yaşamış olsaydı, 'İHA'lara ve SİHA'lara dokunacağız' diyen 7'li Masa'nın her daim karşısında yer alırdı."