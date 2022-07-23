EYT ile kimler hemen emekli olur? EYT emeklilik yaşı, prim gün sayısı:

EYT İLE KİMLER HEMEN EMEKLİ OLUR? Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun EYT düzenlemesinin hayata geçirilse bile ilk etapta herkesin emekli olamayacağının altını çizerek, “Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte müracaatta bulunurlarsa 700-800 bin kişi hemen emekli olabilir. Diğerleri ise prim günlerini tamamladığı zaman kademeli olarak emekli olacak. Yasa çıksa bile hemen herkesin emekli olması mümkün değil. Prim günü eksiği olanlar, stajyer ve çıraklarda da EYT’liler var. Yani yasa çıksa bile herkesin emekli olması mümkün değil. Bu, organik olarak 10 yıla yayılır” yorumunda bulundu.