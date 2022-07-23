2022-07-23 13:11:09 EYT ile kimler hemen emekli olur? EYT emeklilik yaşı, prim gün sayısı:
4/a ve 4/b olmak üzere toplam 19 milyon 726 bin sigortalıdan yaklaşık 5-6 milyonu EYT sorunu yaşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT konusuyla ilgili tarih vererek, “En uygun formül devreye sokulacak. Çalışmayı sene sonunda ya da Ocak başında Meclis'e sunmayı planlıyoruz” dedi. Peki, “EYT ne zaman çıkacak?” EYT ile kimler hemen emekli olacak? EYT emeklilik prim gün sayısı ve emeklilik yaşı kaç olacak? İşte EYT son dakika haberleri: