  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
33
EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

2022-11-20 11:39:16
EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

Emekli olmak isteyen milyonlar vatandaşı ilgilendiriyor. EYT'de prim ve yıl şartlarıyla ilgili merak edilen detaylar belli oldu. EYT ile ilgili düzenlemeyle birlikte 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara emeklilik yolunu açacak. Prim ve yıl şartları ne zaman tamamlanırsa o tarihte emekli olunacak. İsteyen çalışmaya da devam edecek. Öte yandan EYT'de bilinmeyen detaylar ortaya çıktı. '08' ve '02' kodu ile 'S','Ş','K harfi ayrıntısı ile ilgili açıklamalar geldi. İşte EYT ile ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...

#1
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenleme için sona yaklaşıldı. Düzenleme 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan herkese emeklilik yolunu açacak. Prim ve yıl şartını tamamlayanlar hemen, diğerleri ise tamamladıklarında emeklilik hakkına kavuşacak.

#2
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

STAJ İLE BAŞLAYAN SİGORTALILIK EYT KAPSAMINA ALINACAK MI? Faruk Erdem EYT ile ilgili merak edilenlere cevap verdi: Mevcut düzenlemelere göre staj ya da çıraklık için yapılan sigortalar sağlık sigortaları olarak primlendiriliyor.Dolayısıyla burada emeklilik için gerekli olan primler ödenmiyor. Bu yüzden şu anki mevzuata göre staj ya da çıraklık başlangıç olarak sayılmadığı gibi, burada ödenen primler de emeklilik hesabında kullanılmıyor. Burada tek istisna annelerin doğum borçlanmasında yaşanıyor.Normalde sigortadan önceki doğumları borçlanamayan anneler, staj ile normal sigorta arasındaki doğumlarını borçlanabiliyor.

#3
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

8 Eylül 1999 tarihinden 15 gün sonra sigortalı oldum ve bu yüzden yasadan yararlanamıyorum. Benim gibiler için bir hak var mı? Burada yasanın çıktığı 8 Eylül 1999 tarihi bir sınır olarak belirleniyor. Sonrasında ise yeni emeklilik şartları uygulanıyor.Ancak askerlik sigortadan önce ise, Fiili Hizmet Zammı yani yıpranma var ise, staj sonrası doğum olmuşsa, hizmet tespit davası açma hakkı varsa yani işe giriş tarihini geri çekebilecek uygulamalarda hak sahibi iseniz bunlardan yararlanarak işe giriş tarihini geri çekebilirsiniz. Bu durumda emeklilik için yeni şartlar ortaya çıkar.Eğer yasa bu tür işe giriş tarihlerini de kabul ederse EYT düzenlemesinden yararlanırsınız.

#4
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

EYT ile emeklilik zorunlu olacak mı? EYT düzenlemesiyle ilgili süreç işlemeye devam ediyor.Yapılan açıklamalara göre yasanın Meclis'e Aralık ayında gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla yasanın çıkmasının ardından Ocak ayı ile birlikte başvurular da başlayacaktır.Emeklilik işlemleri yasalarımıza göre re'sen yapılan bir işlem değil.Yani Kurum şartları tamamlananları emekliye sevk etmiyor.Burada başvuru şartı aranıyor. Yani kişi istemezse şartları taşısa da emekli olmayabiliyor. Bu kuralın EYT için de geçerli olacağını isteyenlerin başvurup yasadan yararlanacağını düşünüyoruz.

#5
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilecek mi? Yasalarımıza baktığımızda şu anda emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel bulunmuyor.Emekliler hem emekli maaşını alıp hem de bir işyerinde Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışabiliyor ya da kendi işlerine devam edebiliyor.Hatta çalıştıkları işyerinden kıdem tazminatı alacak şekilde ayrılırlarsa ikinci bir tazminata da kavuşuyor.Yasada bir düzenleme olmadığı sürece EYT ile emekli olanlar da emekli olduktan sonra çalışabilecek.

#6
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

EYT'linin emekli maaşı nasıl hesaplanır? Artırmak için ne yapmak lazım? EYT kapsamında emekli olacakların maaşı üç dönem olarak hesaplanıyor. 2000 öncesi ayrı Aylık Bağlama Oranı (ABO) ve güncelleme rakamı ile hesaplanırken, 2000 ile 2008'in 10'uncu ayına kadar bölüm ayrı ABO ve büyüme hızı ile hesaplanıyor. 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönem ise farklı ABO, büyüme hızının yüzde 30'u ve enflasyon rakamıyla hesaplanıyor. Bu üç hesap birleştirilip emekli maaşı ortaya çıkartılıyor. Emekli maaşı güne göre değil, kazanca göre belirleniyor.Dolayısıyla emekli maaşının artması sizin çalışırken aldığınız brüt ücrete, daha doğrusu SGK'ya bildirilen kazancınıza bağlı. Bu ne kadar yüksek olursa o kadar yüksek emekli maaşı alırsınız.

#7
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

Gerekli primi ne zaman tamamlamış olacağım? Mevcut yasaya göre SSK'da primler 5000 ile 5075 gün arasında değişiyor.Bunu da işe giriş tarihiniz belirliyor. Ancak düzenleme ile 8 Eylül 1999 öncesi şartlara dönülürse SSK için 5000 gün yeterli olacak. Tabi kadınlar için 20 erkekler için ise 25 yılın da geçmesi lazım.Bağkur'da ise kadınlarda 7200, erkeklerde 9 bin gün şartı var.İşe başlangıçta SSK'lı olarak girişim yapıldı.Sonra ayrılıp kendi işimi kurdum, Bağ-Kur'lu oldum.

#8
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

Şartlarım nasıl belirlenecek? Farklı kurumlarda çalışanlar için uygulanan bir kural var.Son 7 yıllık sigortalılık süresine bakılıyor. Burada 3.5 yıl yani 1261 gün hangi kurumdaysa o kurumun şartları uygulanıyor.Yeni yasada bunu değiştiren bir düzenleme olmaz ise aynen uygulanacak. Fakat yeni yasada değişiklik öngörülürse ona uyulur.

#9
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

EYT'li olup olmadığımı nasıl anlayabilirim? e-Devlet sistemi üzerinden çalışma hayatım bölümüne girerek sigorta bilgilerinize bakabilirsiniz. Eğer 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişiniz yapılmış ve prim yatırılmışsa siz EYT'lisiniz. Artık şartları tamamlayıp emekli olmayı beklemelisiniz.

#10
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

EYT hak sahipleri ne zaman başvuracak ve ne zaman maaş alacak? EYT düzenlemesi Aralık ayında tamamlanırsa başvurular Ocak ayında başlayacaktır. Bu durumda ilk maaş da bir sonraki ay başında yani 1 Şubat'ta hesaplanmaya başlar. İşlemler bittiğinde 1 Şubat'tan itibaren biriken maaş hesaba yatırılır..

#11
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. EYT ile ilgili son dakika gelişmesi geldi. Milyonlarca vatandaş uzun senelerdir EYT ile ilgili yapılacak düzenlemeyi bekliyor. EYT noktasında '08' ve '02' kodlarına dikkat etmek gerekiyor. Maaşının düşeceğini düşünen emekli adaylarıyla ilgili duyuru yapıldı. Bilinmen 08' ve '02' kodu ile 'S','Ş','K harfi ayrıntısı ortaya çıktı.

#12
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

EYT yasasına sadece aylar kala akıllardaki soru işaretleri de her geçen gün artıyor. En çok merak edilen sorulardan biri de emekli olduktan sonra çalışılmaya devam edilmesi durumunda maaşın düşüp düşmeyeceği.

#13
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

Ancak bu konuda tedirginlik duymaya gerek olmadığını SGK Uzmanı Özgür Kaya açıkladı. Emekli olduktan sonra işe giriş bilgilerindeki bazı kodlar da değişiyor. Burada öne çıkan, '08' ve '02' kodları oluyor.

#14
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

"KESİNTİ SÖZ KONUSU DEĞİ Kaya, CNN Türk'te yaptığı açıklamada EYT kapsamında emekli olduktan sonra emekli maaşının düşmeyeceğini belirterek "İster EYT kapsamında ister diğer şartlarda emekli olun, emekli maaşında herhangi bir kesinti söz konusu değil" sözleriyle merak edilen soruya yanıt verdi.

#15
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

"İŞ AKDİ SÜRDÜĞÜ SÜRECE DEVAM EDER" Kıdem tazminatı ve izin haklarının ne olacağına değinen Kaya, şunları söyledi: "Kıdem tazminatı iş hukukundan doğan bir hak olduğu için SGK'yı ve emekliyi ilgilendirmeyen bir husus.

#16
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

Dolayısıyla kıdem tazminat hakkı ister emekli olsun ister çalışmaya devam etsin, iş akdi sürdüğü sürece devam edecektir. İzin hakkı da aynı şekilde bu bağlamda devam edecektir."

#17
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

08 VE 02 KODLARINA DİKKAT Yeni düzenlemede işverenlerin yapması gerekenlere de dikkat çeken Kaya şöyle konuştu:"Kişi emekli olduktan sonra statüsü değişmiş oluyor, aktif durumdan pasif duruma düşmüş oluyor. İşten ayrılış kodunu '08' olarak kullanacaklar, bu emekli demektir.

#18
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecekse, bu sefer işe giriş kodu '02' olacaktır. İşverenlerin işe giriş bilgilerindeki kodları ve işten çıkış kodlarına bu noktada dikkat etmeleri gerekiyor."

#19
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

EYT’den yararlanacak kişilerin merak ettiği sorular tek tek cevap bulmaya başlarken çok önemli bir detay daha ortaya çıktı. Uzmanlardan EYT’de sigorta dökümünde ‘S’, ‘Ş’ ve ‘K’ harfleri uyarısı geldi.

#20
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yaklaşık bir ay sonra Meclis’te olacak. Bu süre aslında düzenlemeden yararlanmak isteyenler için önemli. Prim gün sayısını tamamlamak için borçlanmadan faydalanacak olanların bu süreyi iyi değerlendirmesi gerekiyor.

#21
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

EYT için pek çok iddia ortaya atılırken onlardan birisi de askerlik ve doğum prim borcunun nasıl ödenmesi gerektiği oldu. Faruk Erdem borçlanma yapacak EYT’lilere önemli uyarılarda bulundu.

#22
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

“Asgari ücret kaç lira ise onun yüzde 32’si kadar aylık ödeme yapıyoruz. Buradan da hesap yapılınca şu anda brüt asgari ücret 6 bin 471 TL olduğu için de aylık borçlanma tutarı 2 bin 70 TL oluyor.

#23
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yaklaşık bir ay sonra Meclis’te olacak. Bu süre aslında düzenlemeden yararlanmak isteyenler için önemli. Prim gün sayısını tamamlamak için borçlanmadan faydalanacak olanların bu süreyi iyi değerlendirmesi gerekiyor.

#24
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

18 aylık bir askerlik borçlanması yaptığınız zaman 37 bin 260 TL ödemeniz gerekiyor. 24 aylık bir doğum borçlanması yapıldığı zamanda ödenmesi gereken tutarın 49 bin 680 TL olduğunu görüyoruz.”

#25
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDAN ÖNCE MUTLAKA BAŞVURUN Uzmanlar askerlik ve doğum borçlanması için başvurunun ocak ayından önce yapılmasını tavsiye ediyor. Çünkü yeni asgari ücret belirlendikten sonra bu borçlanma yapılırsa ödenecek olan borçlanma tutarları da yeni açıklanan asgari ücret oranında artacak.

#26
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

Ocak ayında artacak olan asgari ücrette yüzde 50 artış olduğu zaman askerlik borçlanmasında 18 bin liradan fazla, doğum borçlanmasında da 24 bin liradan fazla bir para cebinizden çıkabilir.

#27
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

‘ARALIK AYINDA DİLEKÇE VERMEK DAHA AVANTAJLI’ Kafa karıştıran bir başka noktanın da sigorta dilekçesi olduğu belirtilirken EYT’ye hak kazananların o dilekçeyi vermek için yıl başındaki zammı mı beklemeli yoksa aralık ayı en uygun zaman mı?

#28
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

“Siz Şubat’ta dilekçe verseniz maaşınız Mart’tan itibaren işlemeye başlıyor. Dolasıyla burada iki tane maaş kaybediyorsunuz.Çalışan ve yüksek maaş alan arkadaşlarımız var ve işyerinden de ayrılmak istiyorlarsa ocak zammında da faydalanmak için belki emekliliklerini geciktirebilirler.”

#29
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

EYT’DE ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ UYARISI EYT’yi merakla bekleyen bazı kişilerin sigorta dökümünde ise ‘S’, ‘Ş’ ve ‘K’ harfleri görülüyor, bu harfleri gördüğünüzde dikkat edin çünkü başınız yanabilir. Peki bu harfler ne anlama geliyor?

#30
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

Faruk Erdem o harflerin anlamı da şu sözlerle açıkladı: “Hizmet dökümünüzde ‘Ş’ harfi görülüyor. Yani şüpheli işlem, bunun üzerine bir denetim başlanıyor ve ‘K’ harfi geliyor yani kontrol edildiği gösteriliyor.

#31
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

Bu denetim sonunda eğer bir hile ortaya çıkmazsa bu harfler kalkıyor ve hizmetleriniz geçerli sayılıyor.

#32
Foto - EYT ile ilgili flaş açıklama! Her EYT'li emekli olacak, dikkat çeken kod, prim ve yıl ayrıntısı

Ancak bu işlemler sonunda bir hile ortaya çıkarsa bu sefer ‘S’ harfi geliyor. Bütün hizmetleriniz siliniyor. Ödediğiniz paralar da yanıyor. Üstüne bir de idari para cezası geliyor.”

Marmaris-Rodos feribot seferleri iptal edildi
Dünya

Marmaris-Rodos feribot seferleri iptal edildi

Marmaris-Rodos feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın karşılıklı iptal edildi.

Pençe Kılıç'ı böyle gördüler! İngilizlerden provokasyon
Gündem

Pençe Kılıç'ı böyle gördüler! İngilizlerden provokasyon

TSK'nın Suriye ve Irak'ta düzenlediği Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın yankıları tüm dünyada devam ediyor. İngiliz haber ajansı Reuters, "Türk ..
Korsan yayına büyük darbe! Sıra Türkiye'de mi?
Teknoloji

Korsan yayına büyük darbe! Sıra Türkiye'de mi?

İspanyol polisi, 2020'de başlattığı ve EUROPOL ile birlikte çalıştığı kapsamlı bir soruşturmada yüzbinlerce abonesi ve onlarca bayisi olan d..
Başkan Ali Erbaş'ın sözleri İslam düşmanı azgın azınlığı kudurttu! Gençler için 'Cuma' çağrısı!
Gündem

Başkan Ali Erbaş'ın sözleri İslam düşmanı azgın azınlığı kudurttu! Gençler için 'Cuma' çağrısı!

Ümraniye'de Hacı Reşit Kakı Camii'nin açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehirlerde camisiz mahallenin kalmaması gerektiğin..
İşte solak ikiyüzlülüğü! Tarkan, milleti böyle uyutuyor
Gündem

İşte solak ikiyüzlülüğü! Tarkan, milleti böyle uyutuyor

Yılbaşına sayılı günler kala ünlü sanatçıların konser programları ve alacakları ücretler belli olmaya başladı. Bu sene yılbaşında Kıbrıs'ta ..
Milli duruşuyla hatırlanan Celal Kılıçdaroğlu, ebediyete uğurlandı
Gündem

Milli duruşuyla hatırlanan Celal Kılıçdaroğlu, ebediyete uğurlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün vefat eden kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nu Kocaeli Tavşantepe Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreniyle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23