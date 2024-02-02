Faruk Koca içini döktü! Tüm bedelleri ödedik dedi ve... Şok detayı açıkladı:

Faruk Koca, MKE Ankaragücü Kulübündeki başkanlık görevine ilişkin, "Ben bir kulübün başkanlığını yapmadım, ben bir sosyal sorumluluk projesinin başındaydım." ifadesini kullandı. Türkiye'de futbolun milyonlarca insana hitap ettiğinin altını çizen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de futbol kulüplerinin başkanları, siyasi partilerden sonra en büyük kitleyi yöneten kişilerdir. Bizler 30 milyonluk bir kitleyi yönetiyoruz. Türkiye'nin en varlıklı, en kültürlü insanlarından en varoş, en kenardaki insanın tek arenada buluştuğu bir zemin burası. Sorumluluğu çok büyük. Bu 30 milyon kitleyi yöneten kurumların çok ciddi kurallarının olması ve prensiplerden de ödün verilmemesi gerekir. Yoksa bu kitleyi demoralize edersiniz. Demoralize kitlenin de sosyal olaylarda ne yapacağı belli olmaz. Her maçta maalesef kulüpler ciddi cezalar alıyor. Kitle maça giderek, deşarj olmak istiyor. Kötü tezahüratı kimse istemez ama 20 bin kişiyi de kontrol edemezsiniz. Empatiyle bakılıp değerlendirilmesi gerekiyor. Bu anlamda fiziki müdahalenin haricinde maçlarda bireysel hiçbir şeyin yasaklanmaması gerekir. Ancak her hafta MKE Ankaragücü ceza alıyor. Kontrol veya müdahale edemediğiniz kitlelerin sıkıntısını kulüpler yaşıyor. MKE Ankaragücü geçen yıl kötü tezahürat ve merdiven boşlukları gerekçeleriyle 8 milyon 700 bin lira ceza aldı. Bu olacak iş değil, zaten gelir yok."