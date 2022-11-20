2022-11-20 11:39:16 EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı
Emekli olmak isteyen milyonlar vatandaşı ilgilendiriyor. EYT'de prim ve yıl şartlarıyla ilgili merak edilen detaylar belli oldu. EYT ile ilgili düzenlemeyle birlikte 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara emeklilik yolunu açacak. Prim ve yıl şartları ne zaman tamamlanırsa o tarihte emekli olunacak. İsteyen çalışmaya da devam edecek. Öte yandan EYT'de bilinmeyen detaylar ortaya çıktı. '08' ve '02' kodu ile 'S','Ş','K harfi ayrıntısı ile ilgili açıklamalar geldi. İşte EYT ile ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...