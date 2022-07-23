  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
11
EYT ile kimler hemen emekli olur? EYT emeklilik yaşı, prim gün sayısı:

2022-07-23 13:11:09
EYT ile kimler hemen emekli olur? EYT emeklilik yaşı, prim gün sayısı:

4/a ve 4/b olmak üzere toplam 19 milyon 726 bin sigortalıdan yaklaşık 5-6 milyonu EYT sorunu yaşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT konusuyla ilgili tarih vererek, “En uygun formül devreye sokulacak. Çalışmayı sene sonunda ya da Ocak başında Meclis'e sunmayı planlıyoruz” dedi. Peki, “EYT ne zaman çıkacak?” EYT ile kimler hemen emekli olacak? EYT emeklilik prim gün sayısı ve emeklilik yaşı kaç olacak? İşte EYT son dakika haberleri:

#1
Foto - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 24 Tv'de katıldığı programda,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 24 Tv'de katıldığı programda, "EYT meselesi masanızda mı?" sorusunu yanıtlarken, "Tabii masamızda. Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesinler, hiç endişe etmesinler. Türkiye'nin her sorunu, çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri." dedi.

#2
Foto -

"2023'te EYT çözülür diyebilir misiniz?" sorusuna karşılık Bilgin, "Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. O da önemli dosyalardan biri… Orada da alternatif maliyetleri, çözüm önerilerini oluşturmaya çalışıyoruz. Her şey önümüzde." yanıtını verdi.

#3
Foto - Nisan 2022 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı 4/a (SSK) kapsamında 16 milyon 406 bin, 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında 3 milyon 32 bin sigortalı bulunuyor. Tahminlere göre, 4/a ve 4/b olmak üzere toplam 19 milyon 726 bin sigortalıdan yaklaşık 5-6 milyonu EYT sorunu yaşıyor.

Nisan 2022 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı 4/a (SSK) kapsamında 16 milyon 406 bin, 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında 3 milyon 32 bin sigortalı bulunuyor. Tahminlere göre, 4/a ve 4/b olmak üzere toplam 19 milyon 726 bin sigortalıdan yaklaşık 5-6 milyonu EYT sorunu yaşıyor.

#4
Foto - EYT İLE KİMLER HEMEN EMEKLİ OLUR? Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun EYT düzenlemesinin hayata geçirilse bile ilk etapta herkesin emekli olamayacağının altını çizerek, “Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte müracaatta bulunurlarsa 700-800 bin kişi hemen emekli olabilir. Diğerleri ise prim günlerini tamamladığı zaman kademeli olarak emekli olacak. Yasa çıksa bile hemen herkesin emekli olması mümkün değil. Prim günü eksiği olanlar, stajyer ve çıraklarda da EYT’liler var. Yani yasa çıksa bile herkesin emekli olması mümkün değil. Bu, organik olarak 10 yıla yayılır” yorumunda bulundu.

EYT İLE KİMLER HEMEN EMEKLİ OLUR? Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun EYT düzenlemesinin hayata geçirilse bile ilk etapta herkesin emekli olamayacağının altını çizerek, “Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte müracaatta bulunurlarsa 700-800 bin kişi hemen emekli olabilir. Diğerleri ise prim günlerini tamamladığı zaman kademeli olarak emekli olacak. Yasa çıksa bile hemen herkesin emekli olması mümkün değil. Prim günü eksiği olanlar, stajyer ve çıraklarda da EYT’liler var. Yani yasa çıksa bile herkesin emekli olması mümkün değil. Bu, organik olarak 10 yıla yayılır” yorumunda bulundu.

#5
Foto - EYT sorunu nasıl ortaya çıktı ve daha önce emeklilik şartları nasıldı? 1999 yılında yürürlükte olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 4447 sayılı Kanunla eklenen geçici 81`inci maddenin (B) bendi ile 8 Eylül 1999`dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi. Bu tarihten sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında, yaş koşulu da aranmaya başlandı. Değişiklikten önce, emekliliğe hak kazanabilmek için sigortalılık süresi ve prim gün sayısındaki koşulların karşılanması yetiyordu. Değişiklik öncesinde kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün koşulunu yerine getirenler emekli olabiliyordu.

EYT sorunu nasıl ortaya çıktı ve daha önce emeklilik şartları nasıldı? 1999 yılında yürürlükte olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 4447 sayılı Kanunla eklenen geçici 81`inci maddenin (B) bendi ile 8 Eylül 1999`dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi. Bu tarihten sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında, yaş koşulu da aranmaya başlandı. Değişiklikten önce, emekliliğe hak kazanabilmek için sigortalılık süresi ve prim gün sayısındaki koşulların karşılanması yetiyordu. Değişiklik öncesinde kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün koşulunu yerine getirenler emekli olabiliyordu.

#6
Foto - 1999`daki değişiklik emeklilik koşullarını nasıl etkiledi? 1 Temmuz 1994`te ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan 1 Ocak 1972 doğumlu erkek işçi, çalışmaya başladığı dönemde yürürlükteki 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 25 yıl sigortalılık süresini ve 5000 prim gününü tamamladığında emekli olabiliyordu. Yani bu işçi 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladığı 1 Temmuz 2019`da 5000 prim günü varsa yaş koşulu aranmadığı için 47 yaşında emekli olabilecekti. 1999`daki değişikliğin ardından aynı işçi, çalışmaya ilk defa 1 Temmuz 1994`te başladığı için 25 yıl sigortalılık süresi, 55 yaş ve 5750 gün prim ödeme koşulunu yerine getirdiğinde emekli olabilme hakkı kazanabilir duruma geldi. Yani kanun değişikliği ile bu işçinin emekliliği 8 yıl ötelendiği gibi 750 gün de fazladan prim ödemesi istendi.

1999`daki değişiklik emeklilik koşullarını nasıl etkiledi? 1 Temmuz 1994`te ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan 1 Ocak 1972 doğumlu erkek işçi, çalışmaya başladığı dönemde yürürlükteki 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 25 yıl sigortalılık süresini ve 5000 prim gününü tamamladığında emekli olabiliyordu. Yani bu işçi 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladığı 1 Temmuz 2019`da 5000 prim günü varsa yaş koşulu aranmadığı için 47 yaşında emekli olabilecekti. 1999`daki değişikliğin ardından aynı işçi, çalışmaya ilk defa 1 Temmuz 1994`te başladığı için 25 yıl sigortalılık süresi, 55 yaş ve 5750 gün prim ödeme koşulunu yerine getirdiğinde emekli olabilme hakkı kazanabilir duruma geldi. Yani kanun değişikliği ile bu işçinin emekliliği 8 yıl ötelendiği gibi 750 gün de fazladan prim ödemesi istendi.

#7
Foto - Mevcut koşullarda nasıl emekli olunuyor? 1 Ekim 2008`de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortaları ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltilirken, prim ödeme gün sayısı işçilerde (SSK) 7200, esnaf ve çiftçilerde (Bağ-Kur) ise 9000`e çıkartıldı. Kanun yürürlüğe girdiğinde kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı kademeli olarak yükselmekte ve 2048 yılında kadın ve erkek sigortalı ayrımı yapılmadan 65 yaşa yükselecek. Örneğin ilk defa çalışmaya Ağustos 2022`de başlayacak bir kişi, hiç ara vermeden 7200 gün çalışması halinde prim koşulunu Ağustos 2042`de yerine getirecek. Ağustos 2042`de prim koşulunu yerine getiren erkek sigortalı 64 yaşında, kadın sigortalı ise 62 yaşında emekli olacak.

Mevcut koşullarda nasıl emekli olunuyor? 1 Ekim 2008`de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortaları ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltilirken, prim ödeme gün sayısı işçilerde (SSK) 7200, esnaf ve çiftçilerde (Bağ-Kur) ise 9000`e çıkartıldı. Kanun yürürlüğe girdiğinde kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı kademeli olarak yükselmekte ve 2048 yılında kadın ve erkek sigortalı ayrımı yapılmadan 65 yaşa yükselecek. Örneğin ilk defa çalışmaya Ağustos 2022`de başlayacak bir kişi, hiç ara vermeden 7200 gün çalışması halinde prim koşulunu Ağustos 2042`de yerine getirecek. Ağustos 2042`de prim koşulunu yerine getiren erkek sigortalı 64 yaşında, kadın sigortalı ise 62 yaşında emekli olacak.

#8
Foto - EYT`liler ne istiyor, sorun yaşayan kaç kişi? Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999`da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini, yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor. Nisan 2022 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu`na (SGK) kayıtlı 4/a (SSK) kapsamında 16 milyon 406 bin, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında 3 milyon 32 bin sigortalı bulunuyor. Tahminlere göre, 4/a ve 4/b olmak üzere toplam 19 milyon 726 bin sigortalıdan yaklaşık 5-6 milyonu EYT sorunu yaşıyor.

EYT`liler ne istiyor, sorun yaşayan kaç kişi? Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999`da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini, yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor. Nisan 2022 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu`na (SGK) kayıtlı 4/a (SSK) kapsamında 16 milyon 406 bin, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında 3 milyon 32 bin sigortalı bulunuyor. Tahminlere göre, 4/a ve 4/b olmak üzere toplam 19 milyon 726 bin sigortalıdan yaklaşık 5-6 milyonu EYT sorunu yaşıyor.

#9
Foto - EYT konusunda hükümetin tavrı ne, olası çözüm önerileri neler? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT`lilerin durumuyla ilgili ilk olarak 4 Temmuz`da

EYT konusunda hükümetin tavrı ne, olası çözüm önerileri neler? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT`lilerin durumuyla ilgili ilk olarak 4 Temmuz`da "Türkiye`nin her sorunu çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri." açıklamasını yapmıştı.

#10
Foto - Kamuoyunda, 8 Eylül 1999`dan önce sigortalı olanlarda istenen yaş koşulunun kademeli olarak düşürülmesi, aylıklarda belirli oranda kesinti yapılarak emeklilik tarihinin öne çekilmesi, erkeklerde 9000, kadınlarda 7200 prim gün sayısını yerine getirenlerde yaş koşulunun aranmaması gibi senaryolar konuşuluyor. Bu konudaki düzenlemenin yıl sonunda netleşmesi, 2023 yılının ilk ayları itibarıyla yasalaşması bekleniyor.

Kamuoyunda, 8 Eylül 1999`dan önce sigortalı olanlarda istenen yaş koşulunun kademeli olarak düşürülmesi, aylıklarda belirli oranda kesinti yapılarak emeklilik tarihinin öne çekilmesi, erkeklerde 9000, kadınlarda 7200 prim gün sayısını yerine getirenlerde yaş koşulunun aranmaması gibi senaryolar konuşuluyor. Bu konudaki düzenlemenin yıl sonunda netleşmesi, 2023 yılının ilk ayları itibarıyla yasalaşması bekleniyor.

Alışılagelmiş CHP zihniyeti! Sadettin Saran İmam Hatip okullarını hedef aldı
Gündem

Alışılagelmiş CHP zihniyeti! Sadettin Saran İmam Hatip okullarını hedef aldı

İmam hatip okulları, pozitif bilimler alanında defalarca başarı gösterip, diğer liseler ile yarıştıkları sınavlarda şampiyonluklar elde eder..
Danıştay'da 28 Şubat ruhu!
Gündem

Danıştay'da 28 Şubat ruhu!

28 Şubat özlemi çeken Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP) Türk Silahlı Kuvvetleri’nde başörtüsü serbestliğine izin veren kararın iptali talebi..
Tarihi tahıl anlaşması etkisini gösterdi! Fiyatlarda sert düşüş
Ekonomi

Tarihi tahıl anlaşması etkisini gösterdi! Fiyatlarda sert düşüş

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin imzalanan anlaşmanın etkileri görülmeye başlandı. Tahıl anlaşmasıyla dünya buğda..
Nerede gereksizlik, orada CHP! İyice sıyırdılar: Köpek ile anlaşma imzaladılar
Gündem

Nerede gereksizlik, orada CHP! İyice sıyırdılar: Köpek ile anlaşma imzaladılar

Sürekli heykel açmakla gündeme gelen CHP, yeni bir gereksizliğe daha imza attı. Başıboş köpek saldırılarına karşı 'üç maymun'u oynayan CHP..
Tam kıvamında zeytinyağlı incir dolması tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tam kıvamında zeytinyağlı incir dolması tarifi nasıl yapılır?

İncir dolması malzemeleri neler, tarifi ne? İşte incir dolması tarifi ve püf noktası...
Yavaş ol Profesör!
Gündem

Yavaş ol Profesör!

Gençlere doğruyu tavsiye edip örnek olması gereken Hukukçu Prof. Dr. Metin Günday, "Bugünkü aklımla bu ülkede hukuk fakültesine girmeyi terc..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23